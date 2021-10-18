Эксперты прогнозируют троекратное увеличение стоимости гаджетов

По словам генерального директора магазина «Фотосклад.ру» Алексея Банникова, дефицит электроники продлится, как минимум, до китайского Нового года. Такая ситуация возникла из-за проблем с поставками. Пандемия внесла свои коррективы, грузы поставщиков едут медленно, некоторые задерживают на таможнях.

Помимо этого, Китай, основной мировой поставщик электроники, на пороге энергетического кризиса. На производствах периодически отключают электричество, что также сказывается на объемах работ и отгрузки.

Также индустрия столкнулась с дефицитом чипов и других комплектующих, которые производят с очень большими задержками. Кризис затронул 90% производителей смартфонов, больше всего пострадали Samsung, Oppo и Xiaomi. Устойчивой к проблемам оказалась Apple.

Из-за этих событий образовался дефицит гаджетов, что приводит к росту цен на смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты и различную бытовую технику на 10%. Но не все эксперты так оптимистичны. Некоторые прогнозируют повышение цен до 25%, а в следующем году до 40%.

Напомним, Apple объявила о второй презентации своих продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени. В компании дали название мероприятию: «В отрыв». Заранее не объявляется, о каких новинках пойдет речь в презентации, но предполагается, что ее посвятят Mac.