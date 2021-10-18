Российские банки готовятся к подключению карт «Мир» к Google Pay

Система Google Pay позволяет бесконтактно оплачивать покупки мобильным телефоном и часами на операционке от Android. Подготовка начнется после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) представит релиз технического решения. Ориентировочно, это должно произойти 26 октября.

По данным MasterCard, еще в 2016 году 58% опрошенных, которые используют платежную систему, предпочитали платить с помощью смартфона (Pay-сервисов). В 2018 году представители банков заявили, что минимум 25% россиян использует этот способ оплаты.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст уточнил, что россияне часто пользуются платежами через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Страна также занимает лидирующие позиции по числу карт, используемых в Android Pay. Также за пять лет выросло на сотни процентов и количество подобных операций.

По словам эксперта, внедрение бесконтактных платежей через Google Pay будет выгодна банкам, потому что позволит мгновенно выпускать виртуальные карты, при этом экономя на эмиссии пластиковых карточек и их доставку. Основной аудиторией нового сервиса станут бюджетники и студенты.

Напомним, парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.