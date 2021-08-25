Названы самые богатые женщины России по версии Forbes

Вдова бывшего мэра столицы Сергея Лужкова Елена Батурина оказалась в рейтинге на втором месте. Ее состояние составляет 1,3 миллиарда долларов. Третью строчку разделили совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда долларов),

На четвертой позиции — дочь акционера «Лукойла» и владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Екатерина (900 миллионов долларов). Пятую строчку заняла Валентина Шнайдер. Она частный инвестор и мать основателей дискаунтера «Светофор». Ее состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

На 13 позиции оказалась Людмила Коган — глава «БФА-Девелопмент», руководитель инвестиционно-строительной компании (425 миллионов долларов). «Собака.ru» включила Коган в список женщин, меняющих Петербург.

Издание Forbes Russia опубликовало обновленную версию рейтинга звезд. Первое место занял бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который по популярности в мировом ММА уступает только скандальному ирландцу Конору Макгрегору. На второй строчке расположился уфимский рэпер Алишер Morgenshtern.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В десятке лидеров самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров шестилетняя Анастасия Радзинская из России.