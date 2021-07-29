Morgenshtern занял вторую строчку в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости 2021»

В рейтинге учитывались не только доходы (с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года), но и количество подписчиков и упоминаний в СМИ. Первое место занял бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который по популярности в мировом ММА уступает только скандальному ирландцу Конору Макгрегору.

На второй строчке расположился уфимский рэпер Алишер Morgenshtern.

«Свой первый кустарный клип Алишер снял на ручную камеру в 12 лет. С 16 лет он, по собственному признанию, страдал от запоев. Он сумел поступить в Башкирский государственный педагогический университет, но быстро вылетел из-за прогулов.

После отчисления Моргенштерн собрал из друзей рок-группу "ММД Crew", а в 2017-м завел блог "#ИзиРеп", где показывал, как "на коленке" создаются рэп-хиты с миллионами просмотров. Именно блог, раскрывающий примитивность приемов, которыми пользуются признанные звезды рэп-индустрии, принес Алишеру популярность. В середине 2017 года Моргенштерн освоил новый жанр – пародии на других исполнителей (Ольгу Бузову, Pharaoh, Элджея). А затем начал записывать и собственные треки», – пишет Forbes о становлении Morgenshtern.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов — $12 млн;

2. Morgenshtern — $7,4 млн;

3. Ольга Бузова — $3,3 млн;

4. Тимати — $10,4 млн;

5. Сергей Шнуров — $11 млн;

6. Александр Овечкин — $12,2 млн;

7. Ксения Собчак — $4,7 млн;

8. Баста — $5,3 млн;

9. Артем Дзюба — $5 млн;

10. Полина Гагарина — $6 млн.