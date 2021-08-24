Прогноз дня: через два года петербуржцы будут получать в среднем 92 тысячи рублей в месяц

Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на заявление Москаленко, к 2024 году прогнозируется рост заработной платы до 91,8 тысячи рублей. Речь идет о «номинальной начисленной» зарплате — до вычета подоходного налога в размере 13%. Без него петербуржцы должны получать чуть более 79 тысяч рублей в среднем.

Накануне в Смольном подсчитали, что уровень средней зарплаты по Петербургу в 2021 году составил почти 73 тысячи рублей — на 20 тысяч рублей выше, чем в среднем по России. О таких суммах еще в начале лета горожане только мечтали.

Но Москаленко уверен: как бы скептически к цифрам ни относились, прогнозы предыдущих лет «показывают, что мы [власти] не ошибаемся». «Тренды развития системообразующих сегментов экономики города, как в пандемию, так постпандемийный период, дают надежду, что все будет в позитивном виде развиваться», — добавил он. При этом «надо говорить о реальном уровне заработной платы» — с поправкой на инфляцию, реальные зарплаты будут расти на 2,7-3,6% в разных годах.