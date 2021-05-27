ПМЭФ 2021: Путин, перекрытия дорог, концерты «Ленинграда» и «Мумий Тролля» и тесты ПЦР – как пройдет форум в этом году

Как ПМЭФ отразится на жизни рядовых горожан?

Перекрытия

Администрация города предупредила, что со 2 по 5 июня возможны временные ограничения движения в районе «Экспофорума», аэропорта «Пулково», Пулковского шоссе, Петербургского шоссе, Московского шоссе, Московского проспекта, Витебского проспекта, съездов с КАД на южном участке. Более конкретно о планах перекрытий пока не сообщалось. На ЗСД введут временные ограничения для движения грузовиков.

С 31 мая по 5 июня доступ на территорию поселка Пулковское будет ограничен и возможен только по именным бейджам и транспортным пропускам. Жители поселка могут получить аккредитацию через свою управляющую компанию.

Общедоступные мероприятия

3 июня на Дворцовой площади выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли (г. Бари, Италия). Вход на мероприятие бесплатный, в этом году оно посвящено медикам и волонтерам.

5-6 июня на форте «Константин» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта», организованный «Островом фортов» совместно с петербургскими яхт-клубами. В его рамках пройдут парусные гонки, будет организован гастромаркет с упором на морепродукты. Также планируются выступления музыкальных групп, театральных коллективов, лекции предпринимателей и спортсменов.

Ограничат ли продажу алкоголя?

Нет, на продажу алкоголя в городе ПМЭФ никак не повлияет. Губернатор Беглов подписал закон, который ограничит продажу спиртного во время проведения Евро-2020 с 11 июня по 11 июля. Запрет коснется территорий, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади и к тематическому парку футбола на территории спортивного комплекса «Юбилейный», а также зон публичного просмотра матчей чемпионата на Дворцовой площади. Также продавать алкоголь нельзя во время матчей и за день до них на стадионе «Санкт Петербург».

Гостиницы

Из-за ПМЭФ средняя стоимость номеров в пятизвездочных отелях увеличилась почти в восемь раз — 38 000 рублей в мае против 5 000 рублей в апреле.