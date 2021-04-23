Спасет ли ПМЭФ, локальный туризм и Чемпионат Европы по футболу 5-звездочные отели Петербурга?

Знаковые пятизвездочные отели Петербурга завершили 2020 год с убытком. Какая сейчас загрузка, кто теперь отдыхает в дорогих апартаментах, спасет ли гостиничную индустрию проведение Петербургского международного экономического форума и чемпионат Европы по футболу и что означает термин staycation, вошедший в обиход русскоговорящего гостиничного сообщества – в комментариях отельеров.
Пятизвездочные отели Петербурга закончили 2020 год с чистым убытком. Так, по данным СПАРК, чистый убыток «Гранд Отеля Европа» составил 281 млн рублей, а выручка сократилась по сравнению с 2019 годом с 1,7 млрд рублей до 483 млн рублей.
Four Seasons завершил прошлый год с убытком в 2,4 млрд рублей, выручка отеля упала в 3,4 раза до 732 млн рублей.
Чистый убыток отеля «Лотте» составил 1,4 млрд рублей, выручка сократилась с 905 млн рублей до 412 млн рублей. «Астория» получила чистый убыток в размере 198 млн рублей, выручка упала в три раза до 627 млн рублей.
Отельеры отмечают, что проведение таких мероприятий как Петербургский международный экономический форум и Чемпионат Европы по футболу значительно поддержит индустрию гостеприимства, но мероприятия длятся всего несколько дней, поэтому гостиницы не смогут компенсировать прошлогодние убытки. Главы крупнейших отелей города прогнозируют, что отрасль восстановится не раньше 2022-2023 годов.
Юлия Пашковская
генеральный директор «Гранд Отеля Европа»:
«Уже второй год отель полностью ориентирован на российский рынок, который, безусловно, не стал для нас новым. За последний год мы пересмотрели ориентиры и адаптировались к работе в новых условиях.
Главное отличие, с которым столкнулись – это спонтанность загрузки. Если американские и азиатские путешественники планируют поездку в среднем за год, европейские – за несколько месяцев, то русские клиенты – за 1–2 дня. Сегодня основную долю «Гранд Отеля Европа» составляют гости из Москвы. Многие пользуются личным транспортом и могут забронировать номер, уже выехав из дома. В связи с этим на первых порах возникла сложность с прогнозированием загрузки.
Мероприятия в отеле были, но только частные, с очень небольшим количеством гостей. Запомнилась уникальная в нашей практике свадьба – в историческом люксе, где присутствовали лишь жених с невестой и приглашенные музыканты.
В предстоящем туристическом сезоне продолжим работать с российским рынком. На массовое открытие границ и поток иностранных гостей рассчитывать не стоит. Сезон летних школьных каникул принесет по выходным загрузку до 60% за счет индивидуальных клиентов с детьми и семьей, путешествующих несколькими поколениями. Период пандемии научил многих ценить время с близкими. Мы готовы к приему таких гостей, и имеем в своем фонде номера с двумя спальнями, позволяющие с комфортом размещаться членам семьи с разными потребностями.
В среднем по году мы планируем загрузку на 20% меньше, чем в доковидный год. Без иностранных рынков отели не смогут достичь показателей прошлых лет. Экономический рост, безусловно, будет, но в этом году – только по сравнению с результатом прошлого. Если сравнивать с нормальными допандемийными годами, то отели смогут приблизиться к половине доходов».
Ричард Рааб
генеральный управляющий Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg:
«2020 год был беспрецедентным, нам всем пришлось оперативно адаптироваться к изменениям. Индустрии гостеприимства столкнулась с двумя кризисами: сначала медицинским, который затем привел и к финансовому, поскольку люди перестали путешествовать.
Индустрия еще не восстановилась, в настоящее время мы ожидаем вернуться к уровню 2019 года только в 2023 году, но опять же все меняется очень быстро.
В настоящий момент мы осторожно позитивно оцениваем предстоящие летние месяцы, но за последний год, прошедший с начала кризиса, мы узнали, что все может измениться в мгновение ока: мы видели, как другие страны, которые готовы были снова открыться, возвращались к очередным закрытиям и локдаунам».
Ада Егорова
Генеральный менеджер отель SO/ St. Petersburg:
«Пандемия заставила нас искать новые рынки — молодожёны. Несмотря на пандемию, люди продолжали влюбляться, жениться и, даже при отсутствии пышных свадеб, хотели провести свой романтичный день в праздничной обстановке. Иногда в один и тот же день у нас можно было встретить сразу несколько невест, которые проживали в отеле, готовились к бракосочетанию и проводили свадебную фотосъёмку. А с открытием летней террасы жизнь вернулась в отель в полной мере, и спрос на неё был даже выше, чем в обычные годы. В итоге наш отель не закрывался ни на один день в 2020 году, хотя для туристического бизнеса это был очень тяжелый год.
Деловая активность постепенно возвращается, в марте 2021 года выручка отеля достигла показателей 2019 года, поэтому мы верим и надеемся на лучшее. К ПМЭФ мы ожидаем 100% загрузку и практически все имеющиеся номера уже забронированы».
Мачек Мязек
Вице-президент Radisson Hotel Group по России и СНГ:
«В период пост-ковида в обиход русскоговорящего гостиничного сообщества вошло слово staycation – новое для нас понятие, которое подразумевает никуда не уезжать на период отпуска, а провести его там, где вы живете. Таким образом, мы как бы становимся туристами в родном городе и заново открываем для себя его и окрестности. Подобный спрос мы наблюдаем и в отелях Петербурга. В настоящее время более 90% наших гостей – это жители России, которые приезжают отдохнуть. Восстановление деловых поездок и мероприятий, которое мы так ждем, займет больше времени. В связи с проведением ПМЭФ-2021 мы уже начали активно принимать заявки на бронирования номеров от наших постоянных партнеров.
Полное снятие ограничений зависит от ситуации с вакциной. Когда вакцина появится в общем доступе, это существенно улучшит положение индустрии. Но до тех пор мы будем наблюдать большой спрос на внутреннем рынке. В России мы видим сильный рост внутреннего туризма. Люди предпочитают отдых за пределами города и путешествия внутри страны. Поэтому мы в первую очередь ориентируемся на внутренний туризм.
Исторически отели показывали довольно большой процент гостей среди «локалов», но именно сейчас этот тренд заметно вырос. Думаю, что и после снятия ограничений линия спроса останется стабильной, так как в первое время туристы будут бояться ездить в далекие локации. Поэтому фокус на локального туриста будет сохраняться».
Дмитрий Шубин
операционный директор компании Sokos Hotels St.Petersburg:
«2020 был самым сложным для нас за всю историю компании. Мы были вынуждены временно закрыть два отеля из трех в период действия максимальных ограничений весной и летом прошлого года. На определенном этапе, спрос на отели упал практически до ноля.
Наши ожидания от летнего сезона сдержано оптимистические в связи с внутренним спросом. Безусловно, этот сезон будет значительно слабее традиционных летних периодов, так как ожидать международных туристов на уровне 2019 года не приходится.
Деловая активность практически отсутствует, деловые поездки сведены к минимуму, на данном этапе доминирует исключительно локальный туристический спрос. Загрузка в отеле несравнима с уровнем 2019 года.
В 2021 году в период прохождения форума будут действовать ценовые ограничения, которые были введены в 2020 году в связи с проведением ЕВРО 2020. Данный факт трудно комментировать без эмоций, отельный бизнес пострадал беспрецедентно, компании, которые не относятся к малому и среднему бизнесу и не владеют зданиями, не получили никакой поддержки. Вместо этого мы сталкиваемся с искусственным регулированием ценообразования. На мой взгляд, это серьезная ошибка, которая крайне негативно сказывается на инвестиционной привлекательности данной отрасли в Петербурге.
До возвращения зарубежных туристов говорить о восстановлении спроса не приходится. Безусловно, год должен быть значительно лучше прошлого, но только полное открытие границ и восстановление массового туризма из Китая, Европы и Латинской Америки сможет вернуть отрасль в нормальное состояние. Это будет возможно только после проведения тотальной вакцинации и окончательном решении глобальной проблемы с Covid-19».
Екатерина Андреева
директор по маркетингу отелей "Астория" и "Англетер":
«У нас загрузка в марте прошлого года снизилась до 14%, а в апреле-мае – до 3%. В основном это были деловые поездки из Москвы. В середине июля загрузка на выходные достигала 65%. В итоге среднегодовая загрузка отеля упала на 33%.
На этот летний сезон прогнозируем равномерное увеличение загрузки отеля, принимая во внимание, что границы остаются закрытыми и основные клиенты для города — российские гости. Возможно, на мероприятия государственного уровня и матчи чемпионата Европы по футболу границы с некоторыми странами-частниками будут открыты и ограничения по въезду будут изменены, но мы не ожидаем массового международного потока.
Деловая активность только начинает восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер. В среднем загрузка за первый квартал 2021 года на 20% ниже по сравнению с первым кварталом 2019 года.
ПМЭФ-2021 – это отличная новость, но мероприятие длится всего 4 дня и за этот период мы не сможем компенсировать убытки прошлого года и достигнуть положительных показателей в 2021 году. Мы планируем выйти на 70%-й уровень доходности относительно 2019 года.
Начиная с марта 2020 года доля российских гостях выросла до 96%, в допандемийное время этот показатель были значительно ниже – 50-60%. Мы прогнозируем, что доля российских туристов сохранится все первое полугодие.
В сентябре 2021 года мы прогнозируем небольшое увеличение бронирований из европейских стран. Полное восстановление бизнеса произойдет не раньше второй половины 2022 года и при условии отмены всех карантинных мер, открытия границ и окончания пандемии».
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