Спасет ли ПМЭФ, локальный туризм и Чемпионат Европы по футболу 5-звездочные отели Петербурга?

«Уже второй год отель полностью ориентирован на российский рынок, который, безусловно, не стал для нас новым. За последний год мы пересмотрели ориентиры и адаптировались к работе в новых условиях.

Главное отличие, с которым столкнулись – это спонтанность загрузки. Если американские и азиатские путешественники планируют поездку в среднем за год, европейские – за несколько месяцев, то русские клиенты – за 1–2 дня. Сегодня основную долю «Гранд Отеля Европа» составляют гости из Москвы. Многие пользуются личным транспортом и могут забронировать номер, уже выехав из дома. В связи с этим на первых порах возникла сложность с прогнозированием загрузки.

Мероприятия в отеле были, но только частные, с очень небольшим количеством гостей. Запомнилась уникальная в нашей практике свадьба – в историческом люксе, где присутствовали лишь жених с невестой и приглашенные музыканты.

В предстоящем туристическом сезоне продолжим работать с российским рынком. На массовое открытие границ и поток иностранных гостей рассчитывать не стоит. Сезон летних школьных каникул принесет по выходным загрузку до 60% за счет индивидуальных клиентов с детьми и семьей, путешествующих несколькими поколениями. Период пандемии научил многих ценить время с близкими. Мы готовы к приему таких гостей, и имеем в своем фонде номера с двумя спальнями, позволяющие с комфортом размещаться членам семьи с разными потребностями.

В среднем по году мы планируем загрузку на 20% меньше, чем в доковидный год. Без иностранных рынков отели не смогут достичь показателей прошлых лет. Экономический рост, безусловно, будет, но в этом году – только по сравнению с результатом прошлого. Если сравнивать с нормальными допандемийными годами, то отели смогут приблизиться к половине доходов».