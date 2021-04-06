Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян по версии Forbes

Создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян. По оценке Forbes, он занимает 9 строчку ежегодного рейтинга с состоянием в 17,2 миллиарда долларов, 13,2 из которых — только за последний год.
В рейтинге миллиардеров Forbes 36-летний Павел Дуров записан как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Среди россиян он занимает 9 строчку списка, в мировом — 112-ую. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов, из них 13,8 миллиарда Дуров заработал за последний год. В марте он выпустил облигации Telegram и привлек еще 1 миллиард долларов. Вот как выглядит десятка богатейших россиян в этом году:
- Алексей Мордашов и семья. Состояние — 29,1 млрд долларов
- Владимир Потанин. Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель». Состояние — 27 млрд долларов
- Владимир Лисин. Председатель совета директоров НЛМК. Состояние — 26,2 млрд долларов
- Вагит Алекперов. Президент НК «Лукойл». Состояние — 24,9 млрд
- Леонид Михельсон. Председатель правления ПАО «Новатэк». Состояние — 24,9 млрд
- Геннадий Тимченко. Член советов директоров компаний «Новатэк» и «Сибур». Состояние — 22 млрд
- Алишер Усманов. Основатель и основной акционер USM. Состояние — 18,4 млрд
- Андрей Мельниченко. Член советов директоров компаний «Еврохим» и СУЭК. Состояние — 17,9 млрд
- Павел Дуров. Основатель Telegram. Состояние — 17,2 млрд
- Сулейман Керимов и семья. Член Совета Федерации. Состояние — 15,8 млрд
Напомним, ранее основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков рассказал о том, кого видит в числе богатейших миллиардеров через 10 лет. Залогом успеха он назвал, в том числе, работу по 16 часов в день.
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