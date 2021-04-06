Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян по версии Forbes

В рейтинге миллиардеров Forbes 36-летний Павел Дуров записан как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Среди россиян он занимает 9 строчку списка, в мировом — 112-ую. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов, из них 13,8 миллиарда Дуров заработал за последний год. В марте он выпустил облигации Telegram и привлек еще 1 миллиард долларов. Вот как выглядит десятка богатейших россиян в этом году:

Алексей Мордашов и семья. Состояние — 29,1 млрд долларов Владимир Потанин. Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель». Состояние — 27 млрд долларов Владимир Лисин. Председатель совета директоров НЛМК. Состояние — 26,2 млрд долларов Вагит Алекперов. Президент НК «Лукойл». Состояние — 24,9 млрд Леонид Михельсон. Председатель правления ПАО «Новатэк». Состояние — 24,9 млрд Геннадий Тимченко. Член советов директоров компаний «Новатэк» и «Сибур». Состояние — 22 млрд Алишер Усманов. Основатель и основной акционер USM. Состояние — 18,4 млрд Андрей Мельниченко. Член советов директоров компаний «Еврохим» и СУЭК. Состояние — 17,9 млрд Павел Дуров. Основатель Telegram. Состояние — 17,2 млрд Сулейман Керимов и семья. Член Совета Федерации. Состояние — 15,8 млрд

Напомним, ранее основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков рассказал о том, кого видит в числе богатейших миллиардеров через 10 лет. Залогом успеха он назвал, в том числе, работу по 16 часов в день.