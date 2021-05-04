За 2020 год Беглов задекларировал 4 048 331 миллиона рублей, его супруга Наталья — 11 516 844 миллионов. В собственности губернатора Петербурга теперь три земельных участка общей площадью 3 122 квадратных метра — один из них, находящийся в 2019 году в пользовании губернатора, перешел во владение. Также в декларации уже не упоминаемый как разрушенный жилой дом (120,6 кв. м.), квартира (150,6 кв. м.) и гараж (31,4 кв. м.), которого в декларации прошлого года не было. Кроме того, в пользовании главы города все та же квартира площадью 106,7 квадратных метров.

Напомним, Александр Беглов в 2019 году заработал 3,8 миллиона рублей. В 2018 году, когда он еще не занял пост губернатора Петербурга, являлся полномочным представителем президента в Северо-Западном Федеральном округе и только был назначен врио, его доход составил 6,1 миллионов рублей. Зато выросли доходы жены Беглова Натальи. В 2018 году ее доход составил 4,4 миллиона рублей, в 2019-ом — 10,2 миллионов.

Кроме того, за 2020 год президент России Владимир Путин заработал почти 10 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин, как и в 2019-ом, в два раза больше своего начальника.