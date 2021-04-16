Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей. Мишустин — почти 20

В 2020 году Путин заработал 9 994 692 рубля — это на 268 тысяч больше, чем в 2019-ом. Перечень имущества президента в декларации не изменился. Он владеет квартирой и гаражом площадью 77 и 18 квадратных метров, а также имеет в пользовании еще одну квартиру и гаражное место площадью 153,7 и 18 квадратных метров. Среди транспортных средств президента в декларации за 2019 год числятся два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Премьер-министр России Михаил Мишустин как и в 2019 году заработал почти в два раза больше президента. В 2020-ом он задекларировал доход в размере 19 853 516 рублей и 53 копейки, доход его жены Владлены Мишустиной за тот же период составил 63 892 260 рублей и 55 копеек.