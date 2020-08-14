Доходы Путина за год выросли на миллион рублей. Мишустин получает в два раза больше

На посту главы Федеральной налоговой службы Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей, доход его жены Владлены Мишустиной за тот же период составил 54,8 миллиона рублей. Во владении премьер-министра земельный участок площадью 5,5 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 861,2 квадратных метра и квартира в 141,6 квадратных метров. Супруга и сын Мишустина имеют доли в тех же объектах недвижимости.

Владимир Путин владеет квартирой и гаражом площадью 77 и 18 квадратных метров, а также имеет в пользовании еще одну квартиру и гаражное место площадью 153,7 и 18 квадратных метров. Среди транспортных средств президента в декларации за 2019 год числятся два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал декларацию о своих доходах и расходах за 2019 год, когда он уже занимал должность главы города. Они упали в полтора раза в сравнении с 2018 годом, когда Беглов занимал должность полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе. Зато выросли доходы жены Беглова Натальи. В 2018 году ее доход составил 4,4 миллиона рублей, в 2019-ом — 10,2 миллионов.