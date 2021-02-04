Когда и как составлять завещание — особенно, если вы бизнесмен с капиталом

руководитель практики Private Wealth юридической фирмы Maxima Ligal:

«Готовя для клиента завещание, мы прорабатываем проблемы, которые могут возникнуть в случае его смерти по разным его активам. С ценными бумагами и инвестиционными портфелями все очень сложно. Почему?

Во-первых, как разделить инвестпортфель с акциями, облигациями, ПИФами между наследниками? Это невозможно. Поэтому у людей, указанных в завещании, возникает общая долевая собственность на портфель ценных бумаг. И для принятия какого-то шага — оставить его дальше в инвестфонде или продать — всем наследникам (а между ними часто бывают напряженные отношения) нужно договориться. При отсутствии согласованных действий — это проблема.

Во-вторых, в случае смерти собственника доверительное управление инвестиционным портфелем ценных бумаг прекращается. Управление замораживается на срок ведения наследственного дела – то есть на 6 месяцев. Зачастую это влечет падение стоимости ценных бумаг, так как они никем не управляются.

В-третьих, сами банки не понимают, что делать в такой ситуации. Наши клиенты, которые планируют преемственность ценных бумаг (а есть и такие, кто все-таки думает об этом при жизни) прописывают в завещании, чтобы в случае их смерти один наследник или некий профессиональный участник, например, доверительный управляющий, продал их, а вырученные деньги раздал наследникам.

Но, к сожалению, даже Private отделения (для обслуживания VIP-клиентов) всех крупных банков, с которыми мы работаем, честно говорят, что вряд ли смогут реализовать схему. «Это логично, справедливо, так указано в завещании, но практика к этому не готова. Пока такие вопросы будут решаться в каждом конкретном случае индивидуально», — говорят нам московские юристы крупных банков.

О счетах в швейцарских банках

У классических собственников бизнеса первой волны, как правило, отсутствуют завещание и брачный договор. У такого бизнесмена есть ряд активов: доли в компаниях, портфель ценных бумаг, недвижимость в России и за рубежом. Встречаются коллекции культурных ценностей, например, часов или картин. Наследники – это жена, дети от нескольких браков, а зачастую еще и незаконнорождённые.

Самая главная проблема, которая возникает, это наследование долей: в коллекции часов, картин, других художественных ценностей, недвижимости, компании. Активы очень сложно разделить поровну.

Еще одна проблема – наследники не осведомлены о всем имуществе бизнесмена, особенно за рубежом. Если есть непонимание о российских активах, то о них можно узнать через нотариуса, отправить разные запросы, это займет какое-то время, но получить эту информацию после смерти владельца можно. За рубежом это практически невозможно. В результате капитал (деньги на счетах в швейцарских, австрийских банках, недвижимость) остается невостребованным, так как собственник не задумался о завещании и даже элементарно не сообщил о своих активах преемникам и родным.

На практике очень часто случается, когда супруга не знает о счетах умершего мужа в зарубежных банках. Она, как правило, занималась либо детьми, либо своим небольшим бизнесом, и не была погружена в дела мужа. В результате после его смерти она даже не знает, где лежат документы с номерами его договоров и счетов. Это происходит очень часто.

Громкие дела

В России очень много громких наследственных дел. Почему на много лет застряли в судах дети и супруга Максима Агеенко, сооснователя петербургского производителя техники Redmond, после его смерти? Почему его наследников не пускали партнеры в бизнес? Почему наследники Дмитрия Буравлева, сооснователя компании "Синелаб", не могли получить доступ к компании?

Эти ситуации произошли из-за отсутствия наследственного планирования у собственников. Они даже не посмотрели уставы своих компаний и не знали, что доля умершего учредителя переходит преемникам только в случае согласия оставшихся партнеров. А партнеры не хотят продолжать вести бизнес с ними и выплачивают действительную стоимость доли. И все суды завалены исками об оспаривании ее стоимости».