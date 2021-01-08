Умер создатель Natura Siberica Андрей Трубников. Ему был 61 год

Кто оформил ваш кабинет граффити Сrazy Russians?

Сам за день изрисовал все баллончиком. А потом бросил. Надоело, как обычно. Не люблю я эти кабинеты. Никогда не сижу на месте, все время перемещаюсь. То в отделе продаж полдня проведу, то в маркетинге. Такой я человек. Даже квартиры снимаю и переезжаю каждые три года, хотя есть собственная.

Получается, вы кочевник?

Да, только кочую со своими. Разводиться и вообще расставаться с людьми я не люблю.

А дизайн косметики вы сами утверждаете?

Да, спонтанно принимаю решение, интуитивно. Поэтому, наверное, часто ошибаюсь. Иногда понравится какой-нибудь неброский рисунок с нежными линиями, а люди не понимают, не замечают на полке. Бывает же, что все согласую, а потом трясу в офисе отпечатанным образцом — откуда эта дрянь взялась?.. Потому что не попало под настроение. Утверждал в умиротворенном, а второй раз увидел, когда был в бешенстве. Это же как с музыкой. Не включайте мне симфонию, если хочется дискотеки!.. Подчиненные говорят: «Вы, Андрей Вадимович, одиозный самодур». Ну так и про Трампа я то же самое прочитал в одной газете.

Вы выпускаете сотни, даже тысячи новых наименований в год. Это оправданный риск?

Моя бывшая жена, теперь партнер по бизнесу, занимается в компании финансами. Постоянно меня ругает, что начинаю кучу проектов, а до конца не довожу — не хватает сил и людей. Ну и что? В косметической сфере много вызовов, женщинам постоянно требуются новые виды продуктов. Это дает простор для творчества.

Для чистого творчества: вы ведь не проводите исследований рынка?

Никогда. Запуск одного, например, скраба, стоит семь тысяч долларов. В линейке должно быть минимум десять продуктов. Плюс маркетинг. В общем, минимальная ставка — сто тысяч. Поэтому мне в обычные казино вообще неинтересно ходить, своего хватает.