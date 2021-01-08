Умер создатель Natura Siberica Андрей Трубников. Ему был 61 год

Генеральный директор компании «Первое решение» широко шагал по планете: открывал органик-шопы в самых дальних уголках России и умывал мир сибирскими травами — бутики Natura Siberica уже есть в Копенгагене, Гонконге, Токио, Барселоне, Таллине и Белграде. 7 января 2021 года бизнесмен умер в своем доме в Подмосковье. Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Трубникова и вспоминает его последнее интервью нашему изданию.
Кто оформил ваш кабинет граффити Сrazy Russians?
Сам за день изрисовал все баллончиком. А потом бросил. Надоело, как обычно. Не люблю я эти кабинеты. Никогда не сижу на месте, все время перемещаюсь. То в отделе продаж полдня проведу, то в маркетинге. Такой я человек. Даже квартиры снимаю и переезжаю каждые три года, хотя есть собственная.
Получается, вы кочевник?
Да, только кочую со своими. Разводиться и вообще расставаться с людьми я не люблю.
А дизайн косметики вы сами утверждаете?
Да, спонтанно принимаю решение, интуитивно. Поэтому, наверное, часто ошибаюсь. Иногда понравится какой-нибудь неброский рисунок с нежными линиями, а люди не понимают, не замечают на полке. Бывает же, что все согласую, а потом трясу в офисе отпечатанным образцом — откуда эта дрянь взялась?.. Потому что не попало под настроение. Утверждал в умиротворенном, а второй раз увидел, когда был в бешенстве. Это же как с музыкой. Не включайте мне симфонию, если хочется дискотеки!.. Подчиненные говорят: «Вы, Андрей Вадимович, одиозный самодур». Ну так и про Трампа я то же самое прочитал в одной газете.
Вы выпускаете сотни, даже тысячи новых наименований в год. Это оправданный риск?
Моя бывшая жена, теперь партнер по бизнесу, занимается в компании финансами. Постоянно меня ругает, что начинаю кучу проектов, а до конца не довожу — не хватает сил и людей. Ну и что? В косметической сфере много вызовов, женщинам постоянно требуются новые виды продуктов. Это дает простор для творчества.
Для чистого творчества: вы ведь не проводите исследований рынка?
Никогда. Запуск одного, например, скраба, стоит семь тысяч долларов. В линейке должно быть минимум десять продуктов. Плюс маркетинг. В общем, минимальная ставка — сто тысяч. Поэтому мне в обычные казино вообще неинтересно ходить, своего хватает.
Откуда черпаете познания в том, «чего хочет женщина?»
А во мне самом много женского. Жена подозревает: «Как ты с этим кремом угадал? Что-то здесь нечисто». Раньше действительно тестировал косметику на себе, сравнивал дорогие и дешевые продукты. Но потом плюнул — нет особой разницы. Последний антиэйдж-крем за тысячу евро намазал на кожаные ботинки — не пропадать же. И они вместо черных стали голубыми. Омолодились, стало быть. Но с мужской косметикой я тоже могу попасть в точку. Как-то осенило назвать шампуни «Сила волка», «Сила яка» и внедрить на этикетку страшные морды. Теперь они отлично продаются, особенно в Англии и Франции. Лучше всякой «морозной свежести».
Часто вас осеняет?
Меня просто распирает от идей. Не могу остановиться, как маньяк, сплю по два часа. Специально на ночь беру книгу, чтобы перебить чужими мыслями свои, и быстро, пока не успел задуматься, отключиться. Даже когда пью, поток идей не прекращается. Но они, кстати, от водки не хуже. Однажды с утра лечился кефиром, не выходя из душа, и придумал кефирный шампунь. Теперь их все начали выпускать. Так что записываю все, что придет в голову, в заметки на телефоне. Недавно представил, что можно втащить старый вертолет, типа Ми-28, внутрь магазина с крутыми травами для тинейджеров и назвать его как-нибудь стебно: «Тунгуска», например. Вот если бы сын занимался косметикой, я бы ему поручил развить эту мысль. Но он делает компьютерные игры, и в тридцать два года вряд ли передумает.
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Средства Natura Siberica на молоке тувинского яка
Несмотря на спонтанность, вы были последовательны в получении экосертификатов.
Сначала мы просто делали натуральную косметику и так писали на упаковке. Но потом решили, что и тут нужно, как в мишленовском ресторане: чтобы прослеживалась история использованных продуктов, чтобы была гарантия качества. Гарантию получить непросто, первый сертификат у нас появился через полтора года после начала сбора документов. Инспекторы проверяли все: что наша земля в сибирских заказниках пять лет отдыхала, засеваясь дикими растениями, что другие растения собирали вручную ханты — лес в аренде у их национальной ассоциации. Да и после выдачи бумажки могли нагрянуть с ревизией, посмотреть, сколько органического сырья осталось в бочке после изготовления трех тысяч банок, что прошли по бухгалтерии. Цифры должны сойтись — иначе плакал ваш сертификат.
Как у такой эко-френдли-компании обстоят дела с тестированием на животных?
А давайте спросим. (Звонит технологу по громкой связи. Голос утверждает: «Клинические испытания проводим на людях, а токсикологические — на клеточных культурах».) Вот видите. А в парижском «Ив Роше» мне сказали, что закупают для испытаний части тела в морге. Так и представляю, как они после удачного шопинга тащат это добро в лабораторию. А еще говорят, что я сумасшедший!..
Правила бизнеса Андрея Трубникова: как основатель Natura Siberica захватил рынок.
"Собака.Ru" публикует отрывок из книги Алексея Белякова «Как создавалась Natura Siberica и кто такая бабушка Агафья?» о гении маркетинга и одном из самых харизматичных бизнесменов Андрее Трубникове. Как, воплощая в жизнь безумные идеи, он смог создать мощную компанию и вывести русскую косметику на мировой рынок.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Алексей Дупляков
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