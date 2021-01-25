Передел Невского: почему на смену ресторанам на главную улицу Петербурга вышли бытовая техника и шаверма

Кто покинул Невский проспект

В 2020 году на основных торговых улицах Петербурга – а это Невский пр., улицы Рубинштейна и Большая Конюшенная и Большой проспект Петроградской стороны – закрылась 191 точка. Для сравнения, в 2019 году съехало всего 54 арендатора. Уровень свободных помещений на этих улицах достиг почти 16% и это максимальное значение за последние пять лет, подсчитали в Colliers International. Бары, рестораны, кофейни закрывались в 2020 году в 7 раз чаще, чем годом ранее, магазины одежды – в 2 раза чаще.

Чаще съезжали арендаторы на Невском проспекте, доля свободных помещений выросла с почти 4% до 15% (на конец 2020 года). В частности, закрылись два помещения Burger King (на Невском, 86 и Невском, 40), Kriek, «Две Палочки», «Шоколадница». Некоторые заведения временно приостанавливали деятельность.

Около 13% закрывшихся точек на Невском проспекте – это магазины подарков и сувениров, которые до пандемии чувствовали себя устойчиво. Меньше чем за год их число сократилось с 20 до 10 точек.

Тенденция закрытия началась еще в первый локдаун. В первом полугодии 2020 года на ключевых торговых улицах города закрылось 80 магазинов и заведений.