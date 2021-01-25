Передел Невского: почему на смену ресторанам на главную улицу Петербурга вышли бытовая техника и шаверма

Пандемия сильно ударила по владельцам торговой недвижимости. Арендные ставки в стрит-ритейле упали в 2020 году на 30-50% по сравнению с 2019 годом. На основных торговых улицах Петербурга закрылась 191 точка, это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Свой бизнес сворачивали бары, рестораны, магазины одежды. Рассказываем, кто занимает освободившиеся помещения на главной улице города.
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Невский проспект
Кто покинул Невский проспект
В 2020 году на основных торговых улицах Петербурга – а это Невский пр., улицы Рубинштейна и Большая Конюшенная и Большой проспект Петроградской стороны – закрылась 191 точка. Для сравнения, в 2019 году съехало всего 54 арендатора. Уровень свободных помещений на этих улицах достиг почти 16% и это максимальное значение за последние пять лет, подсчитали в Colliers International. Бары, рестораны, кофейни закрывались в 2020 году в 7 раз чаще, чем годом ранее, магазины одежды – в 2 раза чаще.
Чаще съезжали арендаторы на Невском проспекте, доля свободных помещений выросла с почти 4% до 15% (на конец 2020 года). В частности, закрылись два помещения Burger King (на Невском, 86 и Невском, 40), Kriek, «Две Палочки», «Шоколадница». Некоторые заведения временно приостанавливали деятельность.
Около 13% закрывшихся точек на Невском проспекте – это магазины подарков и сувениров, которые до пандемии чувствовали себя устойчиво. Меньше чем за год их число сократилось с 20 до 10 точек.
Тенденция закрытия началась еще в первый локдаун. В первом полугодии 2020 года на ключевых торговых улицах города закрылось 80 магазинов и заведений.
Больше всего свободных помещений на Старо-Невском
Из четырех основных улиц больше всего свободных площадей на Старо-Невском проспекте – 18,1%. За год съехало 36 арендаторов. В частности, закрылись магазины Philipp Plein, The Collection, DRESS-code, ресторан «Нихао», ювелирный бренд «Ринго», SB Burgers, «Сушишоп», Freshpoint и др.
На Большой Конюшенной улице прекратили работу 11 точек и к концу 2020 года пустовало 15,5% арендных торговых площадей. Примерно столько пустует помещений и на Большом проспекте П.С. В прошлом году свои вывески там сняли такие магазины одежды, как Laurel, Fabiana Filippi, Paul Zileri.
А вот на улице Рубинштейна меньше всего было потерь (10 закрытий), несмотря на то, что там в основном работает один общепит, сильно пострадавший в пандемию.
Банки продолжают закрывать свои отделения. «Доля арендаторов в сфере услуг, особенно количество банков, на главных улицах города сокращается стабильно и этот тренд продолжится. Цифровизация привела к тому, что банк – это иконка в нашем телефоне, где можно решить большинство вопросов. Что касается той «сборной солянки», которая появилась на основных торговых улицах в 2020 году, то время покажет, насколько для них посильны арендные ставки стрит-ритейла», - говорит Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге.
Как изменилась арендная ставка
Из четырех основных торговых улиц в центре Петербурга стоимость аренды больше всего упала на Невском проспекте: максимальная ставка аренды снизилась с 18 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за м2. В то время как на Рубинштейна она сократилась с 6 тыс. до 5 тыс., а на Большой Конюшенной и вовсе осталась прежней, подсчитали в Colliers International.
По словам президента ГК Renta Артема Гудченко, снижение аренды в стрит-ритейле произошло не только в центре, а везде, включая спальные районы. Так, в первом полугодии владельцы помещений давали скидку в 50-70% от условий договора, во втором полугодии – 30-50%. «Сегодня никто в стрите не вернулся к допандемийным ставкам. Я думаю, что в этом году рынок найдет новую точку баланса спроса и предложения и уровень ставок будет ниже на 20-40% от уровня 2019 года», – говорит Артем Гудченко.
Топ-менеджер отмечает, что сегодня на рынке стрит-ритейла Петербурга объем освободившихся площадей не сопоставим с уровнем так называемой скрытой вакансии. Речь идет о помещениях, что занимают арендаторы, которые не в силах платить по договору, и вместо условного миллиона платят 300-400 тыс. рублей в месяц из-за снижения выручки. «Это значит, что собственник, скорей всего, уже выставил объявление на каком-нибудь Avito в поисках нового клиента. И таких помещений в Петербурге от 30 до 50%. Именно в них в ближайшие пару лет будет происходит сильная ротация», – прогнозирует Гудченко.
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Из-за пандемии в центре Петербурга закрылось почти две сотни предприятий общепита и магазинов одежды и обуви.
Кто занимает освободившиеся места
В прошлом году в центре города были не только закрытия, но и открытия. Среди новых арендаторов – кафе, рестораны, магазины продуктов питания, одежды и обуви (всего +30% открытий к 2019 году), отметили в Colliers International.
Но если пройтись по Невскому проспекту, то можно увидеть, что теперь он не такой однородный по составу арендаторов как ранее. Если до пандемии здесь в основном работали общепит, сувениры, подарки, магазины одежды, обуви, нижнего белья, то теперь появились точки с вывеской «Шаверма», продукты питания, дизайн-студия «Икеа», магазины электроники и бытовой техники, чего ранее никогда не было. В частности, сеть DNS открыла два магазина – на Невском, 46 и 96/1.
«Сегодня Невский проспект превращается в какую-то солянку из арендаторов, не понятно, что происходит и как долго это продлится. Хочется верить, что после пандемии на этот проспект вернется привычный пул арендаторов, среди которых общепит и магазины подарков и сувениров», – подчеркивает один из участников рынка коммерческой недвижимости.
Однако Артем Гудченко считает иначе. «Договор аренды в стрит-ритейле подписывается на 5-10 лет. И сегодня те, кто сели по сниженным ставкам, вряд ли съедут после пандемии. Да и магазины с янтарем резко не вернутся. Рынок недвижимости не реагирует так быстро на внешние события, как, например, фондовый», – говорит эксперт, подчеркивая, что облик Невского проспекта теперь изменился надолго.
По словам аналитиков, наиболее платежеспособные сегодня арендаторы – это магазины продуктов питания и детских товаров, аптеки, салоны оптики и связи.
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