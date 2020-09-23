IKEA открывает дизайн-студию на Невском проспекте

Как рассказали «Собака.ru», в новом флагманском пространстве IKEA на Невском проспекте можно будет заказать любые предметы из интернет-магазина и оформить доставку, а с помощью специалистов петербуржцы смогут подобрать подходящие для них дизайн-проекты. Здесь будет работать система записи на персональные консультации, а услуга планирования будет доступна даже корпоративным клиентам — сотрудники IKEA помогут им разработать индивидуальные решения для офисов, магазинов или кафе.

«Открытие дизайн-студий IKEA в регионах России – важный шаг к тому, чтобы стать ближе к миллионам россиян. Мы не стоим на месте: изучаем новые форматы, приходим в центры городов, развиваем онлайн-магазин, делая товары IKEA все более доступными. Новая Дизайн-студия IKEA Центр открывается в очень непростой, но важный для компании период: мы наконец-то возобновили работу наших физических магазинов после длительного перерыва и все еще адаптируемся к новой реальности. Новое пространство откроется уже к концу года — конечно, с соблюдением всех требований безопасности», — отметил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Дизайн-студия IKEA на Невском проспекте, 23 будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Открытие запланировано на конец 2020 года.

Напомним, о том, что IKEA планирует открыть в Петербурге третий магазин сети, стало известно осенью 2019 года. Формат, в котором появится новый магазин, тогда не назывался — сообщалось, что это может быть как дизайн-студия, так и магазин городского формата, запуск которых IKEA тестировала в Москве.