Банк России выпустил монеты с крокодилом Геной и Чебурашкой

Монета из серебра номиналом 3 рубля выпущена тиражом 7 тысяч штук. На оборотной стороне — выполненное в цвете изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала. Вверху по окружности имеется надпись — «Крокодил Гена».

Монеты номиналом 25 рублей черно-белые, имеют изображение героев мультфильма «Крокодил Гена», слева — железнодорожной кассы. Их выпущено 850 тысяч штук. Такие же монеты, но с цветным изображением героев «Союзмультфильма», выпущены тиражом 150 тысяч штук.

Напомним, ранее Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные «самоотверженному труду медицинских работников». Всего в обиход выпущено 5 миллионов таких монет — они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров.