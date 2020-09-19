В 2021 году расходы федерального бюджета на оборону впервые за семь лет окажутся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», передает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на трехлетний период.
Россия потратит больше денег на поддержку экономики, чем на оборону — впервые с 2014 года
Так, на оборону потратят 3,11 трлн рублей — на 200 млрд рублей меньше, чем планировалось. На развитие национальной экономики выделят 3,37 трлн руб. Последний раз подобное было в 2014 году: тогда на экономику было потрачено боле трех триллионов рублей, а на оборону — 2,5 триллиона рублей.
Больше всего расходов уйдет на раздел «Социальная политика» — 5,8 триллиона рублей. Также запланированы расходы на национальную безопасность — 2,47 триллиона, на здравоохранение выделили 1,12 триллиона, а на образование — 1,06 триллиона.
Ранее в Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Так, число безработных увеличилось в 10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота.
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