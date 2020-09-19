Россия потратит больше денег на поддержку экономики, чем на оборону — впервые с 2014 года

Так, на оборону потратят 3,11 трлн рублей — на 200 млрд рублей меньше, чем планировалось. На развитие национальной экономики выделят 3,37 трлн руб. Последний раз подобное было в 2014 году: тогда на экономику было потрачено боле трех триллионов рублей, а на оборону — 2,5 триллиона рублей.