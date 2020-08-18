Средняя зарплата в Петербурге выросла до 65,3 тыс. рублей и превысила уровень России

Напомним, в Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Так, число безработных увеличилось почти в10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота.