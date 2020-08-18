За первое полугодие 2020 года средняя зарплата в Петербурге выросла на 3,5% и на треть превысил уровень по России. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, пишут «Невские Новости».
Средняя зарплата в Петербурге выросла до 65,3 тыс. рублей и превысила уровень России
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Фото: Shutterstock
«За пять месяцев 2020 года уровень средней номинальной зарплаты вырос на 3,5 %, составив 65,3 тысячи рублей, что на треть выше среднероссийского уровня», — заявил глава города на заседании городского правительства сегодня, 18 августа.
Напомним, в Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Так, число безработных увеличилось почти в10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота.
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