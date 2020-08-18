В Петербурге безработица выросла в 10 раз во время пандемии. Смольный объяснил, почему

Безработных петербуржцев стало почти в десять раз больше в течение этого года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на доклад главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко.
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Из доклада следует, что в июне прошлого года в службе занятости было зафиксировано 12 тысяч человек, в 2020 году — уже 92 тысячи. При этом даже во время кризиса 2014–15 годов такого не было. Как отмечает Москаленко, при этом резкого уменьшения количества сотрудников организаций не наблюдается. По его словам, на крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3 %, в малом бизнесе никаких изменений не было, а среди ИП даже выросла.
Так, 80 % зарегистрированных в службе занятости не потеряли работу на фоне пандемии коронавируса, а работали или продолжают работать «в неформальном секторе». Также глава КЭПИСП уточнил, что в период распространения коронавируса получить официальный статус безработного стало выгодно из-за возможности удаленной регистрации по Интернету, а также из-за помощи государства на федеральном и региональном уровне.
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