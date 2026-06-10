Арт-терапевтические свечи, вазы-леденцы и ориентал-сервизы: хиты июньского интерьера

Вашему вниманию от нашего: холодильник «Скандинавская свежесть 2.0», с двумя распашными дверцами. Технология Dura Fresh™ (отрада техногиков!) поддерживает правильный микроклимат: анализирует содержимое и регулирует температуру и влажность для сохранения всех полезных свойств и вкуса продуктов. Сашими останется свежим, шоколад не задеревенеет и не расплывется, а салат романо и клубника порадуют сочностью и ароматом, как будто только что с грядки. И никаких запахов и следов! Элементы из полированной нержавеющей стали — залог безупречной гигиены. Гладкая поверхность не впитывает запахи, предотвращает образование конденсата, неравномерное охлаждение и размножение бактерий, а еще — что немаловажно — легко моется.

Принципиальный эстетический момент (особенно для нас, визуалов!): эта модель, образец деликатного дизайна, не перетягивает на себя интерьер, а элегантно встраивается в него. Касается как холодильника, так и деревянных аксессуаров. Изящная полка для бутылок рационально зонирует пространство (кстати, в ней дивно смотрятся апельсиновый сок и миндальное молоко). На сервировочном подносе можно эффектно подать аперитив. А контейнер для хранения яиц напоминает о пасторальной простоте и уюте. На такой кухне хочется быть счастливым!