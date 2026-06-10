Арт-терапевтические свечи, вазы-леденцы и ориентал-сервизы: хиты июньского интерьера

Нейрофрендли-кресло из коллаборации «Антон тут рядом» и ходзича-латте на модной стальной кухне: лето нежно пришло в Петербург вместе с ароматами перца и цитрусов.
Asko
Идеального холодильника не существу... Стоп, вы еще не знакомы с чудом техники от бренда Asko. Раз — смарт-поддержка температуры, два — эргономичность 10 из 10, три — серьезно, очень красивый!
Вашему вниманию от нашего: холодильник «Скандинавская свежесть 2.0», с двумя распашными дверцами. Технология Dura Fresh™ (отрада техногиков!) поддерживает правильный микроклимат: анализирует содержимое и регулирует температуру и влажность для сохранения всех полезных свойств и вкуса продуктов. Сашими останется свежим, шоколад не задеревенеет и не расплывется, а салат романо и клубника порадуют сочностью и ароматом, как будто только что с грядки. И никаких запахов и следов! Элементы из полированной нержавеющей стали — залог безупречной гигиены. Гладкая поверхность не впитывает запахи, предотвращает образование конденсата, неравномерное охлаждение и размножение бактерий, а еще — что немаловажно — легко моется.
Принципиальный эстетический момент (особенно для нас, визуалов!): эта модель, образец деликатного дизайна, не перетягивает на себя интерьер, а элегантно встраивается в него. Касается как холодильника, так и деревянных аксессуаров. Изящная полка для бутылок рационально зонирует пространство (кстати, в ней дивно смотрятся апельсиновый сок и миндальное молоко). На сервировочном подносе можно эффектно подать аперитив. А контейнер для хранения яиц напоминает о пасторальной простоте и уюте. На такой кухне хочется быть счастливым!
Tkano
Наполняем петербургский дом летом, какие бы ни стояли погоды: солнечный декор, натуральные ткани, гарденкор-палитра — вот фишки уютизации от Tkano
Салфетка под приборы Tkano, 990 руб.
Научный факт: на темно-зеленых плейсматах абрикосы гораздо вкуснее
Этнополотенце из чистого хлопка (аллергия out, деликатность in) идеально впишется в банный ритуал
Свечи, которые успокаивают одним присутствием, — в медитативных цветах охры и лаванды
Керамическая ваза-леденец в ожидании свежего букета пионов
Как бережно восстановиться, когда проводишь каникулы дома? Переходим из режима вечной гонки в фазу спокойствия с помощью заземляющего редизайна среды (доказано: мозг следует за тем, что видит). Обращаемся к нашему арт-терапевту, бренду TKANO, и вместе — легко и с удовольствием! — пересобираем пространство, делаем дом мягче, тише, уютнее. Вместо холодных кружев, которые радовали нас зимой, — оживляющий текстиль оттенков свежей зелени. Кресло для долгожданного и безудержного либрокубикуларизма (салют, книголюбы!) снабжаем обаятельной подушкой с лимонами (Сорренто, жди!). Кровать, в которой будем отсыпаться за все бессонные проекты, одеваем в нежнейший сатин цвета незабудок. Кстати, о материалах — не удивляйтесь, если не захочется выбираться из-под пледа или одеяла. Складки ткани, ее плотность, узоры переплетений — все создает ощущение объема и глубины, а цвет делает еще более выразительным. Закон дизайн-обаяния: кинестетический опыт (мы прикасаемся к предметам, а они дают нам обратную связь) делает пространство по-настоящему «своим». А мы о том и мечтали!
divan.ru
Устраиваем Совет Дивана (неиронично, так назывался османский кабинет министров) и выбираем нейрофрендли-мебель, которая учитывает тактильные и сенсорные сценарии. Наш оазис для отдыха и перезагрузки — обволакивающее кресло с подушками в изголовье. Спасибо свежей коллаборации divan.ru и фонда «Антон тут рядом»!
Omoikiri
Наше солнце кухонного дизайна (в вечном зените!) — смесители Omoikiri. И вот премьера для самых взыскательных — модель Shinagawa Slim в классических цветах бренда (вороненая и нержавеющая сталь, светлое золото) с ультратонким корпусом из латуни. Плюсом — идеальная полировка и керамический картридж всего 25 мм (редкость на российском рынке!). Что это значит для нас? Меньше брызг, легче уход, а домашние ритуалы (от приготовления ходзича-латте до уборки перфекциониста) станут еще приятнее.
Stella Fragrance
Соскучились по ориентал-шику, но светский график не позволяет покинуть Петербург? Есть решение! Аромат для дома Dubai от Stella Fragrance переписывает ольфакторный код пространства и наполняет его теплом и энергией мегаполиса. Много цитруса, уместный имбирь и пикантный розовый перец. Визуализируем утро с чашкой кофе-тонка в дубайском Duo Gastrobar (проект Дмитрия Блинова и Алексея Феликсова!) и ставим в to do list: повидать «Венецию Персидского залива».
Morelli
Дверная ручка Morelli
Постучись и открой мою дверь — удивительной золотой ручкой Morelli. Эта фурнитура впишется в любой интерьер: и в офис Серкана Болата, и в покои Хюррем Султан. Все дело в философии sense: дизайнеры бренда Morelli — от любимицы Fendi Крис тины Челестино до легенды промдизайна Марио Маццера — работают с фактурой так, что между человеком, предметом и средой происходит настоящая химия.
Arya Home
Выворачиваем ориентал-кор на максимум. Следом за бархатными кафтанами Valentino, шароварами Altuzarra и жакетами-пагодами Armani Privé говорим «да» фарфоровому сервизу Arya Home с восточными орнаментами. Внутри — четыре пары тарелок (обеденные, глубокие, десертные и салатники!), достойные приема в духе «Великолепного века». Плюс: посмотреть и выбрать сервизы (и не только!) вживую можно в новом салоне Arya Home в ТРЦ «Весна».
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