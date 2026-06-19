Как идеолог «Миража на Большом» Олег Ивонинский создал квартиру в квартире на Петроградке, а теперь (эксклюзив!) готовит перезапуск культового клуба «Грибоедов»?

Нам срочно нужен план, как замэтчить в интерьере историческую лепнину, кирпичные стены, LED-экран и диджейку — ​кейс, достойный патриарха эклектики Шарля Гарнье!

В этой квартире я планировал создать своеобразный музей археологии, сохранив и подчеркнув исторический контекст. В итоге мы совместили три эпохи. От дореволюционной нам досталась лепнина, от советской — ​шрамы в розетке, напоминающие о стенах снесенных коммуналок, а за современность отвечает построенный нами каркас. Фактически мы сделали квартиру в квартире: подиум высотой 45 сантиметров превращает обычные окна почти что в панорамные, выравнивает планировку в виде неправильной трапеции в прямоугольник, а еще в каркас спрятаны все коммуникации от вентиляции до света — ​никогда в жизни не позволю вкрутить спотики в лепку. Я немного переживал, что из-за подиума уйдет высота потолков, которая так меня поразила, когда я впервые попал в эту квартиру, но стало даже уютнее. Для исторической лепки мы выбрали смешанную реставрацию: над кухней и спальней ее восстановили идеально, в остальном размыли и закрепили. Иногда останавливали реставраторов: «Все, больше не трогайте». Со стен мы сняли старую штукатурку и залакировали кирпич, чтобы не летела пыль.

Образцовый пример бруталистского стиля non-finito. Были вау-находки во время археологических раскопок коммунальной квартиры?

Мы нашли двери из лиственницы, замурованные в анфиладном пролете, — ​и полностью их восстановили. Еще в квартире сохранились две печи: их тоже отреставрировали, но для безопасности превратили в арт-объекты. Оригинальный рисунок изразцовой плитки начала ХХ века (кстати, очень футуристичный!) стал лейтмотивом всей квартиры: мы сделали 3D-скан плитки и изготовили ее из керамики, после чего обшили ею ванную и постелили на рабочий и обеденный столы.