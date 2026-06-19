Как идеолог «Миража на Большом» Олег Ивонинский создал квартиру в квартире на Петроградке, а теперь (эксклюзив!) готовит перезапуск культового клуба «Грибоедов»?

Управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» задумал и построил на Петроградской стороне квартиру в стиле трансформизма: лепнина начала ХХ века встречает кухню из полированной нержавейки со встроенным диджейским пультом, анфиладные двери из лиственницы открывают вид на шинуазри-лежак от российских фэшн-авангардистов Glumkimberly, печь позднего модерна соседствует с диваном-бассейном из букле.
А еще этим летом Олег с командой сделают перезапуск культового клуба «Грибоедов» (арт-директор — Даниил Shulya Шульгин!) — и да, концепт дизайн-проекта — тоже трансформизм.
Олег Ивонинский
Манифест трансформизма: машина времени и квартира в квартире
Как актуальный трансформизм прописался в классической квартире позднего модерна на Петроградке?
Череда удачных случайностей. Я хотел жить поближе к работе, чтобы в идеале везде ходить пешком, и завтракать во «Вкусных штучках», — там классный кофе, странное мороженое и сильные ответы на отзывы: если сортировать по одной звезде, можно просмеяться весь вечер. Я слежу за рынком недвижимости, постоянно мониторю квартиры в старом фонде, и мне вдруг выпало объявление на «Авито» с уникальной бывшей коммунальной квартирой с совершенно великолепной лепниной. Я подумал: надо ехать смотреть немедленно. Cчитаю, что нужно восстанавливать все, что можно восстановить. Да, есть проблемы с коммуникациями, и местами сложно делать ремонт, но все решаемо. Это ведь дань уважения Петербургу. Когда я пришел на объект, все стены восьми коммунальных комнат были уже снесены. Меня сильно впечатлило пространство и высота потолков. Конечно же, я почитал про дом, и оказалось, что в этом здании 1917 года постройки на месте нынешнего Института психоанализа и Музея сновидений Фрейда в начале века был кинотеатр «Иллюзия» на 230 мест.
Трансформизм воочию! В гостиной построен подиум, в который спрятаны все коммуникации, а еще он позволил сделать центром диван-бассейн из шоколадного букле. В рамы по периметру встроены свет и звук, а стены зачищены до кирпича и покрыты лаком
Совпадение? Не думаем!
К тому же дом возведен по всем канонам эклектики, что отвечало моей давней идее: объединить классику с суперсовременным дизайном. Я мечтал поработать с одной визионерской студией дизайна: они русские, но делают топовые проекты по всему миру. Собрал презентацию, отправил — и сотрудничество состоялось. Ребят подкупило и пространство, и видение.
Вся мебель в квартире сделана на заказ в петербургских мастерских по эскизам дизайн-бюро, работающего в направлении трансформизма
Нам срочно нужен план, как замэтчить в интерьере историческую лепнину, кирпичные стены, LED-экран и диджейку — кейс, достойный патриарха эклектики Шарля Гарнье!
В этой квартире я планировал создать своеобразный музей археологии, сохранив и подчеркнув исторический контекст. В итоге мы совместили три эпохи. От дореволюционной нам досталась лепнина, от советской — шрамы в розетке, напоминающие о стенах снесенных коммуналок, а за современность отвечает построенный нами каркас. Фактически мы сделали квартиру в квартире: подиум высотой 45 сантиметров превращает обычные окна почти что в панорамные, выравнивает планировку в виде неправильной трапеции в прямоугольник, а еще в каркас спрятаны все коммуникации от вентиляции до света — никогда в жизни не позволю вкрутить спотики в лепку. Я немного переживал, что из-за подиума уйдет высота потолков, которая так меня поразила, когда я впервые попал в эту квартиру, но стало даже уютнее. Для исторической лепки мы выбрали смешанную реставрацию: над кухней и спальней ее восстановили идеально, в остальном размыли и закрепили. Иногда останавливали реставраторов: «Все, больше не трогайте». Со стен мы сняли старую штукатурку и залакировали кирпич, чтобы не летела пыль.
Образцовый пример бруталистского стиля non-finito. Были вау-находки во время археологических раскопок коммунальной квартиры?
Мы нашли двери из лиственницы, замурованные в анфиладном пролете, — и полностью их восстановили. Еще в квартире сохранились две печи: их тоже отреставрировали, но для безопасности превратили в арт-объекты. Оригинальный рисунок изразцовой плитки начала ХХ века (кстати, очень футуристичный!) стал лейтмотивом всей квартиры: мы сделали 3D-скан плитки и изготовили ее из керамики, после чего обшили ею ванную и постелили на рабочий и обеденный столы.
Интерьер прошит дизайн-алогизмами: кухонный гарнитур оказывается диджейкой, диван — бассейном из букле, кровать — НЛО, а в ванной прячется печка. Что еще в списке квартирных миражей?
Во-первых, световые сценарии, которые мы разрабатывали с компанией Yarko: днем и вечером — это разная квартира. Во-вторых, обычно самое большое удивление вызывает печь в душевой. Дизайнер предложил, а я подумал: круто! В-третьих, в кухонный блок встроены пластиночные вертушки и пульт. Кстати, вся мебель из нержавейки — я бы назвал это скорее объектами предметного дизайна — на заказ сделала петербургская компания Encloze. Круглая форма кровати повторяет линии кухни, а в изголовье есть окошечко. В отличие от гостиной с высоким подиумом, в спальне сохранилась высота потолков, так что из-за большого объема пространства хочется закрыться и зауютиться в этой капсуле-кровати. Обивка диванов — из денима, причем это не принт: мы купили в секонде несколько пакетов идеальных джинсов и обшили ими сиденья, даже чей‑то брелок-сердечко на кармане оставили. Гостевой туалет получился как заставка в Windows: мы респектнули идее дизайн-студии EdxxKat Эдика Еремчука и Кати Пятицкой в бильярдной Solids и тоже сделали фотообои. Очень крутое решение — недорогое, классное, выглядит эффектно. Ну а с сет-дизайнером Полиной Герасимовой, которая работает с EggzGallery и Befree, на Новый год повесили вверх ногами новогоднюю елку — сначала в «Мираже», а потом у меня дома.
Как футуристическая елка, которую наряжали Маяковский и Лиля Брик в 1916 году!
Или Канье Уэст, которым часто хочется вдохновляться.
Премьера весны! Make «Грибыч» great again
Летом после тотальной реконструкции в здании бывшего бомбоубежища, которое ты приобрел в 2024 году, открывается легендарный клуб «Грибоедов». Что там будет?
Мы приобретали не столько клуб «Грибоедов», сколько историю — это место влияло на Петербург 28 лет. История покупки получилась забавной. Мой близкий друг и бизнес-партнер Никита Ван Леувен позапрошлым летом катался ночью на велосипеде и случайно заехал в «Грибыч». Он состоит из подвальной части — бывшего бомбоубежища — и надстройки-кафе. Спустился вниз — а там битком: лютый хардкор и очень крутая атмосфера. Он скинул мне кружок, а мы подумали: какое крутое место! И после долгих обсуждений решили, что было бы очень круто перезапустить этот легендарный клуб.
За несколько секунд монолитная стена превращается в ширму-гептаптих, объединяя обеденную зону и гостиную. Главный акцент гостевого пространства — диванное патио из шоколадного букле с журнальными столиками-атоллами
В кухонный гарнитур в форме круга встроена не только газовая плита, но и диджейский виниловый (!) пульт
Наметим новый облик ДК «Грибоедов»?
У нас грандиозные планы. Поменяется почти все: мы хотим реализовать культурно-досуговый центр «Грибоедов», для чего собрали абсолютный дримтим: архитектурой объекта занимается ростовское дизайн-бюро Chado, интерьерами клуба — та же трансформическая студия, что делала мою квартиру, а интерьерами верхних этажей — команда Edxxkat. КДЦ «Грибоедов» — проект на пятилетнюю перспективу, из которого мы замышляем сделать петербургский маст-визит: планируем построить кинозал культового кино, галерею и ресторанную зону с концертами и живой музыкой. Мы считаем, что район Обводного канала супернедооценен: через 5 лет он круто изменится. У нас есть глобальная цель — увеличивать туристическую привлекательность Петербурга и создавать знаковые для города проекты. В мае мы открываем клуб внизу, а люди, которые будут к нам приходить, смогут видеть, как надземное пространство постепенно трансформируется и строится. Мы делаем гигантский акцент на звук и комфорт. Хотим, чтобы было круто как гостям, так и артистам, которые будут к нам приезжать играть. Наша команда разработала сильнейший проект по акустике и световому наполнению. У нас также сформировалась очень сильная команда по клубу, большую роль в формировании которой сыграл Глеб Костин (основатель авангардного бренда .solutions. — Прим. ред.), — мне очень импонирует его стиль и подход к современному маркетингу. Диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин стал арт-директором, он фактически жил в «Грибыче» и знает это место как никто. Он говорит: «Я несу в себе как старую историю места, так и четко понимаю, как его преобразить и дать вторую жизнь!» А ОАО «Красивые люди» ведут наши соцсети.
Обновленное пространство клуба «Грибоедов»
Даниил Shulya Шульгин
Арт-директор обновленного клуба «Грибоедов»
Когда я переехал в Петербург и впервые попал в «Грибоедов» благодаря Тихону Бойко и его тусовкам thriller, клуб стал для меня единственным местом, где я впитывал весь музыкальный колорит города: от уличных бардов на верхнем этаже до андеграундной сцены в подвале. В «Грибыче» очень искренняя энергия от публики, которая приходила слушать музыку и развлечься. Этот опыт произвел на меня огромное впечатление и сформировал мой музыкальный вкус, который я транслирую в сильнейших московских промогруппах — OKTA и No Wave!
Обновленный «Грибыч» ориентирован на электронную музыку: это будет не всем доступное место с собственной звуковой политикой, выходящей за рамки мейнстрима. Качество и глубину поймет тот человек, который заметит подход без лишних рассказов о себе в стиле «мы лучшее место на планете».
Футуристичная керамическая плитка, которой облицован обеденный стол, — увеличенный узор изразца начала XX века с печи, сохранившейся в квартире
В интерьере можно менять световые режимы, и он выглядит совершенно по-разному днем и вечером. Сценарии и оборудование сделала студия светового дизайна Yarko
В восторге от концепции — нанять топовые архитектурные бюро под разные проекты и поработать с каждым! Кого еще вы считаете дизайн-визионерами?
Помимо идеологов Studio APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой, респектую студии Дениса Горохова, а также дизайнеру Насте Хальчицкой, у которой получилась очень крутая квартира в старом фонде Петербурга. Нравится подход Евгения Нейманда — он сделал классные апартаменты Тимуру Дмитриеву из команды italy. Сам я хочу как‑нибудь поработать c британцем Джоном Уиланом, который виртуозно миксует историзм и современность, но пока у нас все ограничивается душевными посиделками в Blackchops.
Текст: Полина Шевцова, Ксения Гощицкая
Фото: Саша Мадемуазель (портреты), Евгений Шишкин (интерьер)
Продюсер: Дарья Венгерская
Свет: Александр Огурцов, Федор Штоф Skypoint
Ретушь: Софья Полякова
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