Дизайн

Ретро-стулья, хюгге-пледы и чайные пары с большим сердцем: дизайн-хиты марта

Не хандрим — тепло уже близко! Дизайнеры спасают нас от северных ветров — мохеровым пледом, вкусным кофе и бытовым комфортом.

Asko

Фото предоставлено пресс-службой Asko

Духовой шкаф Celsius, Asko

Если верить Джону Поусону (а мы верим!), что минимализм определяется не тем, чего нет, а правдивостью того, что есть, — духовой шкаф Celsius просто обязан поселиться на вашей кухне! Он ничем не выдаст своего присутствия в интерьере — зато станет самым витальным девайсом с функционалом гриля, СВЧ, пароварки и интеллектуальным сенсорным дисплеем. Без права на кулинарную ошибку шведский флагман бытовой техники Asko в комплект к духовкам бонусом включил термозонд (дань уважения шведу Андерсу Цельсию). И теперь учитывает каждый градус (даже 1!) в рецепте фрикаделек «как в “Икее”».

ИФЗ

Фото предоставлено пресс-службой Императорского фарфорового завода

Чашка с блюдцем ИФЗ х «Обнаженные сердца» х Ulyana Sergeenko, 7 870 руб.

Не молчим! Императорский фарфоровый завод и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» создали лимитированную серию кофейных пар из тончайшего костяного фарфора. На чашке изображена сама Наталья Водянова — в образе из коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture. В узоре на платье (рисовала Надежда Одинаева, ведущий дизайнер модного дома!) легко считывается визуальный код ИФЗ — легендарная кобальтовая сетка. Каждая купленная чашечка станет вкладом в работу фонда и помощью молодым людям с нарушениями развития.

Dantone Home

Фото предоставлено пресс-службой Dantone Home

Стул Dantone Home, 62 900 руб.

Встречаем идеальный мидсенчури айтем — стул Bradley! Культовая модель Viscount дизайнера Дэна Джонсона (прогремела в 1950‑е и стала хитом на десятилетия) — в современном прочтении представлена в Dantone Home. Тот же выразительный силуэт криволинейных изгибов и конических ножек, но без копипаст‑эффекта! В Bradley версии‑2026 долговечные металлические подлокотники, эргономичный изгиб спинки и мягкая обивка из прочных тканей, совместимых с повседневным уходом.

Tkano

Фото предоставлено пресс-службой Tkano

Плед Tkano, 12 890 руб.

Проживаем все этапы заземления и отношения «к себе нежно» вместе с брендом текстиля Tkano. К уже любимым шелковым простыням и подушкам с этноорнаментами плюсуем пушистые мохеровые пледы из шерсти ангорской козы. Шоколадный, медовый, винный марсала — цветовая палитра пробуждает нешуточный аппетит (к жизни уж сто процентов!). Голосуем за терракотовый (с более акцентным паттерном) из коллекции Trendy Ruffles — и прокачиваем тактильность.

Omoikiri

Встречайте новый арт-объект для обожания — стальные мойки Taki Microdecor со специальным тиснением. Новинка от Omoikiri бросает вызов скульптурам Ричарда Серра и зеркалам Джеффа Кунса

Фото предоставлено пресс-службой Taki Microdecor

Мойка Taki Microdecor с тиснением из хромоникелевой стали

Фото предоставлено пресс-службой Taki Microdecor

Мойка Taki Microdecor с тиснением из хромоникелевой стали

Мы привыкли (и успели нежно привязаться!) к цветовой палитре моек, смесителей и аксессуаров для кухни от бренда Omoikiri. Бирюзовый тиффани, тосканский красный, глубокий индиго, сицилийский лимонный, аристократичный зеленый и — база для любого петербуржца — Leningrad Grey. Новые Taki Microdecor берут не цветом, а уникальным тиснением нержавеющей стали. Рельефная поверхность не только про красоту, но и про практичность: не оставляет отпечатков от прикосновений, не боится крутого кипятка, мойку трудно поцарапать и легко мыть (протереть влажной тканью — и вуаля). Оказывается, и у нержавейки есть свои фэшн-лекала, а «кутюрность» изделий из стали измеряется ее толщиной, где люкс стартует с отметки 0,6 миллиметра. Omoikiri берет выше — от 0,7 до 1,2 миллиметра! Отдельным бонусом идет программа «Долuолетие» — гарантия на мойки 15 лет! С 18 % хрома и 8 % никеля в составе стали Taki Microdecor — лидер в группе «Антикоррозия металла». Резиновые накладки (спрятанные на дне и по бокам чаши) и специальный противошумный состав создают идеальную звуковую среду в кухне. Не забываем: у бренда Omoikiri японские корни — а значит, по умолчанию любое их изделие будет функциональным, продуманным по дизайну и безупречным в качестве.

«Хохлома»

Фото предоставлено пресс-службой «Хохлома»

Торшер «Хохлома» х Дима Логинов, 245 000 руб.

Фото предоставлено пресс-службой «Хохлома»

Лампа «Хохлома» х Дима Логинов, 195 000 руб.

Фото предоставлено пресс-службой «Хохлома»

Настенный декор «Хохлома» х Дима Логинов, 65 000 руб.

Весенний мастхэв для всех гиков народно-промыслового декора — скульптурные вазы, настольные лымпы и торшеры из коллаборации нижегородской «Хохломы» и дизайнера Димы Логинова. В интерьерной коллекции «В саду Жар-птицы» каждый айтем объединяет современный лаконичный дизайн со знакомой хохломской росписью, выполненной вручную мастерами фабрики «Хохломская роспись» в городе Семенов.

Eburet

Фото предоставлено пресс-службой Eburet

Табурет Eburet, 38 000 руб.

Сенсационные петербургские экомебельщики Eburet запаслись сезонными колорбуками и приручили остромодный шоколадный оттенок — выполнили в нем свой культовый табурет (как и всегда, напечатали из переработанного пластика на 3D-принтере!).

Ольга Найденова

Идеолог петербургского бренда экомебели Eburet

Поводом для дропа стал релиз датской компании JYSK, представившей собственную версию «ебурета» в шоколадном оттенке. 

Это публичный ответ Eburet на повторение. Нашу компанию очень вдохновил и сам факт повторения дизайна, и то, что именно наша аудитория подняла волну обсуждения в социальных сетях. Мы не относимся к этому негативно, скорее с иронией, задаемся вопросом о важности или неважности первоисточника. Это Eburet копирует JYSK или наоборот?

Мы сделали ограниченную серию в 50 единиц с феноменально низкой стоимостью для нас. Это попытка потягаться с большим классным масс-маркетом и повеселиться, конечно!

Материал из номера:
Март

