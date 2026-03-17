Ретро-стулья, хюгге-пледы и чайные пары с большим сердцем: дизайн-хиты марта

Не хандрим — тепло уже близко! Дизайнеры спасают нас от северных ветров — мохеровым пледом, вкусным кофе и бытовым комфортом.
Asko
Духовой шкаф Celsius, Asko
Если верить Джону Поусону (а мы верим!), что минимализм определяется не тем, чего нет, а правдивостью того, что есть, — духовой шкаф Celsius просто обязан поселиться на вашей кухне! Он ничем не выдаст своего присутствия в интерьере — зато станет самым витальным девайсом с функционалом гриля, СВЧ, пароварки и интеллектуальным сенсорным дисплеем. Без права на кулинарную ошибку шведский флагман бытовой техники Asko в комплект к духовкам бонусом включил термозонд (дань уважения шведу Андерсу Цельсию). И теперь учитывает каждый градус (даже 1!) в рецепте фрикаделек «как в “Икее”».
ИФЗ
Не молчим! Императорский фарфоровый завод и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» создали лимитированную серию кофейных пар из тончайшего костяного фарфора. На чашке изображена сама Наталья Водянова — в образе из коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture. В узоре на платье (рисовала Надежда Одинаева, ведущий дизайнер модного дома!) легко считывается визуальный код ИФЗ — легендарная кобальтовая сетка. Каждая купленная чашечка станет вкладом в работу фонда и помощью молодым людям с нарушениями развития.
Dantone Home
Встречаем идеальный мидсенчури айтем — стул Bradley! Культовая модель Viscount дизайнера Дэна Джонсона (прогремела в 1950‑е и стала хитом на десятилетия) — в современном прочтении представлена в Dantone Home. Тот же выразительный силуэт криволинейных изгибов и конических ножек, но без копипаст‑эффекта! В Bradley версии‑2026 долговечные металлические подлокотники, эргономичный изгиб спинки и мягкая обивка из прочных тканей, совместимых с повседневным уходом.
Tkano
Проживаем все этапы заземления и отношения «к себе нежно» вместе с брендом текстиля Tkano. К уже любимым шелковым простыням и подушкам с этноорнаментами плюсуем пушистые мохеровые пледы из шерсти ангорской козы. Шоколадный, медовый, винный марсала — цветовая палитра пробуждает нешуточный аппетит (к жизни уж сто процентов!). Голосуем за терракотовый (с более акцентным паттерном) из коллекции Trendy Ruffles — и прокачиваем тактильность.
Omoikiri
Встречайте новый арт-объект для обожания — стальные мойки Taki Microdecor со специальным тиснением. Новинка от Omoikiri бросает вызов скульптурам Ричарда Серра и зеркалам Джеффа Кунса
Мы привыкли (и успели нежно привязаться!) к цветовой палитре моек, смесителей и аксессуаров для кухни от бренда Omoikiri. Бирюзовый тиффани, тосканский красный, глубокий индиго, сицилийский лимонный, аристократичный зеленый и — база для любого петербуржца — Leningrad Grey. Новые Taki Microdecor берут не цветом, а уникальным тиснением нержавеющей стали. Рельефная поверхность не только про красоту, но и про практичность: не оставляет отпечатков от прикосновений, не боится крутого кипятка, мойку трудно поцарапать и легко мыть (протереть влажной тканью — и вуаля). Оказывается, и у нержавейки есть свои фэшн-лекала, а «кутюрность» изделий из стали измеряется ее толщиной, где люкс стартует с отметки 0,6 миллиметра. Omoikiri берет выше — от 0,7 до 1,2 миллиметра! Отдельным бонусом идет программа «Долuолетие» — гарантия на мойки 15 лет! С 18 % хрома и 8 % никеля в составе стали Taki Microdecor — лидер в группе «Антикоррозия металла». Резиновые накладки (спрятанные на дне и по бокам чаши) и специальный противошумный состав создают идеальную звуковую среду в кухне. Не забываем: у бренда Omoikiri японские корни — а значит, по умолчанию любое их изделие будет функциональным, продуманным по дизайну и безупречным в качестве.
«Хохлома»
Весенний мастхэв для всех гиков народно-промыслового декора — скульптурные вазы, настольные лымпы и торшеры из коллаборации нижегородской «Хохломы» и дизайнера Димы Логинова. В интерьерной коллекции «В саду Жар-птицы» каждый айтем объединяет современный лаконичный дизайн со знакомой хохломской росписью, выполненной вручную мастерами фабрики «Хохломская роспись» в городе Семенов.
Eburet
Сенсационные петербургские экомебельщики Eburet запаслись сезонными колорбуками и приручили остромодный шоколадный оттенок — выполнили в нем свой культовый табурет (как и всегда, напечатали из переработанного пластика на 3D-принтере!).
Ольга Найденова
Идеолог петербургского бренда экомебели Eburet
Поводом для дропа стал релиз датской компании JYSK, представившей собственную версию «ебурета» в шоколадном оттенке.
Это публичный ответ Eburet на повторение. Нашу компанию очень вдохновил и сам факт повторения дизайна, и то, что именно наша аудитория подняла волну обсуждения в социальных сетях. Мы не относимся к этому негативно, скорее с иронией, задаемся вопросом о важности или неважности первоисточника. Это Eburet копирует JYSK или наоборот?
Мы сделали ограниченную серию в 50 единиц с феноменально низкой стоимостью для нас. Это попытка потягаться с большим классным масс-маркетом и повеселиться, конечно!
