Расписные фарфоровые медведи ИФЗ (легенда!) на премии «Петербург будущего» — 2026

Кто сегодня формирует Петербург будущего? В девятый раз редакция Собака.ru ответила на этот вопрос, отметив главные визионерские проекты на церемонии награждения единственной урбанистической премии города — «Петербург будущего» — 2026. Мы назвали имена лауреатов (от врачей до девелоперов) в семнадцати номинациях. Вечер традиционно прошел в Зимнем саду легендарной гостиницы «Астория». Важной составляющей гала-ужина стал дизайн столов, которые украсили скульптуры белых медведей, штучно расписанные художниками Императорского фарфорового завода (специально для премии отобрали из архивной коллекции завода!), и флоральные композиции из гиацинтов (в феврале!) от маэстро Максима Лангуева.
Сами скульптуры «Медведь сидящий» и «Медведь идущий» были созданы Борисом Яковлевичем Воробьевым в середине XX века. Советский скульптор-анималист работал с формой точно и лаконично: его медведи лишены декоративности, но сохраняют выразительную пластику и ощущение внутреннего движения. Именно за эту скульптурную ясность медведи остаются так любимы художниками Императорского фарфорового завода.
Собака.ru знакомит вас с авторами представленных на ужине росписей.
Медведь авторства художницы Веры Бакастовой
Вера Бакастова
Медведь авторства художницы Нелли Петровой
Нелли Петрова
Медведь авторства художницы Татьяны Чапургиной
Татьяна Чапургина
Медведь авторства художницы Юлии Жуковой
Юлия Жукова
Медведь авторства художницы Татьяны Афанасьевой
Татьяна Афанасьева
Медведь авторства художницы Анны Трофимовой
Анна Трофимова
Медведь авторства художницы Марии Матвеевой
Медведь авторства художницы Виолетты Шаль
Художницы Императорского фарфорового завода, разрисовавшие медведей: Татьяна Чапургина, Юлия Жукова, Анна Трофимова, Ольга Будашова, Нелли Петрова, Татьяна Афанасьева.
Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров, Анастасия Большакова.
