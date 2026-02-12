Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Дизайн
  • Петербург будущего 2026
Дизайн

Поделиться:

Расписные фарфоровые медведи ИФЗ (легенда!) на премии «Петербург будущего» — 2026

Кто сегодня формирует Петербург будущего? В девятый раз редакция Собака.ru ответила на этот вопрос, отметив главные визионерские проекты на церемонии награждения единственной урбанистической премии города — «Петербург будущего» — 2026. Мы назвали имена лауреатов (от врачей до девелоперов) в семнадцати номинациях. Вечер традиционно прошел в Зимнем саду легендарной гостиницы «Астория». Важной составляющей гала-ужина стал дизайн столов, которые украсили скульптуры белых медведей, штучно расписанные художниками Императорского фарфорового завода (специально для премии отобрали из архивной коллекции завода!), и флоральные композиции из гиацинтов (в феврале!) от маэстро Максима Лангуева.

Сами скульптуры «Медведь сидящий» и «Медведь идущий» были созданы Борисом Яковлевичем Воробьевым в середине XX века. Советский скульптор-анималист работал с формой точно и лаконично: его медведи лишены декоративности, но сохраняют выразительную пластику и ощущение внутреннего движения. Именно за эту скульптурную ясность медведи остаются так любимы художниками Императорского фарфорового завода.

Собака.ru знакомит вас с авторами представленных на ужине росписей.

Медведь авторства художницы Веры Бакастовой

Медведь авторства художницы Веры Бакастовой

Медведь авторства художницы Веры Бакастовой

Медведь авторства художницы Веры Бакастовой

Вера Бакастова
Фото предоставлено пресс-службой ИФЗ

Вера Бакастова

Медведь авторства художницы Нелли Петровой

Медведь авторства художницы Нелли Петровой

Нелли Петрова
Дмитрий Многолет

Нелли Петрова

Медведь авторства художницы Татьяны Чапургиной

Медведь авторства художницы Татьяны Чапургиной

Татьяна Чапургина
Дмитрий Многолет

Татьяна Чапургина

Медведь авторства художницы Юлии Жуковой

Медведь авторства художницы Юлии Жуковой

Юлия Жукова
Дмитрий Многолет

Юлия Жукова

Медведь авторства художницы Татьяны Афанасьевой

Медведь авторства художницы Татьяны Афанасьевой

Татьяна Афанасьева
Дмитрий Многолет

Татьяна Афанасьева

Медведь авторства художницы Анны Трофимовой

Медведь авторства художницы Анны Трофимовой

Анна Трофимова
Дмитрий Многолет

Анна Трофимова

Медведь авторства художницы Марии Матвеевой

Медведь авторства художницы Марии Матвеевой

Медведь авторства художницы Виолетты Шаль

Медведь авторства художницы Виолетты Шаль

Медведь авторства художницы Марии Матвеевой

Медведь авторства художницы Марии Матвеевой

Показываем художниц ИФЗ, которые расписывали скульптуры медведей.

Художницы Императорского фарфорового завода, разрисовавшие медведей: Татьяна Чапургина, Юлия Жукова, Анна Трофимова, Ольга Будашова, Нелли Петрова
Дмитрий Многолет

Художницы Императорского фарфорового завода, разрисовавшие медведей: Татьяна Чапургина, Юлия Жукова, Анна Трофимова, Ольга Будашова, Нелли Петрова, Татьяна Афанасьева.

Татьяна Тылевич. Генеральный директор Императорского фарфорового завода
Анастасия Большакова
Татьяна Тылевич, Генеральный директор Императорского фарфорового завода
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Собака.ru благодарит за поддержку премии «Петербург будущего» — 2026:

Императорский фарфоровый завод

Гостиницу «Астория»

Девелоперскую компанию Брусника

Проект «Большое Русское Вино» и сервис SimplePrivé

и генерального партнера премии — банк ВТБ

Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров, Анастасия Большакова.

Теги:
Петербург будущего 2026
Люди:
Татьяна Тылевич

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: