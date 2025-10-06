Люстры-шары, хюгге-кресла и стрессоустойчивые мойки: дизайн-фавориты октября

Есть все шансы подтянуть уровень счастья до датских высот, не выходя из комнаты. Шезлонг Ø как раз про конструктивный диалог! Бескомпромиссный комфорт дивана и лаконичность кресла для достижения просветленного хюгге. В поисках музы для своего самого терапевтичного арт-объекта дизайнеры BoConcept совершили хоппинг по островам Дании — а их 400 (Гренландия тоже в счет)! «Наше кресло — словно уютный островок в вашем доме», — амбассадорка бренда, супермодель Хелена Кристенсен выбирает лучшие слова и визуал.