Люстры-шары, хюгге-кресла и стрессоустойчивые мойки: дизайн-фавориты октября

Вайбим в октябре, как супермодель Хелена Кристенсен, на медитативном диване и под люстрой-оммажем режиссеру Роберту Уилсону.
Dantone Home
Свет как актер — он тоже играет! Дэвид Джирелли смотрел театральные постановки великого Роберта Уилсона, когда проектировал светильники Scoop. Сферические плафоны левитируют в любом пространстве: в спальне, библиотеке, лобби double height. Рафинированный и радикальный итальянский модернизм 1960–1970-х в каждом торшере, люстре, бра у Dantone Home.
Galerie 46
Если бразильская архитектура, то Оскар Нимейер и Лина Бо Барди, если интерьеры — то Сержиу Родригес. Кожаные ремни его кресла Mole уже больше полувека регулируют градус comfort zone. Объемные подушки с силиконовыми волокнами и войлоком поддерживают и отсылают к рефлексии не хуже психосеанса на кушетке Фрейда. Тиражирует меблировку Родригеса исключительно компания LinBrasil. В Петербурге культовое кресло только у Galerie 46.
Omoikiri
Мойка Omoikiri
Хозяйка на кухне всегда одна! Во главу стола Omoikiri поставили новую мойку Sintesi Pro (длиной 114 см!) из ноу-хау-материала Artceramic с вау-эффектом. Самая большая и устойчивая — к ударам судьбы и посудным перепадам настроения. Палитра wild green, canyon, графит, белый или мокко, как на полотнах Веласкеса и прерафаэлитов, — с музейной гарантией. На чистую совесть и на века.
BoConcept
Есть все шансы подтянуть уровень счастья до датских высот, не выходя из комнаты. Шезлонг Ø как раз про конструктивный диалог! Бескомпромиссный комфорт дивана и лаконичность кресла для достижения просветленного хюгге. В поисках музы для своего самого терапевтичного арт-объекта дизайнеры BoConcept совершили хоппинг по островам Дании — а их 400 (Гренландия тоже в счет)! «Наше кресло — словно уютный островок в вашем доме», — амбассадорка бренда, супермодель Хелена Кристенсен выбирает лучшие слова и визуал.
DEA Design
Новорожденный бренд DEA Design (детище солидного российского дистрибьютора AM Group!) с ноги врывается в сантехнический авангард. В новой коллекции на ура отработал главные дизайн-тренды — ванны и раковины из натурального мрамора (в коллекции — 16 вау-сортов!), искусственного камня и прозрачного композита (совсем как взрослый!). Настоящие сантехнические арт-объекты работают с пространством не хуже изваяний Ричарда Серры — только не заржавеют и годами будут хранить исходный внешний вид (спасибо новейшим материалам и серьезным техническим испытаниям!).
