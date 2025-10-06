Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
Дизайн

Поделиться:

Люстры-шары, хюгге-кресла и стрессоустойчивые мойки: дизайн-фавориты октября

Вайбим в октябре, как супермодель Хелена Кристенсен, на медитативном диване и под люстрой-оммажем режиссеру Роберту Уилсону. 

Dantone Home

Люстра Dantone Home, 697 100 руб.

Люстра Dantone Home, 697 100 руб.

Свет как актер — он тоже играет! Дэвид Джирелли смотрел театральные постановки великого Роберта Уилсона, когда проектировал светильники Scoop. Сферические плафоны левитируют в любом пространстве: в спальне, библиотеке, лобби double height. Рафинированный и радикальный итальянский модернизм 1960–1970-х в каждом торшере, люстре, бра у Dantone Home.

Galerie 46

Кресло Sergio Rodrigues, Galerie46, 577 600 руб.

Кресло Sergio Rodrigues, Galerie46, 577 600 руб.

Если бразильская архитектура, то Оскар Нимейер и Лина Бо Барди, если интерьеры — то Сержиу Родригес. Кожаные ремни его кресла Mole уже больше полувека регулируют градус comfort zone. Объемные подушки с силиконовыми волокнами и войлоком поддерживают и отсылают к рефлексии не хуже психосеанса на кушетке Фрейда. Тиражирует меблировку Родригеса исключительно компания LinBrasil. В Петербурге культовое кресло только у Galerie 46.

Omoikiri

Мойка Omoikiri

Мойка Omoikiri

Хозяйка на кухне всегда одна! Во главу стола Omoikiri поставили новую мойку Sintesi Pro (длиной 114 см!) из ноу-хау-материала Artceramic с вау-эффектом. Самая большая и устойчивая — к ударам судьбы и посудным перепадам настроения. Палитра wild green, canyon, графит, белый или мокко, как на полотнах Веласкеса и прерафаэлитов, — с музейной гарантией. На чистую совесть и на века.

BoConcept

Кресло BoConcept, от 420 038 руб.

Кресло BoConcept, от 420 038 руб.

Есть все шансы подтянуть уровень счастья до датских высот, не выходя из комнаты. Шезлонг Ø как раз про конструктивный диалог! Бескомпромиссный комфорт дивана и лаконичность кресла для достижения просветленного хюгге. В поисках музы для своего самого терапевтичного арт-объекта дизайнеры BoConcept совершили хоппинг по островам Дании — а их 400 (Гренландия тоже в счет)! «Наше кресло — словно уютный островок в вашем доме», — амбассадорка бренда, супермодель Хелена Кристенсен выбирает лучшие слова и визуал.

DEA Design

Ванна DEA Design

Ванна DEA Design

Раковины DEA Design

Раковины DEA Design

Новорожденный бренд DEA Design (детище солидного российского дистрибьютора AM Group!) с ноги врывается в сантехнический авангард. В новой коллекции на ура отработал главные дизайн-тренды — ванны и раковины из натурального мрамора (в коллекции — 16 вау-сортов!), искусственного камня и прозрачного композита (совсем как взрослый!). Настоящие сантехнические арт-объекты работают с пространством не хуже изваяний Ричарда Серры — только не заржавеют и годами будут хранить исходный внешний вид (спасибо новейшим материалам и серьезным техническим испытаниям!). 

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Октябрь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: