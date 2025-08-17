В салоне Askona в московском ТРЦ «Европолис» открылась выставка «Арт-сон, или Сон как искусство»

Так, в арт-объекте «Взгляд обратно» Дарьи Варламовой подушка трансформируется в футуристическую фигуру с внутренней LED-подсветкой, а в работе Натальи Скопиной «Наизнанку» появляется неожиданный ракурс: перья выбиваются наружу.

Каждый посетитель сможет создать собственное произведение на мастер-классах, которые проведут в рамках выставки художники, аниматоры, иллюстраторы. Участие бесплатное.

Выставка будет работать до 14 сентября.

Мастер-классы пройдут 30 августа и 6 сентября. Подробности и регистрация на сайте askona.igumo.ru

Адрес: флагманский магазин Аскона, ТРЦ «Европолис», Москва, пр-т Мира, д. 211, корп. 2, 1 этаж (м. ВДНХ)