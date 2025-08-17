В салоне Askona в московском ТРЦ «Европолис» открылась выставка «Арт-сон, или Сон как искусство»

В самом большом салоне Askona в столичном ТРЦ «Европолис» открылась выставка «Арт-сон, или Сон как искусство». Вместе с художницей Мариной Звягинцевой и студентами Института дизайна и фотографии ИГУМО бренд исследует тему сна через искусство. Здесь можно увидеть вдохновляющие арт-объекты, погрузиться в атмосферу творчества, принять участие в мастер-классе, а также выбрать подушку или матрас Askona.
На входе гостей встречает масштабная инсталляция художницы Марины Звягинцевой: гигантская подушка – это место для арт-погружения и фотозона.
Художественные объекты и серия картин, выполненные в авторской технике биотипия, отражают разные стадии сна — от засыпания и «оков бессонницы» до пробуждения. Эти произведения взаимодействуют с интерьером магазина. Некоторые из них размещены прямо над кроватями, создавая ощущение «оживших» сновидений.
В витринах магазина привычные подушки сменились арт-объектами, созданными студентами ИГУМО. Через личный опыт они интерпретируют тему сна, затрагивая порой острые и уязвимые состояния: одиночество возвращения домой, тревожные мысли, бессонные ночи перед экзаменами, эмоциональное выгорание.
В своих работах дизайнеры используют не только классические материалы — текстиль, подушки, — но и современные технологии и медиумы.
Так, в арт-объекте «Взгляд обратно» Дарьи Варламовой подушка трансформируется в футуристическую фигуру с внутренней LED-подсветкой, а в работе Натальи Скопиной «Наизнанку» появляется неожиданный ракурс: перья выбиваются наружу.
Каждый посетитель сможет создать собственное произведение на мастер-классах, которые проведут в рамках выставки художники, аниматоры, иллюстраторы. Участие бесплатное.
Выставка будет работать до 14 сентября.
Мастер-классы пройдут 30 августа и 6 сентября. Подробности и регистрация на сайте askona.igumo.ru
Адрес: флагманский магазин Аскона, ТРЦ «Европолис», Москва, пр-т Мира, д. 211, корп. 2, 1 этаж (м. ВДНХ)
