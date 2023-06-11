CEO компании Omoikiri Павел Кейв: «У промышленного дизайна в России совершенно точно есть будущее»

Давайте начнем с животрепещущего: что с нами (и с вами!) будет? Куда движется интерьерный дизайн в России?

Этого вам никто не скажет. Горизонт планирования у предпринимателей сократился до года. Я вот ждал, что будет падение премиалки, но компания Omoikiri себя чувствует хорошо — правда, во многом из-за того, что конкуренты ушли с рынка и мы в своей нише остались практически одни. Думаю, постепенно будем всё больше разворачиваться в сторону Китая. Запуск новых проектов (а мы собирались выпускать свою бытовую технику) прио становили: сейчас не то время, чтобы инвестировать несколько миллиардов — слишком много незакрытых вопросов с патентами, которые не продляют, и оборудованием, у которого заканчивается срок лицензирования. Выходит, что санкции — это такая удавка, которая затягивается не сразу. Но как только у меня появится понимание, что дальше, я продолжу делать намеченное. Если инопланетяне не прилетят, то все будет нормально.

Со сложными ситуациями ваш бизнес уже встречался!

Да. И я никогда не останавливался: ни в 2014 году, ни в 2020-м. Мы не ставили на стоп производство, не закрывали шоурумы. Я думал так: «Какая разница, попадем ли мы в долги на один миллион долларов или на десять?» Как говорится, когда тебе отрезают палец и когда отрезают руку, ты кричишь одинаково — и так, и так больно.

Вы начинали карьеру продавцом, а через несколько лет стали генеральным директором международного бренда. А что, так можно было?

Знаете, это очень просто — я всегда много работал. Сначала чтобы обеспечить себя, потом семью. В «Максидом» пришел студентом: учиться на рекламщика в Гуманитарном университете профсоюзов было интересно (КВН, Масляков, игры в «Крестах»!), но надо было еще и как-то жить! Первый гипермаркет на Гражданском проспекте тогда только открылся, конкурс на продавцов был огромный. Ушел через год, потому что поступил в аспирантуру и надо было не только учиться самому, но и читать лекции другим — стало нереально совмещать.