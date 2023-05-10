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Дизайн

В Дубае открылся первый шоурум Dantone Home

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В апреле в центре района Джумейра открылся шоурум Dantone Home.  Он находится в Box Park – оживленном торговом квартале, который представляет собой красочную композицию из грузовых контейнеров, переоборудованных под бутики, рестораны и кафе. Dantone Home занял один из таких цветных боксов площадью 370 кв.м. Все, представленное в бутике, можно купить и получить сразу, без заказов и длительного ожидания, и что особенно важно – по «российским ценам».

Dantone Home

В шоуруме представлена мебель российского производства, а также экспертная подборка продукции широкой географии происхождения: это Турция, Бали, Вьетнам и другие страны. Теперь дубайский покупатель, настроенный не на неспешный выбор и кастомизацию предметов, а на мгновенный результат, получает именно то, что хочет. Плюс эстетически выверенный дизайн Dantone Home.

В шоуруме представлены урбанистическая коллекция City и тактильная Textures, которые разработал для Dantone Home британец Джеймс Паттерсон (James Patterson), коллекции, созданные швейцарцем Дэвид Джирелли (David Girelli) и другие бестселлеры бренда.

Все эти предметы обстановки объединяет концепция quiet luxury, сдержанной роскоши. Натуральное дерево, спокойные цвета, выверенные силуэты и формы – все это создает основу для гармоничного лаконичного интерьера, в котором нет места быстротечным трендам.

Пионер мебельного бизнеса Антон Долотин перешел от рынка в Лужниках к бренду с оборотом в 3 миллиарда и рассказывает как.

Шоурум Dantone Home: Box Park, Block 1, Al Wasl Road, Dubai

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