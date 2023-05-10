В Дубае открылся первый шоурум Dantone Home

В апреле в центре района Джумейра открылся шоурум Dantone Home. Он находится в Box Park – оживленном торговом квартале, который представляет собой красочную композицию из грузовых контейнеров, переоборудованных под бутики, рестораны и кафе. Dantone Home занял один из таких цветных боксов площадью 370 кв.м. Все, представленное в бутике, можно купить и получить сразу, без заказов и длительного ожидания, и что особенно важно – по «российским ценам».