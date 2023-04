Пионер мебельного бизнеса Антон Долотин перешел от рынка в Лужниках к бренду с оборотом в 3 миллиарда и рассказывает как

ОТ ЧЕЛНОКА ДО СЕТИ ШОУРУМОВ DANTONE HOME В ВОСЬМИ ГОРОДАХ РОССИИ

Говорят, в 1990-х вы были представителем вновь актуальной профессии — работали челноком!

Я был челнок с образованием художника-живописца! Мой первый бизнес вырос из точки на ярмарке в Лужниках. Представьте картину: 1991 год, москвичи продают и покупают на рынке китайский ширпотреб, мне 21 год, я вожу из Харбина как бы европейского вида товары — и у моего прилавка всегда пусто. Тут бы смириться и закупаться, как все нормальные челноки, ангорой и лосинами, но мое художественное образование протестовало и требовало не лосин, а красоты! Что ж, тогда компаньоны отправили меня в Италию за партией обуви. У меня были пачка долларов в кармане и вдохновение — вместо ботинок я купил фуру кухонь с пармской семейной фабрики SCIC. Так мы и открыли «Шик» — первый в России магазин итальянской мебели. Через 10 лет у нас было 20 магазинов по всей стране. А к 2014 году «Шик» стали мультибрендами с очень приличным портфолио брендов: Fendi Casa, например.

Казалось бы, ретейлером Fendi Casa можно быть вечно! Как вы слезли с иглы люксовой мебели Made in Italy и запустили производство в России?

Мне помогли! Итальянцы парадоксальным образом сами начали губить ретейл своими же руками: они сбывали свою мебель налево и направо, забывая об обязательствах перед официальными дилерами. Представьте: ты открываешь пространство с премиальными брендами, инвестируешь миллионы, а все то же самое можно купить в полуподвале напротив у какого-нибудь архитектора. Учитывая сумму сделки (кухня Fendi Casa — это порядка 200 тысяч евро!), можно понять клиента, которого неудержимо тянет в подвал! В итоге у нас накопилась внутренняя обида на итальянских контрагентов, а в 2014 году подул ветер «Сделано в России» — так мы его назовем.

О, я помню первые порывы этого ветра!

Да, их сложно забыть — а мы ими еще и воспользовались: в таких обстоятельствах непреодолимой силы решение о запуске собственного бренда напрашивалось само. Плюс у нас был опыт производства мебели для отелей — и именно в России (мы сотрудничали с хорошим производителем мягкой мебели в Петербурге!).

Так и появился Dantone Home?

Запуск бренда мебели в России — это не пять минут и готово! Одно дело произвести 300 одинаковых кроватей в отель. И совсем другое — запустить модельный ряд из 40 кроватей разных конфигураций для ретейла. Я на год закрылся в импровизированной лаборатории (на самом деле это был подвал нашего шоурума!), где вместе с партнерами и дизайнерами приступил к разработкам. Конечно, где-то мы что-то копировали.

Вы в курсе, что снобы из дизайнерской индустрии выступают против бизнес-приема fake it till you make it?

Тогда я предвосхищу ваш вопрос и скажу, что сейчас мы от копирования отошли! У нас своя дизайн-команда.

Каково было запускаться в 2014-м — в год «черного вторника»?

Рубль обвалился, а у нас появился экономический гандикап. Наша мебель стала дешевле, чем у конкурентов: ведь она была произведена в России. Это сразу позволило нам серьезно нарастить обороты. И с тех пор, по большому счету, мы фиксируем каждый год рост оборота в 30 процентов.