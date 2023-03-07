18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Конец Винни Пуха: творческое объединение «Любители» сделало ковер из главного героя Disney

Поделиться:

Так художники отреагировали на то, что «из доброго медведя Винни Пух превратился во многомиллионную франшизу».

Творческое объединение «Любители»
Творческое объединение «Любители»
Творческое объединение «Любители»

Как считают «Любители», Disney «давно перестал делать мультики, чтобы рассказывать детям про ценность любви и дружбы». Теперь же, создавая контент для детей, Disney «воспитывает новые поколения будущих потребителей своих товаров и услуг», отмечают художники. «28 февраля 2023 года Disney ушел из России и забрал с собой весь контент. смерть диснеевского Винни Пуха означает не только конец Disney в России, но и конец идеи зарабатывать на детстве и детских воспоминаниях», — заявляют «Любители».

Творческое объединение «Любители»
Творческое объединение «Любители»

«сказка» (авторская орфография и пунктуация сохранена):

однажды, давным-давно в Чудесном лесу соткали волшебный ковер из самой мягкой ткани, какую только можно себе представить. все, вплоть до самых циничных зумеров, восхищались тем, насколько он плюшевый и необычный.

ходят слухи, что этот ковер сделан из самого дорогого медведя в мире. коврик из шкуры Винни Пуха вобрал в себя силу любви и дружбы, чтобы даже самые суровые дни стали немного мягче и теплее.

«Ковер в виде шкуры диснеевского Винни Пуха, самого дорогого медведя в мире» уже полностью раскупили — арт-объект оценивался в 29 900 рублей. «Любители» обещают дополнить партию, а всех желающих обзавестись ковром просят оставить заявку на предзаказ.

Напомним, ранее творческое объединение «Любители» выпустило «законсервированный» Биг Мак. Что на самом деле прячется внутри и можно ли себе заказать такой артефакт, рассказал изданию «Собака.ru» сооснователь объединения Петр Мартюк.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: