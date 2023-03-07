Конец Винни Пуха: творческое объединение «Любители» сделало ковер из главного героя Disney

Творческое объединение «Любители»

«сказка» (авторская орфография и пунктуация сохранена):

однажды, давным-давно в Чудесном лесу соткали волшебный ковер из самой мягкой ткани, какую только можно себе представить. все, вплоть до самых циничных зумеров, восхищались тем, насколько он плюшевый и необычный.

ходят слухи, что этот ковер сделан из самого дорогого медведя в мире. коврик из шкуры Винни Пуха вобрал в себя силу любви и дружбы, чтобы даже самые суровые дни стали немного мягче и теплее.