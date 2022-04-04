Творческое объединение «Любители» «законсервировало» Биг Мак — символ уходящей эпохи

Этот артефакт, по замыслу авторов, фиксирует память о времени, который совпал с периодом работы ресторанов «Макдоналдс».

«За эти 30 лет мы прошли путь от пейджеров до мобильных телефонов и социальных сетей. У нас была Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Вместе со всем миром мы ели картошку фри и следили за «Игрой престолов». У нас появились свои технологические гиганты, свой стендап и свой фешн. Мы все по-разному прожили эти 30 лет, но одинаково знаем, что такое Биг Мак», — говорится в описании проекта.

На этикетке банки указано, что это пищевая продукция, но внутри ничего нет: «на 100 грамм продукта приходится лишь пустота, боль и немного светлой памяти».