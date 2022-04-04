Творческое объединение «Любители» «законсервировало» Биг Мак — символ уходящей эпохи

Творческое объединение «Любители» выпустило «законсервированный» Биг Мак. Что на самом деле прячется внутри и можно ли себе заказать такой артефакт, рассказал изданию «Собака.ru» сооснователь объединения Петр Мартюк.
Этот артефакт, по замыслу авторов, фиксирует память о времени, который совпал с периодом работы ресторанов «Макдоналдс».
«За эти 30 лет мы прошли путь от пейджеров до мобильных телефонов и социальных сетей. У нас была Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Вместе со всем миром мы ели картошку фри и следили за «Игрой престолов». У нас появились свои технологические гиганты, свой стендап и свой фешн. Мы все по-разному прожили эти 30 лет, но одинаково знаем, что такое Биг Мак», — говорится в описании проекта.
На этикетке банки указано, что это пищевая продукция, но внутри ничего нет: «на 100 грамм продукта приходится лишь пустота, боль и немного светлой памяти».
Сооснователь творческого объединения «Любители» заявляет, что «Макдоналдс» — это символ эпохи. Она ушла, и об этом говорят закрытые рестораны.
«Мы не знаем, что будет дальше, но перемены — это всегда страшно. И единственное, что может нас поддержать, это наши теплые воспоминания», — рассказал Мартюк.
Авторы арт-проекта решили сохранить память об эпохе «Макдоналдса» и «законсервировать» ее в виде консервных банок с этикеткой, на которой изображен Биг Мак. Первую партию консервированного артефакта раскупили еще до официального старта продаж. Сделать предзаказ Биг Мака в банке можно по ссылке. Он обойдется в 790 рублей.
«Консервированный Биг Мак» — это второй проект «Любителей». До этого был запущен «Год святого Валентина» — набор из 12 валентинок, который показывает, что дарить любовь нужно всегда, а не только на 14 февраля.
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