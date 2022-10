Запах дома: 30 российских брендов, которые делают интерьерные ароматы

Smells Like You — молодая команда c небольшим производством в Москве. Название проекта отражает его философию, которая строится на индивидуальности и принятии себя. А также вере в то, что у ароматов нет возрастных, гендерных и других ограничений. В ассортименте — свечи и саше, а также приятные мелочи вроде стеклянного клоша, чтобы тушить пламя без дыма. Поклонникам астрологии понравятся 12 ароматов, посвященных знакам зодиака (кстати, каждый месяц на свечу текущего знака действует скидка). Для знакомства с брендом вообще можно заказать дискавери-бокс из трех миниатюрных свечек на выбор. А еще команда Smells Like You выкладывает на сайте настроенческие плейлисты: зажигайте и включайте.

Где купить: на сайте Smells Like You и в магазинах-партнерах.