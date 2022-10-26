Запах дома: 30 российских брендов, которые делают интерьерные ароматы

В квартире может пахнуть Гарри Поттером, летним дождем или тыквенным пирогом. Да-да, наши бренды умеют делать не только привычные цветочные и фруктовые композиции (хотя и они получаются отлично). В проекте #sobaka_loves_locals мы уже рассказывали о локальных марках духов, а в этом выпуске — парфюмерия для дома. Собрали лучшее для расслабляющих ритуалов: от всем знакомых свечей, саше и диффузоров до благовоний, трав для окуривания (что? да!) и воды для глажки белья. Полный релакс и well-being!
Петербург
Banka Home
Маркетологи используют запах выпечки, чтобы стимулировать к покупке, а мы — для уюта. Так что свечу «Банановый хлеб с орехами» лучше всего жечь, когда за окном темно, холодно и барабанит дождь. Правда, соседи точно решат, что вы сегодня печете, и могут нагрянуть в гости.
В доме на колесах тоже должно вкусно пахнуть: например, старинной библиотекой. Книжная пыль, деревянные стеллажи с шершавыми корешками, шорох формуляров — такую атмосферу передают ноты тикового дерева, кедра, кожи, сандала и пачулей.
Бренд, основанный в 2017 году семейной парой из Петербурга, сегодня знают и любят по всей России. В первую очередь — за ароматы, которые действительно пахнут на всю квартиру (чтобы добиться нужной диффузности, создатели Banka Home долго изучали технологии и материалы). Что брать: свечи, диффузоры для дома и авто, ароматный воск-саше и все необходимые аксессуары — от триммера для фитиля до длинных спичек.
Где купить: на сайте Banka Home, в шоурумах бренда и магазинах-партнерах.
SP Candle
Если видите в названии аромата «янтарь», то речь не о драгоценном камне медового оттенка, а о сером янтаре, а именно амбре — том самом веществе, которое зарождается в пищеварительном тракте кашалота, а потом десятилетиями путешествует в океанской пучине, взаимодействуя с водой, солнцем и воздухом. Но для парфюмеров это сокровище, пожалуй, гораздо более ценное, особенно если знать, какими нотами его обрамить. SPCandle выбрали мох, травы, цитрусы и щепотку ванили — получился небанальный и запоминающийся аромат.
«Тыквенный флан» — бестселлер марки — снова появился в продаже. Пряный и согревающий аромат с нотами тыквы, специй, карамельной корочки и капли рома доступен в формате диффузора, автопарфюма и свечей, но для уютных осенних вечеров мы, конечно, рекомендуем последние.
Еще одна мастерская ароматов для дома из Петербурга, созданная двумя энтузиастами в 2017 году. Идея проекта стоит на трех китах: лаконичный сканди-дизайн, демократичные цены и качественные компоненты. А ароматы для его создателей — воспоминания: о путешествии в Карелию, утренней прогулке в Александровском саду или обжигающем язык карри в индийской закусочной. В первую очередь рекомендуем присмотреться к хвойным и гурманским композициям.
Где купить: в магазине SP Candle в Петербурге (Столярный переулок, 9), а также на сайте бренда.
Human being
Композиция «Просветления» скроена из эфирных масел лаванды, розмарина и лимона. Нирвану не обещаем, но успокоить и прояснить ум этому аромату точно под силу.
В композиции свечи «Чай на даче» всего два эфирных масла: чабреца и полевой мяты. Но их вполне достаточно, чтобы мысленно перенести вас куда-то в детство, на летнюю веранду, где бабушка заваривает крепкий и ароматный напиток.
Про косметику бренда петербурженки Насти Нудельман мы уже рассказывали, но ароматы для дома заслуживают не меньшего внимания. Тем более что делаются свечи, диффузоры и спреи по тем же ключевым для марки принципам: экоупаковка и этичные и натуральные составы. Так что никакого парафина или искусственных отдушек – только соевый воск и эфирные масла.
Где купить: на сайте Human being и в магазинах-партнерах.
«Это я»
Свеча с эфирными маслами розы, сандала и иланг-иланга — что может быть лучше для романтического вечера? Ни на что не намекаем, но эта троица считается природными афродизиаками.
Массажная свеча с эфирным маслом пихты понравится тем, кто любит простые моноароматы. И тем, кто успел соскучиться по запаху хвои в полуденном лесу где-то в Ленобласти.
Признаемся в любви петербургской марке этичной натуральной косметики. Как и другие средства, свечи «Это я» можно купить без упаковки, они не тестируются на животных и не содержат продуктов животного происхождения, а еще обещают двойное удовольствие. Сначала зажигаем свечку для создания расслабляющей атмосферы, а после продолжаем домашний спа-ритуал массажем: масло кунжута в составе отлично увлажняет кожу.
Где купить: на сайте «Это я» и в магазинах-партнерах.
DIVINE AROMA
Палермо — какой-то бесконечный источник вдохновения для парфюмеров. Оно и понятно: от калейдоскопа запахов в этом городе буквально кружится голова: тут и цветы, и цитрусы, свежеприготовленная рыба и морской бриз, смешанные с многовековой пылью улиц. Собственный билет на Сицилию DIVINE AROMA собрали из нот гвоздики, апельсина, яблока, винограда, корицы и кардамона.
Capri — это, конечно же, цитрусы, дополненные имбирем, кедром, мускатным орехом и пачулями. Аромат, способный добавить немного солнца в хмурую петербуржскую осень.
DIVINE AROMA — не просто маленькая мастерская, а целый парфюмерный дом, расположенный в Петербурге. Подход к делу тут серьезный: бренд сотрудничает с именитыми французами Parfums Plus и Argeville и итальянцами CreaSens Group, а команду парфюмеров возглавляет Мелисса Хоффманн — выпускница Грасского института. Коллекция из 14 ароматов навеяна живописными пейзажами Италии, и каждый диффузор носит имя одного из городов солнечной Авзонии. Обещают отсутствие спирта, только органические ингредиенты и даже наночастицы серебра, которые обладают антимикробной активностью.
Где купить: на сайте DIVINE AROMA и в магазинах-партнерах.
Москва
Flame Moscow
С индийскими благовониями, которые с порога кружат голову, эти не имеют ничего общего: вымачиваются они вручную в мастерской бренда в специальных составах. Поэтому аромат отдают деликатно и постепенно. Для осенних вечеров рекомендуем Catherine с нотами какао, шоколада, специй, мака и сандалового дерева.
Эстеты оценят упаковку (симпатичные жестяные банки), а бдительные покупатели — состав (натуральный наполнитель и ароматические масла) саше Flame Moscow. Такие пирамидки можно не только положить в шкаф или ящик с бельем, но и бросить в сумочку, чтобы аромат сопровождал вас на протяжении всего дня.
Марка Flame Moscow началась с истории любви ее создателей. Путешествуя вместе, Каталина Бас Флик и Павел Пахомкин собирали в свою «шкатулку» ольфакторные впечатления со всего мира, и этот багаж пригодился им в создании собственных ароматов. В коллекции бренда — два десятка композиций, каждая названа женским именем. Например, Alexandra — это сандал, кедр и пачули, Varvara — кофейный ликер, черника и люпины, Maya — цитрусы, гвоздика и жасмин. Ароматы доступны в разных форматах: свеча, диффузор, спрей, саше или благовония.
Где купить: на сайте Flame Moscow, в магазине в Москве (Пречистенская наб. 45/1с2А) и в магазинах-партнерах.
Nastya & dragons
Наш любимчик у бренда — аромат, посвященный главному герою саги «Ведьмак». Древесно-земляные ноты «Геральта» напоминают о болотистых лесах, а в качестве секретного ингредиента автором заявлена пара капель вытяжки из мозгов утопцев.
«Гарри» пахнет тыквенным пирогом с корицей – кажется, именно такой аромат витал в Большом зале Хогвартса во время пира в честь начала учебного года.
Создательнице бренда москвичке Анастасии Петуховой обычные свечи не интересны. Ее баночки пахнут эльфийскими лесами, снегом за Стеной, дорнийским морем и драконьим огнем. В ассортименте марки найдутся ароматы для гиков всех мастей: будь то «Дейнерис» с травами и специями или «Дарт Вейдер» с камфорой и эвкалиптом. Есть и «Волан-де-Морт» — вовсе без запаха. С составом и упаковкой все тоже отлично: соевый воск и гипоаллергенные масла с сертификатом IFRA, лаконичные стеклянные банки, никаких красителей, блесток и пластика — только щепотка магии.
Где купить: на сайте Nastya & Dragons и в шоуруме в Москве (Милашенкова, 16).
Windsor’s Soap
Свеча с запахом табака и лайма, дополненных нотами зелени, гвоздики и кардамона, — отличный подарок для мужчин. Хотя мы не приветствуем гендерное разделение в сфере душистого, а потому и для женщин, чей характер требует чего-то более острого, чем привычные ваниль или цветы. Аромат дерзкий и терпкий: Windsor’s Soap обещают, что грусть, тоска и апатия развеются вместе с дымом свечи.
Представьте: вам довелось заночевать летом в поле, и перед наступлением сумерек в нагретом за день воздухе разливается медовый аромат полыни, донника и кипрея. Так звучит аромат «Костры и травы» — одновременно свежий, дымный и сладковатый.
Марку основала экс-редактор Cosmopolitan Яна Виндзор. Cвое хобби по мыло- и свечеварению она превратила в весьма успешный бизнес: сегодня в ассортименте бренда не только свечи, но и диффузоры, интерьерные спреи, саше и ароматная косметика для тела в нарядной упаковке с фирменным черным бантом. Есть даже огромная свеча размера XL и весом два килограмма — такой хватит, чтобы ароматизировать пространство большого загородного дома или даже сада (тем более что ее можно сделать с антимоскитной композицией).
Где купить: на сайте Windsor’s Soap и в универмаге «Цветной» в Москве (Цветной б-р, 15).
Spirit Rituals
Если тема эзотерики вам не близка, у пало санто есть и другие полезные свойства. В его составе много лимонена и гваякового масла, которые (чистая физиология!) способны положительно влиять на эмоциональное состояние и оказывать расслабляющий эффект.
Калифорнийский белый шалфей — еще одно культовое растение, которое индейцы использовали в шаманских практиках. Но нас в первую очередь интересуют не магические, а ароматные свойства (тем более что эту ноту любят и используют многие парфюмеры). Чтобы наполнить помещение травянистым ароматом, нужно поджечь связку и положить тлеющим концом в пепельницу или на специальную подставку.
Известность бренду принесли палочки пало санто, которые в какой-то момент, наряду с кристаллами, захватили сердца, сумки и туалетные столики всех поклонниц ЗОЖ, йоги и духовных практик. Эти брусочки священного для индейцев дерева по сей день используют для разных ритуалов, медитаций и очищения от негативной энергии. А тем, кто в энергетические потоки не верит, они нравятся просто своим сладковато-древесным запахом. Помимо пало санто в ассортименте Spirit Rituals есть действительно отличные свечи с впечатляющей диффузностью — даже в мини-формате они наполняют ароматом всю комнату, а также травы для окуривания пространства.
Где купить: на сайте Spirit Rituals и в магазинах-партнерах.
Tonka Perfumes
«Yuzhnaya kozha» — это легкий бриз, который ласково касается кожи и волос, ароматы цветов и трав, доносящиеся из приморского парка, и кристаллы соли на теле, нагретом полуденным солнцем. Аромат составлен из нот бергамота, шафрана, ветивера и герани на подложке из кожи, пачулей и миндаля.
Эта композиция посвящена, как и название марки в целом, бобам тонка. Описать их пленительный сладковато-горький аромат не так просто: он переливается и нотами ванили, и жженым сахаром, и свежесваренным какао, и бальзамическими оттенками. А TONKA дополнительно усилили его обаяние нотами кашмирского табака и пачулей.
Если духи мы привычно делим на категории — масс-маркет, люкс, ниша, инди- и крафтовая парфюмерия, — то в случае с ароматами для дома эти границы обычно более размыты. Tonka Perfumes позиционируют себя вполне определенно — как нишевую марку: композиции делают парфюмеры мировой величины (например, Каллис Беккер и Яна Ванье) из аромамасел наивысшего качества, а разливают душистую эссенцию в невероятно красивые флаконы из настоящего хрусталя. Миссия бренда — развивать и проповедовать культуру ароматизации пространства, поэтому даже такие мелочи, как саше и автопарфюм, приятно не только обонять, но и держать в руках.
Где купить: на сайте Tonka Perfumes и в магазинах-партнерах.
Hypnose
Смола пало санто, белый и красный сандал, смола драцены драконовой — больше похоже на рецепт колдовского зелья, чем на формулу парфюмерной композиции. Зелье, по всей видимости, приворотное: благовония с ароматом No.2 действительно хочется зажигать снова и снова.
Жасмин и ладан — кажется, что две таких характерных ноты не могут образовать гармоничный альянс. Но у Hypnose получилось создать ладную и очень женственную композицию — ищите ее под номером 5.
Если слово «благовония» у вас все еще ассоциируется с индийскими бамбуковыми палочками с ядреным запахом, вы не знакомы с продуктами Hypnose. Молодая российская марка делает нишевые благовония: они состоят только из ароматических пород древесины и смол, чтобы избежать дополнительного горения, как в случае с бамбуком. А концентрация масел в них ровно такая, какая нужна, чтобы наслаждаться ароматом без головной боли. Палочки упаковывают в симпатичные стеклянные колбы со стикерами (у каждой композиции свой номер), а в подарок к покупке кладут маленькую глиняную подставку.
Где купить: на сайте Hypnose
Soul Hygge
FOCACCIA ROSMARINO пахнет ровно так, как и следует из названия: хрустящей итальянской лепешкой с пряностями, которую только что достали из печи. Побочный эффект такой ароматерапии — отличный аппетит.
Свечу NEGA Soul Hygge создали в коллаборации с проектом Pure Sense, где ароматы делают незрячие парфюмеры. За сладость и нежность в композиции отвечают ноты миндального молока, черешни, шоколада, ванили и специй. А еще это очень эстетично: перламутровый стакан украсит любой кофейный столик.
Среди постулатов скандинавской философии хюгге – наполнять дом уютом и получать удовольствие от простых радостей. Именно так видят свою миссию создатели этой небольшой московской мастерской. Ароматы делаются вручную и полностью из натуральных компонентов. А еще марка придерживается политики zero waste, поэтому все емкости и упаковка подлежат переработке: вы можете вернуть подсвечник в магазин и взамен получить новую свечку со скидкой.
Где купить: в шоуруме в Москве (Садовая-Сухаревская 15с1), на сайте бренда и в магазинах-партнерах.
White Candle
Семейная мастерская, где с 2014 года вручную изготавливаются ароматические свечи. Состав для создателей бренда в приоритете: никакого парафина, только нежный соевый воск, деревянный фитиль и «чистое» горение без вредных паров бензола и толуола. Отсюда и название марки: белый цвет ассоциируется с чистотой. Есть мини-свечки в жестяных баночках и побольше — в стеклянных и эмалированных стаканах. А еще — диффузоры, симпатичные саше с цветами и фруктами и модные брусочки пало санто.
Где купить: на сайте White Candle и в магазинах-партнерах.
Smells like you
В Sweet Joint действительно есть нота конопли (и весьма явная), а аккомпанируют ей табак, ягоды, ревень, слива, груша, ветивер, сандал и амбра. Smells Like You периодически устраивают коллаборации с художниками, и граффити для этой свечи нарисовал талантливый стрит-артист Holtov.
Аромат саше Sagittarius (он же стрелец) собрали из нот хлопка, лаванды, белого мускуса и сандала. Этот тот самый запах чистого белья, высушенного на свежем воздухе. Идеально для ароматизации шкафов и шкафчиков.
Smells Like You — молодая команда c небольшим производством в Москве. Название проекта отражает его философию, которая строится на индивидуальности и принятии себя. А также вере в то, что у ароматов нет возрастных, гендерных и других ограничений. В ассортименте — свечи и саше, а также приятные мелочи вроде стеклянного клоша, чтобы тушить пламя без дыма. Поклонникам астрологии понравятся 12 ароматов, посвященных знакам зодиака (кстати, каждый месяц на свечу текущего знака действует скидка). Для знакомства с брендом вообще можно заказать дискавери-бокс из трех миниатюрных свечек на выбор. А еще команда Smells Like You выкладывает на сайте настроенческие плейлисты: зажигайте и включайте.
Где купить: на сайте Smells Like You и в магазинах-партнерах.
Notem
Свеча WARM CRUST OF BREAD с ароматом свежей выпечки отправляет прямиком в детство: мама отправила за хлебом к обеду, вы выходите из магазина, держа в руках еще теплую булку, и, не дойдя до дома, отрываете кусочек с хрустящей корочкой и вдыхаете сладковатый запах.
Бренд славится не только своими свечами, но и декором. Для подставок под свечи и благовония Notem используют не гипс и бетон, а специальный материал джесмонит, который привозят аж из Англии. Он не только долговечный, но и приятный на ощупь.
Cвечи в форме античных торсов и подставки для благовоний вы наверняка видели в соцсетях — все изделия Notem так и просятся в подборку на Pinterest. Но для создательницы бренда Алены Хайдуковой важна не только эстетика: вместо химических красителей используются какао, матча и паприка, воск — только кокосовый, к тому же бренд следует философии zero waste. В линейке есть как исключительно декоративные свечи, так и ароматные, а еще восковые фигурки для аромаламп.
Где купить: на сайте Notem.
Not`era
Grand Bazaar у марки получился особенно точным. Это именно тот запах главного стамбульского рынка: инжир из лавки с сухофруктами, кардамон на прилавке с пряностями, жасмин и мускус из магазинчика с маслами. Пьянящая смесь!
Угольные благовония Not`era вымачивают вручную в мастерской: несколько раз по кругу. Одна упаковка делается не меньше 4 дней! Присмотритесь к аромату Richmond Park: в нем создатели с помощью древесных нот, пачулей и ветивера попытались запечатлеть красоту этого пейзажного парка на окраине Лондона.
Концепция этого молодого бренда — ольфакторные путешествия: команда создателей часто перемещается по миру, поэтому в ароматах заложена ассоциация с тем или иным местом. В линейке их пока три (но все очень достойные). А еще есть приятные мелочи вроде пламегасителя и триммера, которые пригодятся, если хотите жечь свечи по науке. Кстати, каждая из них формуется вручную, выжигается в печи и красится в собственной мастерской. Там же вымачиваются благовония, которые не содержат синтетических примесей и фталатов.
Где купить: на сайте Not`era и в магазинах-партнерах.
Giardino Magico
«Роза и миндаль» — пудровый и сладкий аромат для тех, кто просто хочет, чтобы дома приятно (при этом натурально и ненавязчиво) пахло. Концентрация и длительность звучания у диффузора весьма достойные.
А вот Cherry & Oud придется по душе тем, кто любит более насыщенные и томные запахи: сладкую вишню в нем дополнили смолистым удом и амброй. А закрепили композицию циперусом, который в дуэте с удом красиво подчеркивает терпкие древесные оттенки.
Российская марка, которая, помимо душистой косметики, делает диффузоры для дома. С итальянского название бренда переводится как «волшебный сад», и ароматы (в коллекции их 11) соответствуют: жасмин и смородина, инжир и ваниль, роза и миндаль, груша и бергамот. А еще присмотритесь к линейке «Уд и черный перец»: это достойная альтернатива культовому аромату Zielinski & Rozen, с которым Giardino Magico вполне могут конкурировать на одной полке.
Где купить: на сайте Giardino Magico.
Ucandles
Период цветения сирени так короток — лишь месяц в году. И если вы, как и мы, любите ее аромат, эта свеча — для вас. Именно так пахнет лиловый куст после майской грозы.
Осенью гурманские ароматы особенно хороши, потому что напоминают о детстве и уютных посиделках с близкими. Этот — о шарлотке с корицей, которую мама только что достала из духовки и оставила остывать на противне.
Марку ароматов для дома придумал певец Евгений Гор. Главные ориентиры Ucandles — экологичность и профессиональный подход. Производство отвечает принципам разумного потребления, а для диффузоров, например, есть рефиллы. Ассортимент поистине огромный: только свечей у бренда 10 коллекций. Чтобы в нем не потеряться, на сайте можно выбирать не только по линейкам и пирамиде, но и по вашему настроению.
Где купить: на сайте Ucandles, флагманском аромабаре в Москве (Лесная, 8/12) и в магазинах-партнерах.
PATISSONCHA
Саше из соевого воска с эфирными маслами можно подвесить в шкафу и положить в ящик с бельем. Или в багаж, если приходится уехать надолго: сложно представить запахи, напоминающие о России сильнее, чем черная смородина и береза.
Свеча с ароматом каннабиса, сена и листьев мяты – способ расслабиться и забыть о тревогах, оставаясь в легальном поле.
Московский бренд со своей особой эстетикой. Главный продукт марки — это мыло: тут оно всех возможных форм и расцветок (душистые разноцветные сферы — наша любовь). Но свечи и саше для дома тоже заслуживают внимания. В составе — соевый воск и натуральные эфирные масла, а ароматы такие же необычные, как визуальная подача: например, ванильная кола, костер и береза, кожаные перчатки, пепел и каннабис.
Где купить: на сайте PATISSONCHA и в магазинах-партнерах.
Love Tea Art
Love Tea Art доказали, что бодрящий напиток не обязательно употреблять внутрь: аромат зеленого чая и лемонграсса тонизирует и как рукой снимает чувство усталости.
Если зеленому чаю вы предпочитаете черный, то присмотритесь к этому, с ярко выраженными ореховыми нотами. Аромат BLACK TEA & ALMOND хочется смаковать и «пить» мелкими глотками.
Создатели бренда задумали объединить, казалось бы, несочетаемое: классическую чайную церемонию и французскую парфюмерию. И у них получилось: в основе всех ароматов — чай, черный, зеленый или марокканский. А к нему уже добавляют цитрусовые, фруктовые или древесные ноты. В ассортименте — диффузоры, свечи и спреи для белья. Чтобы передать красоту чайного аромата во всей его полноте, парфюмерные композиции разрабатывали в Грассе — мировой столице парфюмерии.
Где купить: на сайте Love Tea Art и в магазинах-партнерах.
Botavikos
В «Бергамоте и жасмине» на самом деле не два, а целый букет ароматных масел: на старте звучат прохладные цитрусы, в сердце – сочный иланг-иланг, травянистая герань и медовая роза, а в базе чувствуются ноты нероли. В составе также заявлены лицея кубеба и пиментовое масло. Не знаем, как они пахнут (и даже выглядят), но аромату обаяния добавляют.
Массажные свечи хороши тем, что после ольфакторных удовольствий можно перейти к тактильным (самомассаж, кстати, тоже отличная штука!). Сделаны они на основе растительных восков, которые питают кожу, а аромат останется с вами легким шлейфом. Этот — с ветивером и кардамоном — отлично согревает холодными осенними вечерами.
Компания известна в первую очередь как производитель натуральной косметики, но в линейке для ароматерапии тоже немало достойных продуктов. Тем более что в этом вопросе марку можно считать экспертом: Botavikos является членом Международной федерации по эфирным маслам и ароматам IFEAT и Российской парфюмерно-косметической ассоциации РПКА. Так что в качестве свечей, диффузоров и саше можете быть уверены. А если вам самим нравится смешивать композиции в аромалампе, у бренда есть огромная линейка эфирных масел.
Где покупать: на сайте Botavikos, в фирменных магазинах и магазинах-партнерах.
Bago Home
Конвертики-саше можно поместить не только в ящик с бельем, гардероб или сумочку, но и приложить к подарку — в качестве парфюмерной открытки. У бренда есть травянистые и цветочные ароматы, лаванду, например любят примерно все.
«Сибирская сосна» из коллекции Originals натурально пахнет хвоей и смолой — как будто вы растерли в ладонях еще молодые зеленые шишки.
Из всех брендов в нашей подборке Bago Home — долгожитель: в этом году российская марка празднует пятнадцатилетний юбилей. Ее любят за ладные парфюмерные композиции, натуральный состав и доступный прайс. Особенно советуем присмотреться к аромаспреям и саше – при очень демократичном ценнике они не хуже более дорогих аналогов.
Где купить: на сайте Bago Home, в «Золотом яблоке» и на маркетплейсах.
CANDLE ME
Этот напиток приготовлен слоями, как латте макиато. Только вместо молока внизу — ваниль и амбра, посередине — медовый ирис, а сверху — сами кофейные ноты. Идеальный рецепт, чтобы взбодриться с утра. И никакого кофеина.
Название свечи Cathedral может испугать, если вам не хочется, чтобы дома пахло церковным елеем и ладаном. Последний тут действительно присутствует. Но в окружении нот апельсина, пачулей, сосны, амбры и ванили звучит спокойно и умиротворяюще.
Создатели Candle Me уверены, что не только аромат, который мы носим, но и запах дома должен отражать наше состояние или помогать его создавать. А для этого композиции должны быть такими же объемными и многослойными, как духи: по этому принципу и делаются свечи и диффузоры марки. Поэтому над ними работали такие известные парфюмеры, как Марк Даниэль Хаймгартнер (Швейцария) и Себастьен Мартен (Франция). Другой важный принцип — 95% экологичных материалов, а третий — большой ассортимент: здесь вы найдете и «Шампанское», и «Молоко с медом», и даже «Потерянную невинность» (по мнению парфюмеров, пахнет она миндалем, ликером, вишней и сандалом).
Где купить: на сайте Candle Me и в магазинах-партнерах.
Oxygen Home
Нежный и свежий аромат водяной лилии доступен в формате спрея для ткани и воды для глажки. Если очень не любите возиться с утюгом, это еще и способ сделать рутинный процесс гораздо приятнее.
В коллекции бренда нам особенно нравится бодрящий фруктовый аромат с нотами груши и гуавы. При этом цена у диффузоров (даже в объеме 100 мл) — очень приятная.
У этой российской марки можно найти и привычные свечи и диффузоры с интересными композициями, но в первую очередь обратите внимание на текстильную линейку: парфюмированную воду для глажки (например, с ароматами пудры, ментола или цветов) и спреи для белья. Отличная альтернатива кондиционерам с химическими отдушками, а засыпается на простынях и наволочках с тонким ароматом лаванды или ромашкового поля быстрее и приятнее.
Где купить: на сайте Oxygen Home и в «Золотом яблоке».
Plamen Candles
«Не пейте эту свечу. Просто зажгите ее» — гласит надпись на стеклянной баночке. Что ж, аромат кока-колы настолько узнаваем, что, признаемся, такой соблазн действительно присутствует.
Если вы из тех, кто обычно развозит всех по домам после вечеринки, у Plamen Candles есть решение: автодиффузор Cabernet Sauvignon. И можно наслаждаться купажом из винных и фруктовых нот прямо по дороге, оставаясь трезвым водителем.
Создатели Plamen, Дмитрий и Алексей, делают ставку на необычные ароматы: фантазируют, как пахнут солнце и луна, идеальный бойфренд и Шерлок Холмс, а также воссоздают запахи кока-колы и шампанского. Бренд начинался два года назад с производства свечей, а сегодня в ассортименте уже есть диффузоры, интерьерные спреи, ароматы для салона авто и даже декор — например, очень симпатичные подставки для пало санто. Пусть масштабы увеличились, все изделия до сих пор делаются вручную — и в этом есть особый шарм.
Где купить: в шоуруме в Москве ( Душинская, 7с1) и на сайте Plamen Candles.
Липецк
MIRROSE
«Табак-ваниль» — один из бестселлеров бренда. Все дело в контрапунктах: нежная ваниль встречается с маскулинными дымными нотами, приправленными острыми специями, а в шлейфе угадываются то какао, то сухофрукты.
Неролиевое масло (оно же померанцевое или флердоранж) когда-то давным-давно открыла для парфюмерии Анна Мария Орсини, принцесса Нерольская: она знала толк в ароматах и ввела его в моду по всей Европе. MIRROSE тоже знают — и составили на основе нероли одну из своих композиций, дополнив чувственными нотами жасмина.
Парфюмерная студия-мастерская появилась в Липецке в 2018 году — сегодня марка представлена уже более чем в 95 городах России. В ассортименте — свечи из кокосового воска в стекле и бетоне (есть как с хлопковым, так и с приятно потрескивающим деревянным фитилем), диффузоры для автомобиля и дома. Композиции в основном привычные — цветочная классика, древесные и мускусные ароматы — но долгоиграющие и с хорошей диффузностью.
Где купить: на сайте MIRROSE и в магазинах-партнерах.
OLINALAB'S
«Соленая карамель» — гурманский аромат еще не застывшей сладкой тянучки, посыпанной крупными кристаллами соли. Атмосфера уюта и праздника гарантирована. Из минусов: что-нибудь сладенькое хочется немедленно употребить и внутрь.
Ноты сандалового дерева, белых цветов, дыни и персика — по версии OLINALAB'S именно так звучит, кхм, Orgasm. Ну по крайней мере, на языке парфюмерии.
OLINALAB'S – еще одна молодая марка ароматов для дома родом из Липецка. Всего за год ее создательнице Ольге Наливкиной удалось сделать бренд узнаваемым в России, а теперь она планирует выход на белорусский и казахский рынки. В линейке— диффузоры и свечи в фактурных бетонных чашах (так что это еще и тактильное удовольствие), которые создаются из натуральных ингредиентов и масел и растительного воска без парафинов и фталатов.
Где купить: на сайте OLINALAB'S, в Lab Flower (Зегеля, 44) в Липецке и «Золотом яблоке».
Екатеринбург
here.and.now
«English garden» — это цветочная (но небанальная) классика. При этом сад действительно английский: все кусты, деревья и клумбы в нем четко организованы. На входе встречают аккуратные горки с ландышами и грушевые деревья, в глубине один за другим появляются ровно подстриженные кусты жасмина, розы и сирени, а вдоль идеальных дорожек расположились клумбы с пряной гвоздикой.
«Ветивер и мускат» аромат ненавязчивый, но такой, о котором гости обязательно спросят: «А чем так вкусно пахнет?». В композиции — ноты табака, бергамота, ветивера, пряностей и бобов тонка.
here.and.now — небольшое семейное предприятие в Екатеринбурге. Его создатели Анна и Алексей уверены, что ароматы — лучший способ создать дома уют. А еще сосредоточиться на своих ощущениях и на время забыть о тревогах: пока горит свеча, есть только «здесь и сейчас». В коллекции бренда пока около десятка ароматов, но марка делает акцент не на количестве, а на качестве. И на впечатлениях покупателей: диффузоры упаковывают в крафтовый тубус, а свечи — в хлопковый мешочек и дополняют открыткой с инструкцией. Мелочи, а приятно.
Где купить: на сайте here.and.now
AIRYCANDLES
Аромат London идеально подойдет для офиса, особенно домашнего: пудровые и древесные ноты в сочетании с бергамотом и красным перцем помогают сконцентрироваться и способствуют деловому настроению.
Куда бы вы ни держали путь на самом деле (даже если стоите в километровой пробке), этот автопарфюм перенесет вас прямиком в тропики благодаря нотам тайского манго, маракуйи, кокоса и карамели.
Основатель проекта Ольга Затулинская придерживается двух главных принципов: только натуральные ингредиенты и ручная работа. Свечи делаются из кокосового воска, а в основе диффузоров – ароматические масла из Германии и Франции. При этом цена у изделий весьма приятная. Всего в библиотеке марки более 40 ароматов, доступных в формате свечей, диффузоров, саше и автопарфюма.
Где купить: на сайте бренда, в магазинах-партнерах в Екатеринбурге и «Золотом яблоке».
Краснодар
Forma Candle
Сезон пионов, увы, не вечен: ждем следующего июня. А пока наслаждаемся ольфакторным букетом от Forma Candle. В нем, помимо пушистых розовых бутонов, собрали ноты цитрусов, нектаринов, специй и кедра.
Еще одна фантазия на тему лета, которое можно, пусть и ненадолго, воссоздать у себя в квартире. Зажигайте свечу, а ноты имбиря, лайма, кокоса, амбры и гваякового дерева отправят вас прямиком к океану.
Отличительная черта марки — стаканы для свечей на любой вкус. Керамические, бетонные, стеклянные, с разными крышками, очаровательной джутовой петелькой или без нее — все они настолько хороши, что после использования могут превратиться в симпатичную шкатулку. Но содержание форме ничуть не уступает: в коллекции есть такие небанальные парфюмерные композиции, как кашемир и лабданум, георгин и сандал, мангостин и зеленый кокос и многие другие.
Где купить: на сайте Forma Candle.
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