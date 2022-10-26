Запах дома: 30 российских брендов, которые делают интерьерные ароматы

Бренд, основанный в 2017 году семейной парой из Петербурга, сегодня знают и любят по всей России. В первую очередь — за ароматы, которые действительно пахнут на всю квартиру (чтобы добиться нужной диффузности, создатели Banka Home долго изучали технологии и материалы). Что брать: свечи, диффузоры для дома и авто, ароматный воск-саше и все необходимые аксессуары — от триммера для фитиля до длинных спичек.

Где купить: на сайте Banka Home, в шоурумах бренда и магазинах-партнерах.