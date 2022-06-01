Пепел, смородина и кровь Микки-Мауса: 20 российских брендов, которые делают отличную парфюмерию

Как пахнет цементная пыль, рассвет после рейва или туманное утро в спальном районе? Павел Никандров и Маша Головина, создатели нишевой парфюмерной марки Holynose, вдохновляются не природными пейзажами, а урбанистическими: бетонные монолиты, поросшие зеленью заброшки, городские парки, над которыми клубятся промышленные облака. В ароматах (в актуальной коллекции бренда их семь: «Туман», «Пыльца», «Пепел», «Нейлон», «Ритм», «Черный» и «Свой») они стремятся передать тактильные ощущения, температуру, цвет и звуки мегаполиса. И уверены: парфюмерия уже давно не служит задаче понравиться окружающим. Флакон можно взять с собой, чтобы создать определенное настроение, и даже вовсе не наносить аромат на кожу.

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