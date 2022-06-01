Пепел, смородина и кровь Микки-Мауса: 20 российских брендов, которые делают отличную парфюмерию

Продолжаем рассказывать о локальных марках, на которые стоит обратить внимание, в нашем проекте #sobaka_loves_locals. В этом выпуске — 20 лучших проектов, которые возрождают парфюмерное дело в России: от нишевых до маленьких инди-брендов. И подборка наших любимых ароматов, с которых стоит начать знакомство с ними.
Holynose
В композиции «Пепла» — кориандр, перец, крепко заваренный пуэр, табак, амбра, древесные ноты и перуанский бальзам. Все вместе превращается в рассвет после вечеринки, когда прохладный утренний воздух касается разгоряченной кожи, на губах еще ощущается вкус рома, а от волос пахнет сигаретным дымом.
«Туман» у каждого свой — для нас это аромат прелой листвы в осеннем воздухе и деревянная церковь среди бетонных панелек на окраине города. В композиции — талая вода, черный перец, можжевельник, кедр, ладан, кора, пачули, лабданум и бензоин.
Как пахнет цементная пыль, рассвет после рейва или туманное утро в спальном районе? Павел Никандров и Маша Головина, создатели нишевой парфюмерной марки Holynose, вдохновляются не природными пейзажами, а урбанистическими: бетонные монолиты, поросшие зеленью заброшки, городские парки, над которыми клубятся промышленные облака. В ароматах (в актуальной коллекции бренда их семь: «Туман», «Пыльца», «Пепел», «Нейлон», «Ритм», «Черный» и «Свой») они стремятся передать тактильные ощущения, температуру, цвет и звуки мегаполиса. И уверены: парфюмерия уже давно не служит задаче понравиться окружающим. Флакон можно взять с собой, чтобы создать определенное настроение, и даже вовсе не наносить аромат на кожу.
Где купить: на сайте Holynose и в магазинах-партнерах
NŌSE perfumes
Awake — это утро в лесу, но не после походных посиделок у костра, а, скорее, в уютном глэмпинге где-то в Ленобласти: когда просыпаешься под сенью елей и сосен на белоснежных простынях. В композиции — ноты пихты, черной ели, кедра, мускуса и амбры.
NB!, созданный для магазина avgvst, был номинирован на одну из главных международных премий в независимой парфюмерии — Art and Olfaction Awards. Аромат с нотами инжира, лаванды, ириса, липы, тополя, черной смородины и древесины получился жизнерадостным, как начало июня, но напоминающим о том, что лето скоротечно.
Smell different — так звучит слоган бренда, который ставит перед собой амбициозную задачу придумать новую историю русских духов. Создатель марки Тимур Солодов уверен, что ольфакторный опыт жителя России уникален и не похож, к примеру, на опыт француза, которого с детства окружали поля лаванды и апельсиновые деревья. Поэтому парфюмер задумал создать ароматы, которые расскажут русскому человеку о чем-то знакомом и близком: лете в деревне, ароматном чае с бабушкиным пирогом, ягодной поляне в утреннем лесу. А еще NŌSE делают интересные коллаборации с культурными и музейными проектами. Например, ароматы, посвященные известным личностям Серебряного века для Музея русского импрессионизма — включая воссозданные по документальным источникам духи Анны Ахматовой и Айседоры Дункан.
Где купить: на сайте NŌSE perfumes и в магазинах-партнерах
Magma perfumes
Аромат ROSEDRY наполнен счастливыми воспоминаниями о Санторини, где парфюмер Яна Андреева получила предложение руки и сердца. И попробовала очень вкусное розовое шампанское — именно оно легло в основу композиции и было дополнено грейпфрутом, грушей, розой, пионом, гвоздикой и мускусом.
CHOCOHOLIC — это тот десерт, который можно позволить себе даже на диете: белый шоколад с манговыми цукатами и засахаренными фиалками, собранный парфюмером из нот какао, ириса, пачулей, сливок и ванили и бензойной смолы.
Для создателей молодой российской марки ароматы — спутник человека в многообразии его состояний и настроений. Поэтому они стремятся создавать не те духи, которые понравятся окружающим, а те, в которые влюбитесь вы (и сам парфюмер). А еще Magma — перфекционисты. Например, Nude (аромат кожи и высушенного до хруста на морозе белья) понравился фокус-группе в своей первоначальной версии. Но парфюмер бренда Яна Андреева сделала еще 52 вариации, чтобы довести его до совершенства. Сегодня у марки семь ароматов в стильных минималистичных флаконах, которые выпускаются ограниченным тиражом, поэтому (что приятно) вероятность встретить свой аромат на ком-то еще крайне мала.
Где купить: на сайте Magma perfumes
Pure Sense
Аромат Serenity создал филолог Александр Яшин, удивительный молодой человек, который не видит с рождения, но говорит на восьми языках. А теперь освоил и девятый — язык парфюмерии. «Спокойствие» на нем звучит так: свежие бергамот и мята, сухофрукты, спелая слива, мускатный орех, ладан, сандал, густые бобы тонка и нежный кокос.
Кажется, как и многих жителей наших широт, автора этого аромата Анастасию Вислобокову вдохновляет лето: в Inspiration она включила прохладные ноты льда, мяты и мелиссы, жасминового чая и клубники и фруктового табака. Это то самое лето на даче из детства, которое каждый из нас трепетно хранит в воспоминаниях.
Идея о том, что у людей с ограничениями зрительного канала усилено обоняние (так работают компенсаторные механизмы нашего организма), стала основой социального бизнеса, придуманного Екатериной Зинченко, и это первый подобный проект в России (а может, и в мире). Все ароматы для бренда создают незрячие и получают часть выручки от продаж. Они не профессиональные парфюмеры, но, не видя этот мир, тонко чувствуют и помогают другим посмотреть на него иначе.
Где купить: на сайте Pure Sense или в магазинах-партнерах
Hedonist
Black Sun — это парфюмерная версия ювелирной броши, созданной в начале XX века выдающимся ювелиром Рене Лаликом. Композицию украшения Валерий Михалицын повторил буквально и тоже в стиле модерн — как признается сам парфюмер, намеренно витиевато и с изящными природными изгибами: эмалированные гвоздики заменил на настоящие, украсил их красными ягодами и пудрой, закрепил металлической булавкой, а жемчужину составил из дубового мха, мирры, мускуса и персикового пломбира.
Визитная карточка Hedonist — аромат Temple du Silence: каждый год парфюмер переосмысливает свой ладанно-фруктовый аромат в миллезимном издании. Новый «Храм безмолвия» — это ладан, цитрусы и карамель в обрамлении ириса и малины.
Петербуржец Валерий Михалицын — парфюмер и журналист, а еще ведет телеграм-канал о духах и периодически выпускает собственные. Название бренда сообщает о его философии: парфюмерия — это эгоистичное удовольствие, и главная цель аромата — доставить наслаждение чувствам и разуму. Кстати, учился Валерий Михалицын не только в петербургской Школе парфюмеров, но и у преподавателя Грасского института Патрика Бодифе и легенды Бертрана Дюшофура. Ароматы Hedonist выпускаются маленькими дропами, около 100 штук, и распродаются еще на стадии предзаказа. Сейчас как раз подоспел очередной — белоцветочный Knight of Flowers. Чтобы заполучить заветный флакон, за ним следует поохотиться — но это того стоит.
Как купить: следить за новыми дропами в телеграм-канале парфюмера
Yan Frolov
Парфюмер Ян Фролов признается, что Sweet Gasoline — самый продаваемый аромат в его коллекции. Кажется, людей, которым нравится тайком вдыхать едкие пары на заправке, гораздо больше, чем мы думали. А может, все дело в удачно собранной композиции: бензин в ней дополнили сочными цитрусами и манго.
В Mickey’s Blood, как и следует из названия, есть нота крови — ее металлический запах парфюмер воссоздал очень точно. Но не пугайтесь: с Микки все в порядке. Ноты кока-колы и мятно-банановой жвачки превращают этот аромат скорее в приятное воспоминание для тех, чье детство пришлось на 90-е.
Еще одна марка нишевой парфюмерии со своим узнаваемым почерком, которая производится в собственной лаборатории в Петербурге. Yan Frolov делают урбанистические духи с экстравагантными композициями, в которых смело соединяют бензин и кока-колу с фруктами и цветами, реконструируют аромат соцветий каннабиса и пускают электрический ток по цедре зеленого мандарина. Бренд исповедует экофрендли-подход (упаковка делается из биоразлагаемых материалов) и основывает свою философию на шведском понятии «lagom», описывающем жизнь в гармонии и умеренности, когда в ней всего ровно столько, сколько нужно. Хотя, честно признаемся, ограничивать себя в ароматах марки совсем не хочется.
Где купить: на сайте Yan Frolov и в магазинах-партнерах
4or2
Dandelion Wine — это пойманное и закупоренное в стеклянном флаконе лето: все в точности по Брэдбери. В охапку солнечных одуванчиков, которую парфюмер дополнил липовым цветом, бузиной и медом, хочется уткнуться носом — так, чтобы потом пришлось смахивать с кончика желтую пыльцу.
Аромат Sarcasm (один из главных любимчиков бренда у публики) — это хлесткое высказывание на парфюмерном языке. Карамельный табак, инжир, гвоздика, ладан, цветы в ванильно-пачулиевом облаке — красноречивый аргумент, с которым сложно поспорить.
Создатель бренда петербуржец Олег Разыгрин — искусствовед по образованию и парфюмер по призванию. Он не заигрывает с трендами и не боится экспериментов. Но только в области душистого — в остальном предпочитает минимализм и отсутствие лишней «мишуры»: краткие описания и лаконичные флаконы без названий, чтобы не создавать у публики никаких ожиданий от парфюма. Важны только сами ароматы — а они у For or to отличаются узнаваемым почерком, целостностью и глубиной звучания.
Где купить: на сайте For or to, а также в Парфбаре в Петербурге (Зверинская, 24А) и в Common Private в Москве (Новодмитровская, 1с14).
Le ré noir
Валерий Соколов — один из резидентов «Севкабель порта», поэтому не мог не посвятить ему отдельный аромат. Получился ироничный Sevkabel tort, который буквально — торт. Бисквит, пропитанный ромом и нежным сливочным кремом, с прослойками манго, лимона и груши и щепоткой корицы парфюмер поместил на озоново-металлическую тортовницу — напоминание о медных проводах и железных воротах-шлюзах.
Один из своих ароматов, #336 PLVN, Валерий Соколов решил посвятить творчеству Пелевина. Парфюмер зацепился за цитату критика о том, что секрет популярности писателя — в коктейле из гротеска и абсурда. И решил смешать его самостоятельно, соединив ноты ананаса, каннабиса, цитрусов и мускуса.
Le ré noir — еще одна независимая парфюмерная марка родом из Петербурга. И, кстати, образ города неизменно находит отражение в ароматах ее создателя Валерия Соколова. Для него это «песчаные холмы, поросшие сосной» Бродского, Ленинградский рок-клуб, дух которого ощущается в аромате #360 Bon Goût, посвященном Борису Гребенщикову, и Севкабель-порт, точка притяжения местных фуди, воплощенный в гурманской композиции с нотами бисквита и фруктов. Словом, портрет Петербурга, написанный в духе импрессионизма, — именно так Валерий описывает концепцию своего бренда (неслучайно в названии читается имя одного из его любимых художников).
Где купить: на сайте Le ré Noir и в магазинах-партнерах
FAKOSHIMA
В El Primer Deseo, по задумке создателей, запечатлелось ощущение от первого свидания с человеком, который очень нравится: этакая смесь неловкости и притяжения. По нашим впечатлениям, свидание это сопровождается крепкими (и пряными) напитками, благодаря которым вы открываетесь друг другу постепенно, как и ноты этого шипрового аромата: на смену цитрусам и кардамону приходят цветы гвоздики, черный перец и смородиновый лист, затем звучат сандал, кожа, карамель, смолы и — в финале — терпкие пачули.
Tear You Apart Extrait — это мелодия того самого бестселлера марки, но выкрученная на максимум. Никаких полумер: древесно-кожаные духи с яркими аккордами специй, шафрана, пачулей, табака, ветивера и рома звучат громко, долго и оставляют запоминающееся эхо-шлейф.
До 2020 года российский бренд FAKOSHIMA был известен очками, которые полюбились Ники Минаж и Тильде Суинтон — хотя уже тогда его основатель Константин Шиляев задумывался о том, чтобы использовать аромат как элемент упаковки. Однако знакомство с парфюмером Ярославом Симоновым, выпускником Грасского института, оказалось судьбоносным: созданный в соавторстве аромат Tear You Apart положил начало целой линии нишевой парфюмерии. И стал бестселлером — поклонники мгновенно раскупили не только первый тираж, но и последующие, которые исчислялись сотнями. Философия марки — запечатлеть в аромате яркий момент, чтобы иметь возможность переживать его снова и снова, даже если тот длился секунду. Сам Константин Шиляев говорит, что FAKOSHIMA — это бренд про зрение и обоняние. Но не только: ароматы можно услышать буквально — для полноты чувственного опыта у каждого из них есть собственный плейлист.
Где купить: на сайте FAKOSHIMA и в магазинах-партнерах
MAYME?
deScent — из серии ароматов «вторая кожа»: вуалевый и чувственный. Деликатного звучания удалось добиться, собрав композицию из османтуса, иланг-иланга, амброксана, кашмерана, кокоса и iso e super — того самого вещества из скандально-известной Molecule 01, сводившей с ума многие носы. Как своего рода реинкарнация и апгрейд-версия «молекулы» он и задумывался. Не будем сравнивать, но аромат, притягательно акцентирующий естественный запах тела, у MAYME? точно получился.
Just Berried задумывался как аромат про юность — для мечтателей и влюбленных. Ягод, вопреки названию, в композиции нет — зато есть листья черной смородины, растертые между пальцев. А еще — цитрусы, цветы гелиотропа и гиацинта, кедр, ветивер и сахарная вата.
В периоды турбулентности ароматы — один из способов обрести равновесие, и создательницы российского бренда MAYME? знают в этом толк как никто иной: все трое в прошлом бортпроводницы. Девушки (парфюмер Мария Молчанова, копирайтер Елена Щукина и PR-менеджер Екатерина Гращенко) променяли авиацию на парфюмерию, чтобы создавать духи, помогающие обрести баланс между внешним и внутренним. И чтобы это внешнее менять: экологичность — основная миссия бренда. Поэтому на переработку передают даже мельчайшие детали от флаконов, продукцию не тестируют на животных, а все компоненты подходят для веганов. Марка также поддерживает эко-инициативы — в частности, перечисляет средства в фонды «Собиратор», «Посади лес» и «Мой Байкал». Последнему, кстати, MAYME? посвятили лимитированную серию парфюмерной воды «1642»: цифры в названии аромата — это максимальная глубина озера.
Где купить: на сайте MAYME? и в магазинах-партнерах.
Wood Moss
Парфюмер называет Manticora запахом зверя, идущего сквозь мрачный густой лес и собирающего на своей шерсти ароматы мха и трав. Нам этот парфюм напоминает скорее наваристый компот с черносливом и сухофруктами, в который случайно просыпалась баночка с пряностями. Отвечают за такую игру обоняния перуанский и толуанский бальзамы, а также ноты лабданума, пачулей, кастореума, ветивера, ириса и жасмина.
Nebula — это лимитированный аромат с редкими маслами и ингредиентами: всего 20 экземпляров в старинных флаконах. Выпуск был приурочен к изданию комикса «SANAТОРИЙ» Анны Домини. Композицию парфюмер не раскрывает, но говорит, что аромат напомнит о роскошных санаторных садах, сливочном мороженом, упавшем на асфальт, соснах у моря и мраморных лестницах.
Wood Moss — находка для тех, кто любит древесные ноты в парфюмерии: в коллекции бренда 14 ароматов, построенных вокруг лесной темы. Большую часть композиций дизайнер и парфюмер Карина Величковская создала, вдохновляясь родной Сибирью и ее запахами: хвои, сырой земли, влажного мха, брусники и луговых трав. Новые ароматы рождаются в процессе экспериментов: парфюмер самостоятельно изучает ольфакторные сочетания и признается, что ее парфюм — это больше импровизация, чем классика.
Где купить: Петербург — набережная Реки Фонтанки, 78, помещение 3, Москва — Тверская, 20, стр. 1, а также на сайте Wood Moss.
Odor Objects
Бестселлер бренда Odor Objects № 3 тоже мог бы стать «прекрасным уродцем», но что-то пошло не так и он оказался просто прекрасным. Ладан, который, видимо, должен был придать червоточину груше, звучит с ней в дуэте гармонично, а перец придает композиции нужной остроты. Может, дело в том, что груша — одна из любимых нот парфюмера Антона Брата?
Моноаромат табачных листьев — не самая однозначная вещь, но у бренда он получился интересным. К тому же шлейф у парфюма в твердом формате едва ощутим, так что никого из окружающих вы не смутите. Кроме «Табака» советуем сухие духи «Пудра» и «Бензоин».
Дизайнер украшений и сооснователь магазина Symptom Антон Брат сперва делал духи для друзей и знакомых, но в результате нескольких лет поисков и практики в 2019 году появился бренд Odor Objects. Ароматы он разрабатывает по принципу «прекрасного уродства», находя вдохновение в предметах и явлениях, притягательных своим несовершенством. Парфюмер уверен, что именно такие «уродливые» ноты делают парфюм многомерным и интересным. По такому принципу скроена, например, линия ароматов, в которых парфюмер сочетает кока-колу с ладаном, каннабисом и... весенней грязью. А еще бренд делает небанальные твердые духи — например, с нотами бензина или табака.
Где купить: в магазине или на сайте Symptom
VORONOI
Вопреки названию, груша в Poison Pear не кажется ядовитой, хотя, по заветам Парацельса, вопрос лишь в дозе. С этим у VORONOI все в порядке: композицию аромата составляет идеально выверенная пропорция нот сочных груш, шоколада, шампанского, амбры, пудры и яблока.
Эта Medusa точно выловлена где-то в северных морях — аромат хоть и летний, но достаточно прохладный и лишенный безумного буйства красок, свойственного южному побережью. Здесь — соленый морской воздух и ветивер, нагретая древесина, кожа и розы в цвету, которые звучат спокойно и благородно.
Московскую марку парфюмерии создали выпускница МГИМО Евгения Голованова и ее друг из Колумбийского университета Ли Стоттс. Вместе они увлекаются не только парфюмерией, но и 3D-моделированием. Поэтому название бренда — оммаж ученому Георгию Вороному, точнее, его диаграмме-мозаике, которая легла в основу технологии 3D-печати. Ароматы у VORONOI получаются тоже трехмерные: многослойные и насыщенные, с акцентом на кожаных, смолистых и травяных нотах. Все потому, что даже если идея рождается спонтанно, композиции совершенствуются недели и месяцы (а иногда, по признанию Евгении, даже годы), прежде чем обретают законченное и целостное звучание.
Где купить: на сайте VORONOI
Cosmogony
Мы почти уверены: создавая этот аромат, Дюшофур слушал фортепианную пьесу Дебюсси. Потому что представление о лунном свете у них получилось очень похожим: Moon Light — это акварельная мелодия, сплетенная из полутонов перца, мяты, цветов, дыни, морских и дубово-амбровых нот. Переливается так же красиво, как и сами флаконы Cosmogony.
В аромате Sunlight парфюмеру удалось передать солнце во всех его состояниях: цитрусовые ноты — это восход, кардамон, перец и можжевельник — знойный полдень, а цветы жасмина, ваниль и карамелизованный каштан — бархатные закатные лучи.
Cosmogony — суббренд бюджетной российской марки Brocard (у которой, вопреки предубеждению, тоже можно найти стоящие экземпляры — например, в «чайной» коллекции или линейке «Ароматов природы»), однако позиционируется как нишевый. Философия марки придется по душе тем, кто на раз читает натальные карты и вычисляет асцендент: ароматы посвящены небесным светилам и их влиянию на все живое на нашей планете. А если тема астрологии вам не близка, присмотритесь к Cosmogony ради небанальных композиций, которые для бренда разрабатывал не кто иной, как легендарный Бертран Дюшофур.
Где купить: в магазинах-партнерах
MegaCosm
Аромат «Земля» — это тоска космических путешественников по родной планете, а снится им, как мы помним, зеленая трава. К ней парфюмер добавил ноты цитрусов, смородины, ревеня, нероли и жасмина и запечатал это послание землянам мускусно-амбровым аккордом.
Спасибо MegaCosm, что можно побывать на Луне, не дожидаясь запуска SpaceX Илона Маска. Потому что аромат телепортирует прямиком на поверхность спутника и окутывает космической пылью из нот имбиря, кардамона, ладана, кокоса, сандала, белого мускуса и кедра.
Еще одна парфюмерная фантазия на космическую тему от молодого российского бренда. Астронавты, побывавшие в открытом космосе, утверждают, что у него есть особый ни на что не похожий запах, который ощущается на приборах и скафандрах по возвращении на МКС. Почувствовать его нам, простым землянам, не суждено. Зато с ароматами MegaCosm можно пофантазировать, как пахнут планеты. В коллекции пока три флакона-сферы (которые сами по себе способны стать украшением туалетного столика): «Луна», «Земля» и «Марс», но уже готовятся выпуски, посвященные Венере, Меркурию и другим небесным телам.
Где купить: на сайте MegaCosm
Anna Zworykina Perfumes
Currant mood — это парфюмерный портрет России, составленный из нот дубового мха, садовых цветов, чая с бергамотом, помидорной ботвы, нагретой солнцем древесины и яркой черной смородины. Последнюю, кажется, можно было бы назвать ольфакторным ДНК русского человека: нигде в мире ее аромат не вызывает такого трепета, как в нашей стране.
Если вам нравятся горькие ароматы, Without Words — идеальный образец. Колдовское зелье из полыни, давана, перца и миндаля смягчается жасмином, ванилью и несколькими видами роз и переливается нотами ветивера, пачулей и лабданума.
Анна Зворыкина — пионер и двигатель направления натуральной парфюмерии в России: все духи ее бренда создаются только из эфирных масел, абсолютов и CO2-экстрактов. Такие ароматы нередко проигрывают по стойкости синтетическому парфюму и подвергаются критике за плоскость звучания. Но не в этом случае: работы Anna Zworykina Perfumes хвалят мировые критики и даже авторитетный нос Лука Турин в своем «Парфюмерном гиде». Анна в свою очередь тоже написала путеводитель по ароматам — книгу «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала» — и организовала первый в России фестиваль инди-парфюмерии. Гордимся!
Где купить: на сайте Anna Zworykina Perfumes
VDOHNI
В Russian Soul Полина Казакова соединила все, что обычно ассоциируется с Россией: можжевельник и сосновые иголки, березу и мох, ягоды клюквы и брусники. Но дымные ноты делают его многогранным и загадочным — это скорее не натуралистичный пейзаж, а мистический лес из народных сказок.
На создание Mint Moon парфюмера вдохновила песня «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани». И мы вполне представляем женственный и свежий аромат с нотами жасмина, мяты, зеленого чая, бергамота, мускуса и яблоневого цвета и на героине Одри Хепберн.
Парфюмер Полина Казакова создала собственный бренд в 2018 году, после окончания престижного Грасского института парфюмерии. Каждый аромат разрабатывается в собственной лаборатории, оборудованной по всем строгим правилам сертификации, с вниманием к деталям и тонкостям. Актуальная коллекция ароматов Another reality посвящена эмоциям и состояниям, которые нельзя испытать в реальной жизни: например, Barefoot on the rainbow — о прогулке по радуге, а Russian Soul — о загадочной русской душе. Cогласны с Полиной, что постичь ее невозможно — но можно вдохнуть.
Где купить: на сайте VDOHNI
PERFUME OPERA
«Мята и трава» — наша находка для теплого лета. В композицию входят ноты зеленой травы, кедра, розового дерева, бергамота и мускуса, а также эссенции нескольких видов мяты. Она здесь не химически-ментоловая, как в свежих одеколонах, а живая: будто вы только что сорвали и растерли в ладонях ароматный лист.
«Белое на белом» — это версия парфюмерного нюда от Алены Цишевской. Идеальный аромат чистого тела и свежевыстиранного белья на каждый день составлен из мускусных нот и специально созданных парфюмером цветочно-альдегидных аккордов.
Иммерсивное искусство призвано задействовать всю гамму чувств, в том числе обоняние — поэтому художники все чаще обращается к парфюмерам для создания ароматного сопровождения к спектаклям, концертам и перформансам. Именно так появился бренд Алены Цишевской. Обратите внимание на ароматы «Лес» и «Озеро», разработанные для оперы «Блуждающие огни», а также на красивые и небанальные ольфакторные портреты трав и цветов — второго источника вдохновения для парфюмера.
Где купить: на сайте Perfume Opera
Theme
«Сабмиссив» — это неожиданно аромат весны: тот самый запах смолистых почек, влажного дерна и молодых листьев, который сигнализирует о смене сезона лучше календаря. В композиции — лайм, трава, клюква, шиповник, гиацинт, помидорная ботва, береза и кожа с гальбанумом в базе.
Отвечая на вопрос «В чем сила?», Theme составили композицию из нот бергамота, жасмина, специй, дубового мха, ветивера и можжевельника и сандалово-пачулиевого аккорда. «Сила» получился мшистым и согревающим, уверенным ароматом с богатым шлейфом. Больше вопросов не имеем.
Пожалуй, определение «нишевый» подходит бренду как никакому другому, и ниша эта довольно узкая: Theme — это экспериментальная парфюмерия ручной работы, эксплуатирующая эстетику БДСМ. Концепция марки, придуманной в 2019 году парой российских парфюмеров (свои имена они не афишируют и представляются как Демиург и Селена), — духи, раскрывающие связь партнеров через призму отношений доминант-сабмиссив. Ароматы в коллекции делятся на «верхние» и «нижние», названия тоже соответствующие: «Власть», «Контроль», «Безопасность», «Доверие» — и так далее. Но мы советуем присмотреться к бренду, даже если вы не поклонник латекса, шибари и ролевых игр — за провокационной «оберткой» скрываются действительно интересные композиции.
Где купить: на сайте Theme и в «Домъ Парфюмера» в Москве.
ELSKA
«Таежный мох» — еще один аромат русского леса в нашей подборке. Этот, составленный из эфирного масла сибирской пихты, можжевельника и терпкого абсолюта дубового мха, идеален для парфюмерного эскапизма: достаточно нанести его на запястье, шею или кончики волос, чтобы мгновенно покинуть шумный и пыльный город и оказаться на опушке хвойной чащи.
«Наг-чампа» — это узнаваемый аромат классических благовоний. И еще один способ перенестись в пространстве: на этот раз вы в Индии, и по соседству девушка в нарядном сари раскатывает на деревянном ящике пластичную массу из древесной смолы и пыльцы цветов франжипани, которую ловко, одним движением, растягивает по деревянной палочке.
Мы уже писали о сухих духах локальных брендов и продолжаем слагать им оды: парфюм в таком формате экологичен и экономичен, не разобъется и не прольется, а маленькие баночки поместятся даже в самую миниатюрную сумочку. ELSKA — российская марка натуральной веганской косметики, которая изготавливается с минимумом отходов и не тестируется на животных. В составы ароматов добавляют эфирные масла, редкие смолы и выращенные в Сибири травы, а еще питательные масла (кокоса, касторовое, миндальное, виноградной косточки), так что это не только духи, но и увлажняющее средство.
Где купить: на сайте ELSKA и в магазинах-партнерах
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