Пепел, смородина и кровь Микки-Мауса: 20 российских брендов, которые делают отличную парфюмерию

Создатель бренда петербуржец Олег Разыгрин — искусствовед по образованию и парфюмер по призванию. Он не заигрывает с трендами и не боится экспериментов. Но только в области душистого — в остальном предпочитает минимализм и отсутствие лишней «мишуры»: краткие описания и лаконичные флаконы без названий, чтобы не создавать у публики никаких ожиданий от парфюма. Важны только сами ароматы — а они у For or to отличаются узнаваемым почерком, целостностью и глубиной звучания.

Где купить: на сайте For or to, а также в Парфбаре в Петербурге (Зверинская, 24А) и в Common Private в Москве (Новодмитровская, 1с14).