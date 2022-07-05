Где покупать мебель в России? У партнера IKEA — локальной компании «Ангстрем»

Сейчас «Ангстрем» работают над новыми коллекциями, в том числе в скандинавском стиле. Уже в продаже детская «Хома», в конфигурациях и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральная древесина бука. Российская компания переняла и концептуальный подход IKEA — комплексные интерьерные решения. Даже внутреннее пространство салонов «Ангстрем» состоит из квартир-«кубов», по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение.