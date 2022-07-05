Где покупать мебель в России? У партнера IKEA — локальной компании «Ангстрем»

Главный вопрос месяца: «Где в отсутствии IKEA покупать мебель?». Отвечает российская мебельная компания «Ангстрем» — партнер и преемник шведского бренда. Сотрудничество «Ангстрем» и IKEA длилось более 20 лет.
Производство «Ангстрем»
К тому же, воронежская компания была первым российским поставщиком мебели из плитных материалов для IKEA. «Ангстрем» поставлял фасады для четырех семей: ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ. Российская компания смогла соответствовать высоким требованиям IKEA и в вопросе мебели, и в вопросах производства — делегация шведского бренда побывала на нем и оценила работу по собственному стандарту IWAY.
Сейчас «Ангстрем» работают над новыми коллекциями, в том числе в скандинавском стиле. Уже в продаже детская «Хома», в конфигурациях и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральная древесина бука. Российская компания переняла и концептуальный подход IKEA — комплексные интерьерные решения. Даже внутреннее пространство салонов «Ангстрем» состоит из квартир-«кубов», по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение.
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