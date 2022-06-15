Мебельная компания «Ангстрем» выпустила новую детскую коллекцию

Российская компания «Ангстрем» представила коллекцию мебели для детских комнат «Хома». В ней соединились скандинавские мотивы, натуральная древесина бука в качестве декора, продуманные модули и пастельные оттенки.
Детская от «Ангстрем» представляет собой модуль и выдержана в светло-сером оттенке с добавлением цветов «Лимонный сорбет» и «Белый премиум». Дизайн универсальный и практичный, например, полку в форме домика можно как повесить на стену, так и установить на письменном столе. Благодаря пастельной цветовой палитре и универсальному дизайну, мебель из коллекции «Хома» органично вписывается в комнату ребенка любого пола от двух до двенадцати лет.
Среди деталей — тактильно приятные круглые ручки на выдвижных ящиках кровати, комода, шкафов и тумбы. Важный момент, который определяет качество мебели, — фурнитура компании Hettich. За эргономику отвечает система плавного выдвижения. В коллекции есть шкафы для одежды с евроштангой и шкафы с вместительными полкам.
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