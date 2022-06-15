Мебельная компания «Ангстрем» выпустила новую детскую коллекцию

Детская от «Ангстрем» представляет собой модуль и выдержана в светло-сером оттенке с добавлением цветов «Лимонный сорбет» и «Белый премиум». Дизайн универсальный и практичный, например, полку в форме домика можно как повесить на стену, так и установить на письменном столе. Благодаря пастельной цветовой палитре и универсальному дизайну, мебель из коллекции «Хома» органично вписывается в комнату ребенка любого пола от двух до двенадцати лет.