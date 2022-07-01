Теперь каждый петербуржец может своими руками построить театр. Автор конструкторов «Тот самый Петербург» создала макет фасада Мариинского театра — с афишами, машинами из 1980-х и памятником композитору Римскому-Корсакову.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, макет Мариинского театра разработан как сувенир для туристов, который уже можно приобрести в киосках театра. Его автор — создательница серии конструкторов «Тот самый Петербург» Наталья Наниева — запечатлела театр с памятником Римскому-Корсакову, цветущим каштаном, машинами, фонарем и афишными тумбами.
За главным фасадом скрывается изображение зрительских фойе, в том числе парадного Белого фойе, где расположен вход в Царскую ложу. Здесь же можно разглядеть исторические афиши балета «Дон Кихот» вместе с портретами его великих создателей — композитора Людвига Минкуса и хореографа Мариуса Петипа.
«Сувенир-конструктор получился вневременным: мимо театра несутся машинки из 1980-х, а на тумбах у фасада — сегодняшние афиши с рекламой фестиваля «Звезды белых ночей» и событий Года Дягилева. Для передачи атмосферы района Театральной площади художница перенесла «через дорогу» к театру часть сквера с памятником композитору Римскому-Корсакову», — говорят в Мариинском театре.
В будущем могут появиться и другие модели «парадной серии» конструкторов, посвященные Мариинскому театру — в том числе зданию Мариинского-2. «Было бы здорово раскрыть тему в серии наборов. Очень интересен с этой точки зрения еще исторический фасад Концертного зала, который выходит на улицу Писарева», отметила Наталья Наниева.
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