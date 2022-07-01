Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, макет Мариинского театра разработан как сувенир для туристов, который уже можно приобрести в киосках театра. Его автор — создательница серии конструкторов «Тот самый Петербург» Наталья Наниева — запечатлела театр с памятником Римскому-Корсакову, цветущим каштаном, машинами, фонарем и афишными тумбами.

За главным фасадом скрывается изображение зрительских фойе, в том числе парадного Белого фойе, где расположен вход в Царскую ложу. Здесь же можно разглядеть исторические афиши балета «Дон Кихот» вместе с портретами его великих создателей — композитора Людвига Минкуса и хореографа Мариуса Петипа.