Как петербургская художница создает конструкторы в виде непарадных дворов Петербурга: с домами, деревьями и надписями «Цой жив»

Наталья Наниева выпускает серию сувенирных конструкторов «Тот самый Петербург»: она разработала уже два варианта наборов с домами, деревьями, машинами и гаражами. «Собака.ru» поговорила с художницей о том, как создаются эти сувениры и о ее планах сделать из конструктора целый город.
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Наталья Наниева
Как появился «Тот самый Петербург»
Окончила Академию имени Репина, по образованию я книжный график. Весной 2014 года во время декрета заинтересовалась старинными игрушками и завела группу «ВКонтакте», где по сей день веду блог и размещаю интересный мне материал об игрушках как о части истории декоративно-прикладного искусства. В итоге захотелось попробовать и самой сделать что-то подобное. Начала с плоских тиражных и механически деревянных игрушек, тематических дергунчиков в стиле цирка фриков начала XX века, детских интерьерных вешалок. Форму нашла, но содержания не было. И буквально год назад я поняла, что хотела бы связать творчество с городской тематикой.
Первое время не знала, из какого материала сделать конструктор. Сначала использовала фанеру и клеенную бумагу. На этом этапе не могла подобрать клей, который бы не деформировал бумагу. Потом встал вопрос: «Как быть с покрытием?». Если оставить чистую бумагу, она замарается во время использования. По идее можно было бы использовать лак, но он растворяет цифровую печать. Думала над ламинированием, но во время теста выяснила, что такое покрытие не подходит – бумага скручивалась в трубочку. Пару месяцев таких экспериментов, и идеальное решение нашлось. Сейчас делаю конструкторы из ХДФ – древесноволокнистой плиты высокой плотности толщиной в три миллиметра, что-то среднее между фанерой и картоном. В конце октября прошлого года я показала первый сувенир. И ура, так случилось, что работы стали интересны другим!
Как разрабатывается макет
Разработка макета занимает около месяца. Сначала отбираю фотографии – гуляю по городу, снимаю пейзажи на телефон, смотрю Google карты. Далее уже за компьютером компоную материал и продумываю небольшие дополнения пейзажа – деревья, машины, будки, вентиляционные шахты. Поверх фото все детали конструктора я отрисовываю в Photoshop. Например, один дом может включать в себя образы трех зданий. Потом раскладываю работу на макет, отправляю в печать, а супруг режет наборы в мастерской у друзей. Конструкторы выпускаем небольшими партиями – за день работы лазерного станка удается сделать несколько десятков.
Кто приобретает конструкторы
Меня радует, когда сувенир вызывает личные эмоции и воспоминания у людей. Несколько раз покупатели писали, как получатели сувенира прослезились от подарка. В проекте «Тот самый Петербург» я попыталась материализовать свою любовь к повседневному, не музейному городу, и для меня очень важно и ценно, что люди видят в нем свои воспоминания из разных жизненных этапов.
Иногда поступают запросы на изготовление индивидуальных пейзажей. Например, обращались люди с просьбой воссоздать копию родного дома на Мытнинской улице, который признали аварийным. Такой сувенир, наверное, мог бы стать частью семейной истории. Но пока я за частные заказы не берусь. Сейчас хочу наработать универсальную базу деталей, чтобы можно было миксовать пейзажи, условно сделать фоторобот двора.
Часто отправляю конструкторы заграницу соотечественникам: например, во Францию, Испанию, Германию и даже на Карибские острова. Иностранцы интересовались возможностью покупки – француз и индиец. В обоих случаях обсуждения не дошли до заказа, потому что удобная форма оплаты для заграничных переводов у меня пока только в стадии регистрации.
Проект не задумывался как детская игрушка, но ребятишкам тоже иногда покупают наборы. Одному мальчику брали для занятий анимацией. И мой сын тоже делал короткий мультфильм с персонажами Lego в декорациях конструктора c помощью приложения Zing studio. Бывает, взрослые приобретают себе, а малыши увлекаются.
Как будет развиваться проект
Кажется, могу до конца жизни развивать проект, идей много, кроме пейзажей – интерьеры коммунальных квартир и бывших доходных домов, куда можно интегрировать разных персонажей, например, бабушку или местного алкоголика, даже дергунчики могут вписаться сюда. Не хочу, чтобы идея заключалась в простом переводе городской среды в обычную сувенирную продукцию, хочется какого-то большего наполнения.
Сейчас высота конструкторов – 20 сантиметров, но на самом деле разрешение позволяет напечатать их полутораметровыми. Было бы здорово собрать из проекта выставочное пространство, где можно ходить, трогать «Тот самый Петербург» и на время стать частью атмосферной декорации. Хочется создать почти настоящий, но утрированный и избирательный город с типичными деталями. А если вдруг получится открыть собственный магазин, было бы прекрасно оформить его в таком стиле, но это пока только мечты.
На стадии переговоров сотрудничество с городскими пространствами. Моими работами заинтересовались Мариинский театр, «Севкабель порт» и книжный магазин «Подписные издания». Очень надеюсь, что все сложится удачно, и я смогу быть полезна таким значимым петербургским местам.
Пока хочу сохранить интригу, каким будет новый сувенир. Это будет совместная работа с мужем. Могу сказать только одно – в конструкторе будет смена ракурса и, да, там будет транспорт! Планирую выпустить новинку к началу белых ночей.
Текст: Мария Агафонова
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