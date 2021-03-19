Как петербургская художница создает конструкторы в виде непарадных дворов Петербурга: с домами, деревьями и надписями «Цой жив»

Как разрабатывается макет

Разработка макета занимает около месяца. Сначала отбираю фотографии – гуляю по городу, снимаю пейзажи на телефон, смотрю Google карты. Далее уже за компьютером компоную материал и продумываю небольшие дополнения пейзажа – деревья, машины, будки, вентиляционные шахты. Поверх фото все детали конструктора я отрисовываю в Photoshop. Например, один дом может включать в себя образы трех зданий. Потом раскладываю работу на макет, отправляю в печать, а супруг режет наборы в мастерской у друзей. Конструкторы выпускаем небольшими партиями – за день работы лазерного станка удается сделать несколько десятков.

Кто приобретает конструкторы

Меня радует, когда сувенир вызывает личные эмоции и воспоминания у людей. Несколько раз покупатели писали, как получатели сувенира прослезились от подарка. В проекте «Тот самый Петербург» я попыталась материализовать свою любовь к повседневному, не музейному городу, и для меня очень важно и ценно, что люди видят в нем свои воспоминания из разных жизненных этапов.

Иногда поступают запросы на изготовление индивидуальных пейзажей. Например, обращались люди с просьбой воссоздать копию родного дома на Мытнинской улице, который признали аварийным. Такой сувенир, наверное, мог бы стать частью семейной истории. Но пока я за частные заказы не берусь. Сейчас хочу наработать универсальную базу деталей, чтобы можно было миксовать пейзажи, условно сделать фоторобот двора.

В проекте я попыталась материализовать свою любовь к повседневному, не музейному городу

Часто отправляю конструкторы заграницу соотечественникам: например, во Францию, Испанию, Германию и даже на Карибские острова. Иностранцы интересовались возможностью покупки – француз и индиец. В обоих случаях обсуждения не дошли до заказа, потому что удобная форма оплаты для заграничных переводов у меня пока только в стадии регистрации.

Проект не задумывался как детская игрушка, но ребятишкам тоже иногда покупают наборы. Одному мальчику брали для занятий анимацией. И мой сын тоже делал короткий мультфильм с персонажами Lego в декорациях конструктора c помощью приложения Zing studio. Бывает, взрослые приобретают себе, а малыши увлекаются.