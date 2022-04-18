Почему в оправах оптики Radius 58 из Петербурга ходят все интеллектуалы и модники? Вот их история!

Ребята, помню время, когда в Петербурге была монополия на модные оправы, а потом хоп — и появился Radius 58. Как это вышло?

Идея пришла из личной проблемы — Гриша не мог подобрать для себя очки, и ему не нравилось, как выглядят оптики, их атмо­сфера и сервис. И еще нам обоим хотелось реализовать себя, построить бренд с нуля. Я загорелась идеей, потому что эта была знакомая сфера для меня. Почти вся моя семья связана с медициной, а родители — с оптической сферой. Это было время, когда рынок кардинально менялся. Ритейл начи­нал думать о концепции магазинов, менять интерьер, свет, выкладку. Мы наблюдали, как они строят позиционирование и собира­ют комьюнити вокруг себя.

В 2017 году открыли первый магазин. Взяли мой опыт и знания, которые достались от се­мьи, прибавили Гришино видение, его тягу к эстетике, талант в коммуникациях и сфор­мировали концепцию, основанную на наших собственных потребностях и желаниях: классный интерьер, хороший сервис и тре­петное отношение к команде. Так и получил­ся Radius 58. А в 2019 году открыли второй в пространстве «Севкабель Порт» в коллабо­рации с архитектурным бюро DA Bureau.

Год назад я разговаривала с Борисом Львовским (сооснователь архитектурного агентства DA Bureau. — Прим. ред.). Он очень тепло и вдохновенно рассказывал про ваш кейс. Расскажите, с каким запросом вы приходили в DA.

Мы были одни из первых, кто арендовал площадь в «Севкабеле». Мы даже нашего помещения не увидели, знали только, что «вот где-­то тут» будет вход. Но нам понрави­лись локация, потенциал, и мы поверили в команду «Севкабеля». Так же и DA поверили в нас. Гриша любит архитектуру и дизайн, у него хорошая насмотренность, и ему нравились их проекты. Мы встретились с ребятами и рассказали про нас, что такое Radius 58, каким мы видим бренд.

В процессе общения стало понятно, что нашего бюджета на разработку интерьера не хватит, разве что на проектирование туалета, и смета на постройку магазина тоже выходит за рамки. В общем-­то, так DA и стали нашими инвесторами, а потом друзьями. Мы вместе построили магазин в «Севкабель Порт», а сейчас строим оптику на Большом проспекте, на Петроградской. Мы доверяем видению DA и даем полную творческую свободу. Поэтому у нас не было никаких референсов, разве что технические моменты и ограничения.