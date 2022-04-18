Почему в оправах оптики Radius 58 из Петербурга ходят все интеллектуалы и модники? Вот их история!

Бренд оптики из Петербурга Radius 58 синтезирует научный подход, цветные линзы, шоурумы на Конюшенной и в «Севкабеле», разработанные архитекторами легендарного DA Bureau. Впереди — 100%-ный ребрендинг от студии Non-Objective и третий салон (с кабинетом офтальмолога!) на Петроградской. О том, что было и что будет, рассказывают ко-фаундеры Замира Мусаева и Георгий Лопатин.
Горжетка Ushatava, брюки Kostrov Store, очки Radius 58
Спортивная кофта Nikе, костюм, кеды adidas (все – Kostrov Store), повязка на голову adidas, очки Radius 58
Ребята, помню время, когда в Петербурге была монополия на модные оправы, а потом хоп — и появился Radius 58. Как это вышло?
Идея пришла из личной проблемы — Гриша не мог подобрать для себя очки, и ему не нравилось, как выглядят оптики, их атмосфера и сервис. И еще нам обоим хотелось реализовать себя, построить бренд с нуля. Я загорелась идеей, потому что эта была знакомая сфера для меня. Почти вся моя семья связана с медициной, а родители — с оптической сферой. Это было время, когда рынок кардинально менялся. Ритейл начинал думать о концепции магазинов, менять интерьер, свет, выкладку. Мы наблюдали, как они строят позиционирование и собирают комьюнити вокруг себя.
В 2017 году открыли первый магазин. Взяли мой опыт и знания, которые достались от семьи, прибавили Гришино видение, его тягу к эстетике, талант в коммуникациях и сформировали концепцию, основанную на наших собственных потребностях и желаниях: классный интерьер, хороший сервис и трепетное отношение к команде. Так и получился Radius 58. А в 2019 году открыли второй в пространстве «Севкабель Порт» в коллаборации с архитектурным бюро DA Bureau.
Год назад я разговаривала с Борисом Львовским (сооснователь архитектурного агентства DA Bureau. — Прим. ред.). Он очень тепло и вдохновенно рассказывал про ваш кейс. Расскажите, с каким запросом вы приходили в DA.
Мы были одни из первых, кто арендовал площадь в «Севкабеле». Мы даже нашего помещения не увидели, знали только, что «вот где-то тут» будет вход. Но нам понравились локация, потенциал, и мы поверили в команду «Севкабеля». Так же и DA поверили в нас. Гриша любит архитектуру и дизайн, у него хорошая насмотренность, и ему нравились их проекты. Мы встретились с ребятами и рассказали про нас, что такое Radius 58, каким мы видим бренд.
В процессе общения стало понятно, что нашего бюджета на разработку интерьера не хватит, разве что на проектирование туалета, и смета на постройку магазина тоже выходит за рамки. В общем-то, так DA и стали нашими инвесторами, а потом друзьями. Мы вместе построили магазин в «Севкабель Порт», а сейчас строим оптику на Большом проспекте, на Петроградской. Мы доверяем видению DA и даем полную творческую свободу. Поэтому у нас не было никаких референсов, разве что технические моменты и ограничения.
Я считаю, что Radius — бренд с определенной идеологией, в который кроме непосредственных оправ входят узнаваемые студии и сервис. Можете сформулировать ДНК вашей компании — из чего она состоит?
У нас этому целый документ посвящен на 10 страниц! Например, в прошлом году мы с командой выделили одну из главных составляющих ДНК Radius — эмоциональную безопасность. Это важно для нас в работе внутри команды, в общении с клиентами, подрядчиками. Мы открыты, дружелюбны и любим прозрачность. Для нас очень показательно, что с нами дружат бывшие сотрудники и выручают нас по необходимости. Клиентам мы предлагаем только тот продукт, что выбираем для себя и посоветовали бы близкому другу. Уделяем внимание всем точкам контакта: начиная с социальных сетей и заканчивая упаковкой и постобслуживаем.
Вопрос отчасти детский, но любопытный — можете схематично рассказать, как и где производятся ваши очки? Какой путь ваши очки проходят до момента, как попадают на красивую стойку в магазинах?
Мы производим очки в Китае, где у нас есть партнеры, что позволяет не летать туда регулярно самим. Мы не гонимся за быстрыми трендами. Отдаем предпочтение базовым формам. Мы называем это современной классикой.
Можете поделиться гипотезами, почему очки и эстетика Radius так сильно нравятся аудитории? Если представить собирательный образ вашего покупателя, то каким будет этот человек?
Мы взаимодействуем с аудиторией больше как человек — человек, а не человек — бизнес, транслируем это, общаясь с покупа телями. Бренд не обезличен. Да и в целом совокупность всего как раз и дает такой эффект: интерьеры, весь визуал, тексты, сервис, продукт, комьюнити.
Экспертный взгляд: как меняются вкусы клиентов, что им нравится прямо сейчас по сравнению с прошлым годом, например? Каковы тенденции?
Клиенты стали чувствовать себя смелее, выбирая более массивные оправы. И мы заметили больше заботы о здоровье и своем зрении, что радует, потому что эти вещи мы регулярно транслируем через команду и наши соцсети.
Основали Radius два человека, но ежедневно в магазинах и диджитале трудится целая команда. Как и где искали людей, кто работает вместе с вами?
Всех людей находим через соуиальные сети и нет воркинг. У нас классная команда консультантов, аналитический и маркетинговый отделы. Недавно обновилась SММ-команда, а по арт-дирекшену нас теперь консульти рует Катя Сикачева, креативный директор спецпроектов The Blueprint. Также мы по дружились с талантливой командой студии Non-Objective и делаем вместе с ними ребрендинг Radius. Меняем все: от логотипа до мерча, в скором времени планируем обновить сайт.
Как выстраиваются отношения между людьми в коллективе? Насколько это тяжело с психологической точки зрения?
Чем больше команда, тем сложнее соранить в ней баланс, хочется каждому уделить внимание. Мы учимся этому вместе с ребятами, иногда совершаем ошибки и вследствие этого теряем людей из-за выгорания, например. Тогда говорим по душам, отпускаем человека и обнимаемся на прощание. Секрет в эмоциональной безопасности опять же. Мы всегда открыты, команда знает, что с нами можно все обсудить, решить любую проблему, у нас нет штрафов, ошибки мы воспринимаем не как косяки, а как недоработанную систему. Еще помогают дополнительные активности.
Можете, пожалуйста, привести пример?
У нас есть ежемесячные командные завтраки, где мы болтаем обо всем, кроме работы. Благодаря этому у ребят есть возможность увидеть всех вживую, так как в течение месяца не все отделы между собой пересекаются. Есть one-to-one встречи. Мы всегда празднуем наши маленькие победы и новые рекорды. Кроме развлечений мы организуем общекомандные стратегические сессии, где обсуждаем общую боль, слабые места. Это все дает ощущение, что мы все за одно, у нас одна цель, и мы вместе к ней стремимся, повышается мотивация, ощущение при частности и желание работать сообща.
Вы за кем-нибудь из брендов наблюдаете в Петербурге? Не из сферы оптик, а просто. Экспертная точка зрения, что происходит в городе?
Мы много с кем дружим, за кем следим, кем вдохновляемся. Бывает, обращаемся за советом, спрашиваем, как устроены те и иные процессы в других компаниях. Наблюдаем за SHU, Krakatau, Random Projects, Kotok, Bogema Leningrad, Liars Collective, «Сила ветра», Forced Fun Community, Sumei, Ugly Sweater Club, M_U_R и прочими.
Куда Radius и команда будут двигаться в 2022 году?
2022-й для Radius будет переломным! Мы сфокусируемся на команде, расширении и внутреннем движении ребят из одной роли в другую. Весной мы вводим обновленную айдентику, которую разработала для нас студия Non-Objective. У нас будет два больших дропа, и за каждой из этих коллекций стоит своя концепция, которую мы продумали вместе с командой. Например, одна посвящена альтернативным способам коммуникации. Ведь глаза — это один из способ вести ее. Но самый волнительный и в то же время сложный для нас шаг — это новый магазин с кабинетом врача.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Сергей Мисенко
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Оля Змеюка
Свет: Иван Волков Skypoint
Продюсер: Маргарита Саратова
Ретушь: Жанна Галай
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