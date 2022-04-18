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Почему в оправах оптики Radius 58 из Петербурга ходят все интеллектуалы и модники? Вот их история!

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Бренд оптики из Петербурга Radius 58 синтезирует научный подход, цветные линзы, шоурумы на Конюшенной и в «Севкабеле», разработанные архитекторами легендарного DA Bureau. Впереди — 100%-ный ребрендинг от студии Non-Objective и третий салон (с кабинетом офтальмолога!) на Петроградской. О том, что было и что будет, рассказывают ко-фаундеры Замира Мусаева и Георгий Лопатин.

Горжетка Ushatava, брюки Kostrov Store, очки Radius 58

Спортивная кофта Nikе, костюм, кеды adidas (все – Kostrov Store), повязка на голову adidas, очки Radius 58

Ребята, помню время, когда в Петербурге была монополия на модные оправы, а потом хоп — и появился Radius 58. Как это вышло?

Идея пришла из личной проблемы — Гриша не мог подобрать для себя очки, и ему не нравилось, как выглядят оптики, их атмо­сфера и сервис. И еще нам обоим хотелось реализовать себя, построить бренд с нуля. Я загорелась идеей, потому что эта была знакомая сфера для меня. Почти вся моя семья связана с медициной, а родители — с оптической сферой. Это было время, когда рынок кардинально менялся. Ритейл начи­нал думать о концепции магазинов, менять интерьер, свет, выкладку. Мы наблюдали, как они строят позиционирование и собира­ют комьюнити вокруг себя.

В 2017 году открыли первый магазин. Взяли мой опыт и знания, которые достались от се­мьи, прибавили Гришино видение, его тягу к эстетике, талант в коммуникациях и сфор­мировали концепцию, основанную на наших собственных потребностях и желаниях: классный интерьер, хороший сервис и тре­петное отношение к команде. Так и получил­ся Radius 58. А в 2019 году открыли второй в пространстве «Севкабель Порт» в коллабо­рации с архитектурным бюро DA Bureau.

Год назад я разговаривала с Борисом Львовским (сооснователь архитектурного агентства DA Bureau. — Прим. ред.). Он очень тепло и вдохновенно рассказывал про ваш кейс. Расскажите, с каким запросом вы приходили в DA.

Мы были одни из первых, кто арендовал площадь в «Севкабеле». Мы даже нашего помещения не увидели, знали только, что «вот где-­то тут» будет вход. Но нам понрави­лись локация, потенциал, и мы поверили в команду «Севкабеля». Так же и DA поверили в нас. Гриша любит архитектуру и дизайн, у него хорошая насмотренность, и ему нравились их проекты. Мы встретились с ребятами и рассказали про нас, что такое Radius 58, каким мы видим бренд.

В процессе общения стало понятно, что нашего бюджета на разработку интерьера не хватит, разве что на проектирование туалета, и смета на постройку магазина тоже выходит за рамки. В общем-­то, так DA и стали нашими инвесторами, а потом друзьями. Мы вместе построили магазин в «Севкабель Порт», а сейчас строим оптику на Большом проспекте, на Петроградской. Мы доверяем видению DA и даем полную творческую свободу. Поэтому у нас не было никаких референсов, разве что технические моменты и ограничения.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Я считаю, что Radius — бренд с определенной идеологией, в который кроме непосредственных оправ входят узнаваемые студии и сервис. Можете сформулировать ДНК вашей компании — из чего она состоит?

У нас этому целый документ посвящен на 10 страниц! Например, в прошлом году мы с командой выделили одну из главных составляющих ДНК Radius — эмоциональную безопасность. Это важно для нас в работе внутри команды, в общении с клиентами, подрядчиками. Мы открыты, дружелюбны и любим прозрачность. Для нас очень по­казательно, что с нами дружат бывшие сотрудники и выручают нас по необходимости. Клиентам мы предлагаем только тот про­дукт, что выбираем для себя и посоветовали бы близкому другу. Уделяем внимание всем точкам контакта: начиная с социальных сетей и за­канчивая упаковкой и пост­обслуживаем.

Вопрос отчасти детский, но любопытный — можете схематично рассказать, как и где производятся ваши очки? Какой путь ваши очки проходят до момента, как попадают на красивую стойку в магазинах?

Мы производим очки в Китае, где у нас есть партнеры, что позволяет не летать туда ре­гулярно самим. Мы не гонимся за быстрыми трендами. Отдаем предпочтение базовым формам. Мы называем это современной классикой.

Можете поделиться гипотезами, почему очки и эстетика Radius так сильно нравятся аудитории? Если представить собирательный образ вашего покупателя, то каким будет этот человек?

Мы взаимодействуем с аудиторией больше как человек — человек, а не человек — биз­нес, транслируем это, общаясь с покупа­ телями. Бренд не обезличен. Да и в целом совокупность всего как раз и дает такой эффект: интерьеры, весь визуал, тексты, сервис, продукт, комьюнити.

Экспертный взгляд: как меняются вкусы клиентов, что им нравится прямо сейчас по сравнению с прошлым годом, например? Каковы тенденции?

Клиенты стали чувствовать себя смелее, выбирая более массивные оправы. И мы за­метили больше заботы о здоровье и своем зрении, что радует, потому что эти вещи мы регулярно транслируем через команду и наши соцсети.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Основали Radius два человека, но ежедневно в магазинах и диджитале трудится целая команда. Как и где искали людей, кто работает вместе с вами?

Всех людей находим через соуиальные сети и нет­ воркинг. У нас классная команда консуль­тантов, аналитический и маркетинговый отделы. Недавно обновилась SММ-­команда, а по арт­-дирекшену нас теперь консульти­ рует Катя Сикачева, креативный директор спецпроектов The Blueprint. Также мы по­ дружились с талантливой командой студии Non-­Objective и делаем вместе с ними ребрендинг Radius. Меняем все: от логоти­па до мерча, в скором времени планируем обновить сайт.

Как выстраиваются отношения между людьми в коллективе? Насколько это тяжело с психологической точки зрения?

Чем больше команда, тем сложнее со­ранить в ней баланс, хочется каждому уделить внимание. Мы учимся этому вместе с ребятами, иногда совершаем ошибки и вследствие этого теряем людей из­-за выго­рания, например. Тогда говорим по душам, отпускаем человека и обнимаемся на прощание. Секрет в эмоциональной безопасности опять же. Мы всегда открыты, команда знает, что с нами можно все обсудить, решить любую проблему, у нас нет штрафов, ошибки мы воспринимаем не как косяки, а как недоработанную систему. Еще помогают дополнительные активности.

Можете, пожалуйста, привести пример?

У нас есть ежемесячные командные завтра­ки, где мы болтаем обо всем, кроме работы. Благодаря этому у ребят есть возможность увидеть всех вживую, так как в течение месяца не все отделы между собой пересе­каются. Есть one-­to-­one встречи. Мы всегда празднуем наши маленькие победы и новые рекорды. Кроме развлечений мы организу­ем общекомандные стратегические сессии, где обсуждаем общую боль, слабые места. Это все дает ощущение, что мы все за одно, у нас одна цель, и мы вместе к ней стремим­ся, повышается мотивация, ощущение при­ частности и желание работать сообща.

Горжетка Ushatava, брюки Kostrov Store, очки Radius 58

Спортивная кофта Nikе, костюм, кеды adidas (все – Kostrov Store), повязка на голову adidas, очки Radius 58

Вы за кем-нибудь из брендов наблюдаете в Петербурге? Не из сферы оптик, а просто. Экспертная точка зрения, что происходит в городе?

Мы много с кем дружим, за кем следим, кем вдохновляемся. Бывает, обращаемся за советом, спрашиваем, как устроены те и иные процессы в других компаниях. Наблюдаем за SHU, Krakatau, Random Projects, Kotok, Bogema Leningrad, Liars Collective, «Сила ветра», Forced Fun Community, Sumei, Ugly Sweater Club, M_U_R и прочими.

Куда Radius и команда будут двигаться в 2022 году?

2022­-й для Radius будет переломным! Мы сфокусируемся на команде, расширении и внутреннем движении ребят из одной роли в другую. Весной мы вводим обновлен­ную айдентику, которую разработала для нас студия Non­-Objective. У нас будет два больших дропа, и за каждой из этих кол­лекций стоит своя концепция, которую мы продумали вместе с командой. Например, одна посвящена альтернативным способам коммуникации. Ведь глаза — это один из способ вести ее. Но самый волнительный и в то же время сложный для нас шаг — это новый магазин с кабинетом врача.

Текст: Алина Исмаилова

Фото: Сергей Мисенко

Стиль: Дарья Пашина

Визаж и волосы: Оля Змеюка

Свет: Иван Волков Skypoint

Продюсер: Маргарита Саратова

Ретушь: Жанна Галай

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