Студия Артемия Лебедева поздравила россиян с Днем космонавтики плакатом о росте цен

На плакате ко Дню космонавтики изображены ракета и график с категориями потребительских расходов. Значение показателей не расшифровывается, однако те же категории приводятся в индексе потребительских цен, который рассчитывает Росстат.

Дизайнером нового проекта студии выступил Тимур Байгузин, менеджером Клим Перцев, арт-директором традиционно сам Артемий Лебедев. «Плакат поздравляет зрителей с 12 апреля и наглядно показывает всеобщее стремление в космос», — говорится в описании проекта.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур.

После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Спустя всего семь лет, 27 марта 1968 года космонавт-дебютант погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.

Напомним, в марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала несколько заявлений по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Она сообщила об оттоке средств из банков, росте ставок, а также инфляции, которая в этом и следующем году будет выше прежних оценок.