Delo Design выпустили новинку — «Рестул» из переработанного пластика, напечатанный на 3D-принтере

Новинка получила название «Рестул». Он состоит из двух частей: сидения из пластика и металлических ножек, которые соединяются при помощи болтов и шестигранника. В перспективе все составляющие стула могут быть переработаны повторно. Такой подход укладывается в концепцию Delo Design по работе с пластиком — разработать не единичный концептуальный объект, а технологичный предмет мебели, который будет выпускаться серийно, с минимальным ущербом для окружающей среды.