Delo Design выпустили новинку — «Рестул» из переработанного пластика, напечатанный на 3D-принтере

Дизайн-бюро Delo Design сделали коллаборацию с петербургской командой проекта EBURET studio, который занимается переработкой и повторным использованием пластика. Вместе они создали стул из отходов производства стаканчиков для йогурта, напечатанный на 3D-принтере.
Новинка получила название «Рестул». Он состоит из двух частей: сидения из пластика и металлических ножек, которые соединяются при помощи болтов и шестигранника. В перспективе все составляющие стула могут быть переработаны повторно. Такой подход укладывается в концепцию Delo Design по работе с пластиком — разработать не единичный концептуальный объект, а технологичный предмет мебели, который будет выпускаться серийно, с минимальным ущербом для окружающей среды.
Пока «Рестул» есть только в светло-сером цвете, однако в будущем цветовая палитра расширится. Его уже можно заказать в шоу-руме и на сайте Delo Design.
Фото: архив пресс-службы
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