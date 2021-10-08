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Лахта Центр завоевал Гран-при премии «100+ Awards» — инженерно-архитектурного «Оскара»

Здание Лахта Центра завоевало Гран-при всероссийской инженерно-архитектурной премии «100+ Awards». Она была основана в рамках международного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild» и считается российским инженерным «Оскаром».

Roofsoldier / Shutterstock.com

Компания «Горпроект», представляющая многофункциональный комплекс Лахта Центр, была номинирована в четырех категориях: «Лучшее архитектурное решение — нежилое, высотное или уникальное здание», «Лучшее инженерное решение — высотное или уникальное здание», «Лучшее конструктивное решение — нежилое, высотное или уникальное здание», «Лучший объект зеленого строительства». По итогам премии в этом году здание Лахта Центра получило Гран-при.

«100+ Awards» — всероссийская инженерно-архитектурная премия, основанная в рамках крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild». Ежегодное мероприятие, направленное на поощрение специалистов и компаний, внесших существенный вклад в развитие инженерных и конструктивных решений в гражданском и промышленном строительстве, архитектурной мысли, инженерно-строительной науки. Как говорят организаторы, «100+ Awards» — российский инженерный «Оскар».

В экспертный совет входят признанные в России и за рубежом профильные специалисты строительной отрасли, которые проводят отбор соискателей для включения в номинанты премии, а также рекомендуют кого-либо из специалистов для включения в состав номинантов. Работа экспертного совета осуществляется на общественных началах, дистанционно. В каждой номинации 5-7 членов совета.

Напомним, ранее стало известно, что «Газпром» построит в Петербурге 703-метровый небоскреб «Лахта Центр 2» — на 241 метр выше первого. Представлена архитектурная концепция — вот каким он будет.

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