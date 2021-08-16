Как Арсений Бродач создал бренд Delo Design, известный во всем мире, доказав, что мебель из Петербурга — это не оксюморон

Мне кажется, города в России не принадлежат горожанам, а улицы здесь — это транзитные серые зоны между домом и работой. Месяц назад я делал перфолекцию в пермском аэропорту Большое Савино про новые виды транспорта и в связи с этим прицельно начитался про общественные пространства в разных европейских городах. Учитывая твой интерес к крупной архитектуре и опыт с «Октавой» в Туле, что ты думаешь про общественные пространства в России и в Петербурге и вообще про отношения россиян с публичными местами?

Общественные пространства в России начали развиваться недавно, и опыта отношений с ними у россиян пока мало. Да, улицы долгое время были мрачным, опасным и не приспособленным для горожан местом. В неосвещенных парках концентрировались маргиналы. Все приличные люди сидели дома, и приучить их теперь чувствовать себя комфортно на улице не так просто. Но интерес к развитию городов есть. Урбанистика — это сейчас модно. Существует много молодых специалистов, которые занимаются исследованием и проектированием публичных мест (мы в том числе), а самое главное, есть запрос сверху — от администраций городов, даже маленьких. Муниципалитеты финансируют проекты набережных и площадей. Бизнесмены вкладываются в реконструкции зданий и целых кварталов или просто сдают их местным хипстерам, которые их оживляют своими проектами.

Есть ли улица или, может быть, район в Петербурге, который тебе прям хотелось бы перепридумать?

Петербург — отличный город. Его надо не перепридумывать, а научиться правильно им пользоваться. Было бы хорошо изменить подход многих девелоперов к застройке новых кварталов, а центр надо просто приводить в порядок.

Вот прямо по пунктам:

▪ Чем больше качественных общественных проектов займут первые этажи, тем привлекательнее станет город.

▪ Нужно сажать растения и уменьшать количество парковок.

▪ Городу нужен дизайн-код, который запретит «колхозные» вывески, баннеры и т. д. Они очень сильно захламляют среду и вместо информации несут хаос, но мы к этому привыкли и не замечаем.

▪ Отреставрировать и покрасить фасады зданий в хорошие цвета. А потом их надо иногда еще и мыть!

▪ Единый стиль крыш — чтобы были не ржавые и одинаковые. То, как выглядит город с самолета и в гугл-картах, — это тоже важная часть его имиджа.

▪ Качественное благоустройство, освещение и уличная мебель.

▪ Новые двери и одинаковые окна в стилистике фасадов.

▪ Удобный общественный транспорт и приоритет пешеходного движения.

▪ И конечно, грамотно организованные общественные пространства, о которых мы говорим: улицы, площади, набережные, скверы, дворы и все остальное.

Перепридумать нужно отношение администрации города к современному дизайну и архитектуре, которые они категорически не воспринимают. Петербург был задуман по подобию европейских городов. Сейчас самое время снова обратиться к опыту Стокгольма, Вены, Амстердама и многих других, в которых старая архитектура успешно сосуществует с новой.