Как Арсений Бродач создал бренд Delo Design, известный во всем мире, доказав, что мебель из Петербурга — это не оксюморон

CEO архитектурного и дизайн-бюро Delo Design проектирует общественные пространства в российских городах, строит классные дома, наладил производство (беспрецедентно!) и основал амбициозный петербургский бренд, известный во всем мире: образцово-показательная мебель из Петербурга — это не оксюморон, а кресло «каеф» и стул «тру». Крутая мебель — это неотъемлемые декорации для любого дома. Поэтому интервью у Арсения мы попросили взять бывшего театрального критика Виктора Вилисова, а сейчас — независимого AR-художника и куратора.
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Арсений сфотографирован сидящим на стуле «Йо» (Delo Design) у кронштадтского форта «Александр I», спроектированного в форме горизонтально лежащего тора, — кстати, форт Байяр во Франции был построен позже.
Пиджак и брюки Bottega Veneta, сорочка Tom Ford (все — ДЛТ)
Мне кажется, города в России не принадлежат горожанам, а улицы здесь — это транзитные серые зоны между домом и работой. Месяц назад я делал перфолекцию в пермском аэропорту Большое Савино про новые виды транспорта и в связи с этим прицельно начитался про общественные пространства в разных европейских городах. Учитывая твой интерес к крупной архитектуре и опыт с «Октавой» в Туле, что ты думаешь про общественные пространства в России и в Петербурге и вообще про отношения россиян с публичными местами?
Общественные пространства в России начали развиваться недавно, и опыта отношений с ними у россиян пока мало. Да, улицы долгое время были мрачным, опасным и не приспособленным для горожан местом. В неосвещенных парках концентрировались маргиналы. Все приличные люди сидели дома, и приучить их теперь чувствовать себя комфортно на улице не так просто. Но интерес к развитию городов есть. Урбанистика — это сейчас модно. Существует много молодых специалистов, которые занимаются исследованием и проектированием публичных мест (мы в том числе), а самое главное, есть запрос сверху — от администраций городов, даже маленьких. Муниципалитеты финансируют проекты набережных и площадей. Бизнесмены вкладываются в реконструкции зданий и целых кварталов или просто сдают их местным хипстерам, которые их оживляют своими проектами.
Есть ли улица или, может быть, район в Петербурге, который тебе прям хотелось бы перепридумать?
Петербург — отличный город. Его надо не перепридумывать, а научиться правильно им пользоваться. Было бы хорошо изменить подход многих девелоперов к застройке новых кварталов, а центр надо просто приводить в порядок.
Вот прямо по пунктам:
▪ Чем больше качественных общественных проектов займут первые этажи, тем привлекательнее станет город.
▪ Нужно сажать растения и уменьшать количество парковок.
▪ Городу нужен дизайн-код, который запретит «колхозные» вывески, баннеры и т. д. Они очень сильно захламляют среду и вместо информации несут хаос, но мы к этому привыкли и не замечаем.
▪ Отреставрировать и покрасить фасады зданий в хорошие цвета. А потом их надо иногда еще и мыть!
▪ Единый стиль крыш — чтобы были не ржавые и одинаковые. То, как выглядит город с самолета и в гугл-картах, — это тоже важная часть его имиджа.
▪ Качественное благоустройство, освещение и уличная мебель.
▪ Новые двери и одинаковые окна в стилистике фасадов.
▪ Удобный общественный транспорт и приоритет пешеходного движения.
▪ И конечно, грамотно организованные общественные пространства, о которых мы говорим: улицы, площади, набережные, скверы, дворы и все остальное.
Перепридумать нужно отношение администрации города к современному дизайну и архитектуре, которые они категорически не воспринимают. Петербург был задуман по подобию европейских городов. Сейчас самое время снова обратиться к опыту Стокгольма, Вены, Амстердама и многих других, в которых старая архитектура успешно сосуществует с новой.
А как ты со всем твоим бэкграундом в целом чувствуешь себя в Петербурге? Не хочу задавать тон ответа, но вот лично у меня ощущение, что я живу в разрушающемся городе.
Это действительно так. Вообще, мы ведь живем на руинах другой цивилизации, как современные итальянцы или греки среди античных руин. На рубеже XIX и XX веков Санкт-Петербург был крупнейшим и богатейшим современным мегаполисом — больше Лондона тех лет. Здесь цвела и развивалась культура, это был мощный промышленный и экономический центр. Сейчас город в упадке. Страшно, что 100 лет разрушался не только сам город, но и его смыслы. Стремление новой архитектуры неумело маскироваться под старую под эгидой сохранения «петербургских» традиций — это поверхностный и тупиковый путь развития города. Этот консерватизм касается не только архитектуры, но и культуры в целом, и чаще прикрывает конформизм и неосведомленность, чем охраняет некие ценности. Петербург — не Венеция, его нельзя законсервировать. Город будет продолжать разрушаться, пока не встанет на другой путь. Когда-то это был радикально современный для России город.
Почему бы ему не стать таким снова? Какие у тебя мысли про будущее городов вообще? Ну, и что должно по-крупному произойти с Петербургом, чтобы тебе тут стало комфортнее жить и отдыхать?
Я думаю, у всех городов своя судьба. Какие-то пустеют, какие-то становятся туристическими центрами, какие-то — деловыми. Я думаю, в России будут развиваться регионы и сельская местность. Мне в Петербурге комфортно. Я живу в красивом месте, занят работой и окружен интересными людьми. Но Петербург, конечно, небогатый город — по сравнению с Москвой, например. Если бы здесь было больше денег — значит, больше проектов, движа и культурный уровень был бы повыше. Стало бы интереснее.
Давай представим, что тебя назначили главным архитектором города, вступление в должность через месяц. Какой план действий?
Если честно, я не хотел бы быть главным архитектором города. Это же чиновник, бюрократ. Мне такая сложная работа не подходит. Мне нравится управлять брендом: здесь я и художник, и предприниматель, и стратег. Я автономен в творчестве и независим в бизнесе.
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Пиджак Bottega Veneta, сорочка Tom Ford (все — ДЛТ)
А если представить продуктивную ситуацию, когда главный архитектор занят креативной работой, тоже, в общем, рулит брендом, только этот бренд — город на несколько миллионов человек?
Дело в том, что основная работа главного архитектора при любом политическом устройстве — согласование проектов, которые создают в его городе другие архитекторы. Теоретически эта должность позволяет влиять на эти проекты, вносить правки, комментарии и не допускать плохие проекты к реализации. Но может ли быть это влияние объективным? Допустим, если по этим проектам может быть организован какой-то зрелый структурированный дискурс, в котором стороны готовы сотрудничать, то должность главного архитектора кажется не такой уж тупиковой, и, возможно, в преклонном возрасте я бы ее принял. Если представить, что главный архитектор — это что-то типа волшебника Изумрудного города, то да, я бы хотел такую должность. Город — это и есть бренд. Есть сильные бренды, такие как Нью-Йорк. А Петербург — это пока вялый бренд. Город должен перестать быть местом, где все борются за жизнь, — это может быть место, где всем комфортно, независимо от возраста и статуса, и всем есть чем заняться и куда развиваться. К этому нельзя прийти быстро. В первую очередь, горожан нужно просвещать. Для этого нужно улучшать информационную пространственную среду. Очевидно, что архитектура, дизайн как пространство, в котором мы существуем, и предметы, которыми мы окружены, влияют на наши умы. Если мир-страна-город-улица-дом-квартира-стул в порядке, значит, умы в порядке. И наоборот.
Мы все не любим эксплуатацию экотемы в маркетинге капиталистических монстров, но вот если обойтись без «эковертайзинга», можешь рассказать об отношениях вашего бюро с экоповесткой, и насколько вообще легко думать об этом в России (и делать)?
Легко быть экологичным, если ты отшельник не взаимодействующие цивилизацией. Если ты живешь в городе, даже если сам ты не производишь пластик и не разбрасывать его вокруг себя, ты соприкасаешься с неэкологичным миром и потребляешь его. Ты его часть, даже если ты сортируешь мусор и носишь рюкзак из переработанных материалов, ездишь только на велосипеде, не ешь мясо. Мы производим мебель и другие предметы — и используем материалы и технологии, которые для этого необходимы. Производство некоторых экологично, других — не очень. Лучшее, что мы можем сделать, — это качественный долговечный продукт, который спустя годы можно будет отреставрировать, лишь заменив некоторые детали. Само по себе наше производство не отравляет среду и не оставляет большого количества отходов. Но для упаковки, например, нам приходится использовать много полиэтиленовой пленки. Мы работаем над созданием упаковки из крафта, но это гораздо дороже. До этого еще надо дорасти нам и нашим клиентам.Вообще, быть экологичным — это дорого! Мы работаем над созданием продукции из переработанного пластика в коллаборации с 99 recycle. Пока что можно купить только вешалки — они дорогие, но красивые. Со временем технологии разовьются, мы будем применять переработанные материалы шире, и они станут дешевле. Надеемся в этом году, наконец, выпустить стул. Пока что это скорее пропаганда идеи экологичности, что тоже хорошо.
А с какими технологическими/ производственными проблемами сталкивается в России дизайн-бюро вроде вашего? Я читал в одном из интервью с тобой про ужасных совершенно подрядчиков, которые просто лепят что попало, потому что нет культуры сотрудничества с дизайнерами.
Мы создавали свое производство с нуля — это долгий и тяжелый путь. Любой наш предмет состоит из десятков деталей, каждая из которых делается на определенном оборудовании. Оборудование — это дорого. Его нужно покупать, ставить куда-то, учиться на нем работать, окупать. Чтобы освоить технологии и начать производить что-то качественно, нужны годы, и это убыточные годы. Россия не балует нас экономической стабильностью, и предпринимателей, выбирающих долгую стратегию, мало — все хотят заработать быстро. Отсюда отсутствие опыта и профессионализма, в том числе среди многих производств. Они берутся за любую работу, потому что им нужны деньги, — и обязательно косячат, а потом не берут трубку. Конечно, наш аутсорс иногда тоже нас подводит, найти стабильных партнеров сложно. Но у нас они есть! А у дизайнеров мало производственного опыта, они придумывают то, что нельзя сделать, мастерские берутся это делать, и, само собой, у них не получается. А потом все друг на друга обижаются.
Что тебе интересно, кроме дизайна и архитектуры? Ну то есть из каких других сфер насыщаешься идеями и воображением?
Ну, мне много чего интересно. Мне вообще интересна культура: древняя, современная, визуальная, музыкальная, социальная, гастрономическая, политическая, физическая...
Вы с другими петербургскими дизайнерами делали проект «Дом»: обставляли модульный дом предметами только петербургских студий. Понятно, что это разовая инсталляция, но в целом насколько часты такие коллаборативные проекты в среде российских дизайнеров? Расскажи, пожалуйста, про дизайн-комьюнити в Петербурге. Что тебя бесит больше всего в коллегах (или даже не в коллегах, а в тех, кто, условно, занимается тем же, чем и вы, — делает мебель в России)?
Вообще проект «Дом» задумывался не как разовый проект. Но до второго руки пока не дошли. Идея в том, чтобы демонстрировать актуальные достижения предметных дизайнеров в одном жилом пространстве: в тот раз это был «ДубльДом», в следующий раз может быть другое место. Такие проекты происходят нечасто, потому что индустрия не развита, и предметных дизайнеров очень мало, и всем некогда. Наше дизайн-комьюнити и «те, кто делает мебель» — это все-таки разные компании. Производителей мебели полно, но мало кто из них делает что-то выдающееся и культурно значимое. Меня огорчают мастерские, которые делают копии наших предметов или предметов других мировых брендов. Копирование обесценивает дизайн как таковой, девальвирует значение авторства, запутывает аудиторию и загрязняет рынок.
В любой индустрии есть свои тренды, развитие или стагнация. Если говорить о движении дизайна (интерьеров или шире), как ты его видишь: что тебя радует, а что настораживает? И то же самое хотелось бы спросить про архитектуру.
В мире сосуществует множество трендов, какие-то прогрессивные, какие-то не очень. Российские дизайн и архитектура отстают от многих развитых стран, но тоже развиваются. Мне кажется, качество пространства, в котором мы существуем, — это очень важно, и меня настораживает, что многие наши соотечественники со мной несогласны, для них это формальность. Но это вопрос просвещения.
Обычно подразумевается, что цель дизайнера/архитектора — сделать функциональный объект. Если еще и стильный, тогда вообще супер. Но есть такая книжка «Спекулятивный мир» про дизайн как общественную критику и способ перепридумывания мира вообще. Понятно, что это вопрос не для быстрого ответа, но какие идеи транслируют сейчас проекты Delo Design и какие, как тебе кажется, получится транслировать в дальнейшем, с более крупными проектами? То есть что бы ты хотел сказать/предложить мебелью и архитектурой?
Наш дизайн — не просто предмет, это способ мышления. В нем нет чего-то первичного: типа функциональный или стильный. Единственный, на наш взгляд, правильный способ создать предмет или архитектурный объект — это найти его суть, выраженную в материале через технологии. Этот предмет должен отвечать своим функциональным задачам и учесть особенности рынка, чтобы быть не только искусством, но и продуктом, который приносит пользу. В таком предмете форма идентична его функции, конструкции, и его экономика соответствует его ценности для потребителя. Это работает для любого масштаба дизайна: как для карандаша, так и для целого города. Целесообразность — вот, наверное, одна из ключевых наших ценностей.
Чем бы тебе хотелось сейчас заниматься, если представить, что никаких ограничений в ресурсах нет?
Думаю, что если бы никаких ограничений не было, я бы сошел с ума. Я много чем хочу заниматься, все за жизнь вряд ли успею. Во-первых, нам нужно много оборудования, на которое не хватает денег. У нас много невыпущенной продукции, потому что на нее нет времени. Я хочу запустить линейку одежды, технику и много другой продукции. Открыть шоурумы в других городах и странах… Это что касается бренда DeloDesign. Также занялся бы девелопментом — купить территорию, построить здание, сделать так, чтобы территория развивалась. Еще мы хотим сделать промышленный кластер, куда перевезем наше производство и других продуктивных чуваков. Еще какой-нибудь образовательный проект… Конечно, с бесконечными ресурсами я бы хотел построить космический корабль и колонизировать другую галактику, но пока не уверен, что это нужно. Суть дизайна — решать задачи именно в условиях ограниченных ресурсов, и это хорошо. Это делает его интересным.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Михаил Розанов
«Собака.ru»
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