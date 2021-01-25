IKEA начнет продавать запасные детали для своей мебели по всему миру

За 2020 году IKEA поставила покупателям 14 миллионов запасных деталей для мебели. Теперь компания разработала систему онлайн-заказов, которая позволит приобрести запчасти клиентам по всему миру. «Ключевым аспектом для продления срока службы продукции является наличие запасных деталей. Мы тестируем систему, при помощи которой можно было бы обновить вещи, купив новые чехлы или ножки для дивана», — отметила директор по устойчивому развитию IKEA Лена Припп-Ковач.

По словам Припп-Ковач, представление покупателей о том, что IKEA является одноразовой, неправильное — продажа доступных товаров не означает, что легче их выбросить, чем отремонтировать. До конца 2020-х IKEA планирует стать экологически чистой компанией, сократить выбросы и развеять утверждения о том, что ее доступные продукты поощряют чрезмерное потребление и культуру одноразового использования.

Напомним, ранее IKEA в Петербурге начала принимать старую мебель. Пригодные для переработки изделия отправят на фабрику компании в Великом Новгороде, мебель в хорошем состоянии — благотворительному фонду «Перспектива» для дальнейшей передачи нуждающимся. IKEA уже принимает лампочки, батарейки и текстиль — однако теперь компания сможет создавать больше товаров из вторсырья. «У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья», — сказал глава российского подразделения компании Понтус Эрнтелл.