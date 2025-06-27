На «Игоре Драйв» представили доработанный гоночный спортпрототип

Производитель — BR Engineering (подразделение программы G-Drive SMP Racing) — разрабатывал прототип с нуля специально для гонок. Разработчики создали пространственную стальную раму (основное и главное преимущество — высокая жесткость при малой массе). Секвентальная коробка передач помогает максимально быстром переключать передачи. Подвеска на двойных поперечных рычагах обеспечивает оптимальную управляемость и более точный отклик на действия рулем. Передний обтекатель и заднее антикрыло генерируют прижимную силу для более высокой скорости в поворотах.

Обновленный болид принимал участие во втором этапе марафонской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, который прошел 14 июня на трассе «Игора Драйв» под Петербургом. На гонке прототипом управлял экипаж команды BR Engineering в составе Виталия Петрова, Кирилла Ладыгина и Константина Сугробова. После финиша на третьей позиции стал новым лидером Кубка России по гонкам на выносливость. Кроме того, на прототипе выступал и первый полностью женский экипаж, состоящий из Ирины Сидорковой и Виктории Блохиной.

Экипажи на болиде BR03 — лидеры марафонской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. За два последних сезона на их счету 8 побед в 9 гонках. BR03 успешно соревнуются с суперкарами-иномарками (Mercedes, Porsche, Lamborghini).

Российская серия кольцевых гонок (G-Drive СМП РСКГ) — всероссийские соревнования, которые проходят в 2-х дисциплинах (кольцевые гонки и гонки на выносливость), 10-ти классах и 15-ти подгруппах. В самых престижных категориях разыгрываются титулы чемпионов России. В 2025 году соревнования проходят с мая по октябрь на 5-ти гоночных в 5-ти разных российских регионах.