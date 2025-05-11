Зарядка электромобиля в Петербурге оказалось дороже, чем в Москве

Так, сейчас зарядить электромобиль в Петербурге можно за 10-22 рубля за кВт·ч, в Москве цены стартуют от 8 рублей и достигают 25. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные 2ГИС.

«Разница в стоимости зарядки электромобилей между Москвой и Санкт-Петербургом обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в Петербурге действуют более высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса. Например, для предприятий с максимальной мощностью до 670 кВт, подключённых к сетям среднего напряжения (СН-2), тарифы варьируются от 7,65 до 8,30 руб./кВт•ч. В то время как в Москве для аналогичных предприятий тарифы находятся в диапазоне от 5,85 до 6,15 руб./кВт•ч». — цитирует издание директора по развитию бизнеса ООО «Зарядные станции «Яблочков» Даниил Сиволожский.

Ранее мы писали о том, что Петербург стал вторым в рейтинге популярности электромобилей. В топе он обогнал Краснодарский край. Первое место традиционно занимает Москва.