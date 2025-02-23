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Петербург стал вторым в рейтинге популярности электромобилей

В списке город обогнал Краснодарский край. Первое место традиционно занимает Москва.

aappp / Shutterstock.com

Петербург смог подняться на вторую позицию благодаря активному развитию зарядной инфраструктуры. В городе появились не только государственные, но и частные зарядные станции. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Индекс электромобилей в 2024 году вырос на 39% по сравнению с 2023 годом. Этот показатель отражает активность использования платных зарядных станций. За два года индекс увеличился на 86%. Число электромобилей в России за прошлый год выросло на треть, и эксперты прогнозируют дальнейшее развитие рынка, несмотря на высокие кредитные ставки и сокращение льгот для электрокаров иностранного производства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заработал крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей. Электрохаб находится на Выборгской стороне на улице Жукова, 26Б.

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