Петербурге заработал крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей

Это уже третий электрозарядный хаб в Петербурге. Еще два находится на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова. Хаб в Кировском районе мжет принять на одновременную зарядку до 30 электромобилей, а в Центральном — до 10.

«В настоящее время в городе функционируют более 350 публичных ЭЗС. Все ЭЗС расположены в общедоступных местах вдоль объектов уличной дорожной сети, парковках офисных и торговых центров и внутри жилой застройки», — рассказали в пресс-службе Смольного.

С 2023 года в Петербурге инвесторы построили 106 «быстрых» зарядных станций. В планах на 2025 год строительство еще 45 «быстрых» ЭЗС. А следующий крупный хаб планируется построить на Октябрьской набережной уже до конца 2025 года.