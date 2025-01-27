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Петербурге заработал крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей

Электрохаб находится на Выборгской стороне на улице Жукова, 26Б. Там могут одновременно могут заряжаться до 50 автомобилей. Почти 20 «ультрабыстрых» зарядок до 240 киловатт могут пополнить заряд батарее в среднем меньше, чем за полчаса.

Shutterstock.com

Это уже третий электрозарядный хаб в Петербурге. Еще два находится на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова. Хаб в Кировском районе мжет принять на одновременную зарядку до 30 электромобилей, а в Центральном — до 10.

«В настоящее время в городе функционируют более 350 публичных ЭЗС. Все ЭЗС расположены в общедоступных местах вдоль объектов уличной дорожной сети, парковках офисных и торговых центров и внутри жилой застройки», — рассказали в пресс-службе Смольного.

С 2023 года в Петербурге инвесторы построили 106 «быстрых» зарядных станций. В планах на 2025 год строительство еще 45 «быстрых» ЭЗС. А следующий крупный хаб планируется построить на Октябрьской набережной уже до конца 2025 года.

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