Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлили на 3 года

В соответствии с постановлением правительства РФ срок действия таких документов автоматически продлевается на ближайшие три года, до 2027 года включительно. «Обновление водительских прав касается и тех, кто передвигается на личном транспорте, и тех, кто садится за руль по работе. При этом желающие могут обратиться в подразделения ГАИ для замены прав», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию государственной автоинспекции.

Однако некоторым водителям все-таки придется обновить свои удостоверения. Это касается тех случаев, если:

изменились персональные данные владельца транспортного средства;

водительское удостоверение пришло в негодность и по нему невозможно определить нужные сведения;

водительские права были утеряны или украдены;

у владельца удостоверения изменилось состояние здоровья, появились противопоказания к управлению т/с

Ранее мы писали о том, что КАД и Московское шоссе признали самыми опасными участками в Петербурге для автомобилистов. На Кольцевой дороге произошло 11,6% всех дорожных аварий за год.