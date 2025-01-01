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Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлили на 3 года

Поэтому автомобилистам, у которых в новом году истекает срок действия водительских удостоверений, не нужно продлевать их самостоятельно.

igorykor / Shutterstock.com

В соответствии с постановлением правительства РФ срок действия таких документов автоматически продлевается на ближайшие три года, до 2027 года включительно. «Обновление водительских прав касается и тех, кто передвигается на личном транспорте, и тех, кто садится за руль по работе. При этом желающие могут обратиться в подразделения ГАИ для замены прав», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию государственной автоинспекции.

Однако некоторым водителям все-таки придется обновить свои удостоверения. Это касается тех случаев, если:

  • изменились персональные данные владельца транспортного средства;
  • водительское удостоверение пришло в негодность и по нему невозможно определить нужные сведения;
  • водительские права были утеряны или украдены;
  • у владельца удостоверения изменилось состояние здоровья, появились противопоказания к управлению т/с

Ранее мы писали о том, что КАД и Московское шоссе признали самыми опасными участками в Петербурге для автомобилистов. На Кольцевой дороге  произошло 11,6% всех дорожных аварий за год.

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