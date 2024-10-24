КАД и Московское шоссе признали самыми опасными участками в Петербурге для автомобилистов

На третьем месте разместилось Пулковское шоссе (6,4%). Среди жилых улиц самыми опасными оказались проспект Обуховской Обороны (6,1%), Лиговский (5,5%) и Маршала Жукова (4,9%). Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на страховой компании «Согласие».

В Ленобласти самыми аварийными оказались Мурино — на него пришлось 14,5 % от всех ДТП в районе, Всеволожск — 12,9%, Кудрово — 8,9%. Что касается столицы, то там самыми аварийными дорогами стали МКАД (8,3 %), а также Варшавское (2,3 %) и Дмитровское (1,3 %) шоссе. Чуть меньше аварий происходило на Ленинском (1,2 %) и Волгоградском (1,0 %) проспектах, внимательней водителям также стоит быть и на Профсоюзной улице (0,9 %).

Сегодня мы рассказывали о том, что тарифы на перехватывающих стоянках в Петербурге вырастут в четыре раза. Теперь с 24 октября один час парковки будет стоить 100 рублей, вместо 25.