Тарифы на перехватывающих стоянках в Петербурге вырастут в четыре раза

Теперь с 24 октября один час парковки будет стоить 100 рублей, вместо 25. Также была скорректирована стоимость месячных абонементов.

Предполагается, что эта мера разгрузит парковки для автомобилистов, которые действительно оставляют авто и пересаживаются на общественный транспорт. «При совершении не менее двух поездок в метро или на наземном транспорте и оплате «Подорожником» парковка машины на перехватывающих автостоянках будет бесплатной», — рассказали представители Центра парковок.

Парковка на городских автостоянках в зависимости от их востребованности, месторасположения и категории транспортного средства обойдётся водителю от 50 до 250 рублей в час. В объявлении Центра парковок также указывается, что тарифы не менялись уже 10 лет. За это время существенно выросли расходы на содержание автостоянок, и доходы по текущей стоимости уже не перекрывают затраты.

Ранее мы писали о том, что на Конюшенной площади появится мобильная парковка. Этот тип позволит освобождать территорию во время праздников и парковать авто в будние дни.