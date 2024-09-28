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В Петербурге увеличится число электрозаправок

«Газпром нефть» планирует к 2025 году увеличить количество своих станций в крупных городах России до 140. Наш город войдет в этот федеральный проект.

somkanae sawatdinak / Shutterstock.com

«Мы развиваем строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы», — заявил для ТАСС глава компании Александр Дюков.

По его словам, сейчас на АЗС «Газпром нефти» и в партнерских локациях работают 65 электрозарядных станций компании. «Исходим из того, что будет постепенно увеличиваться количество электромобилей, расширяться этот рынок», — добавил Александр Дюков.

Ранее мы писали о том, что электрокары стали покупать чаще в Петербурге. Продажи электромобилей в июле выросли на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А за январь-июль спрос вырос в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом.

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